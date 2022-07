Paul Sorvino a murit. Starul din „Goodfellas” a încetat din viață la vârsta de 83 de ani

Paul Sorvino era cunoscut mai ales pentru rolul său (Paul Cicero) din filmul polițist regizat de Martin Scorsese - Goodfellas -, în care jucat alături de Ray Liotta, Robert De Niro și Joe Pesci, potrivit CNN.

"Inimile noastre sunt frânte, nu va mai exista niciodată un alt Paul Sorvino, el a fost dragostea vieții mele și unul dintre cei mai mari interpreți care au onorat vreodată ecranul și scena", se arată într-o declarație publicată de Roger Neal, publicistul lui Sorvino, în numele soției sale.

Născut în Brooklyn, New York, Sorvino a obținut o nominalizare la Tony pentru rolul său din "That Championship Season" (reluând rolul în versiunea cinematografică) și a apărut într-o lungă listă de filme care include interpretarea lui Henry Kissinger în "Nixon", "Dick Tracy", "Reds" și "The Rocketeer".

Sorvino a urmat cursurile Academiei Americane de Muzică și Dramaturgie și a avut gânduri de a deveni cântăreț de operă înainte de a-și face debutul pe Broadway la mijlocul anilor 1960. Primul său film a fost comedia "Where's Poppa", urmată de "The Panic in Needle Park", alături de Al Pacino.

Ray Liotta a murit în luna mai, la 67 de ani

Actorul Ray Liotta, care a devenit la rându-i cunoscut pentru celebrul rol din "Goodfellas", a murit în luna mai, la vârsta de 67 de ani.

Actorul a murit în somn în Republica Dominicană, unde se afla pentru a filma producția "Ape periculoase".

Ray Liotta era logodit cu Jacy Nittolo și are o fiica, Karsen.

Ray Liotta a devenit cunoscut și datorită rolului mafiotului Henry Hill, din "Goodfellas", în care a jucat alături de Robert De Niro și Joe Pesci.

Un alt rol emblematic a fost cel al lui Ray Sinclair din pelicula ''Something Wild'' din 1986, care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Actorul a mai jucat în producții precum Hannibal, Our Family Honor, Casablanca, Blow, Narc şi Revolver, iar din 1978 a fost și regizor.

Sursa: CNN
Dată publicare: 25-07-2022 22:44