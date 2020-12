Cea mai nouă și promițătoare trupă de rock din România se numește Rapax. Bateristul are 15 ani

Recent, pe scena locală de rock underground a avut loc un eveniment care nu poate decât să ne bucure. Iar asta din mai multe motive.

RAPAX, o trupă mai puțin obișnuită, a debutat cu piesa ”Demise”, care beneficiază și de un videoclip surprinzător de plăcut pe YouTube.

De ce este această formație ”mai puțin obișnuită”? Pentru că muzicienii săi sunt patru tineri din Bacău, ale căror vârste sunt 15, 16, 17 și 18 ani. Câți dintre voi ați cântat într-o formație de rock/metal la 15 ani, iar prima voastră piesă a fost apreciată de 13.000 de oameni în mai puțin de o lună de la lansarea pe YouTube?

E adevărat, când unii dintre noi aveau 15 ani, YouTube nu exista. Însă la fel de adevărat este că ne întristăm, acum, când vedem că cele mai vizionate clipuri pe YouTube în România sunt cele de manele sau trap.

Rock? Metal? Nu există așa ceva pe YouTube Trending România. Poate peste vreo 50 de ani.

Așa că, deocamdată, nu putem decât să ne bucurăm când vedem (și auzim) o piesă ca ”Demise” (moarte, expirare, anihilare, trad. din engleză, n. red) - o ”piesă protest”, spun cei 4 adolescenți, ”cu un puternic mesaj anti-sistem”.

De altfel, iată ce spun cei de la RAPAX despre melodia ”Demise”:

”Este o piesă-protest despre ce simt tinerii care nu se mai regăsesc în multe dintre formele de conviețuire din societatea noastră bolnavă. E despre anxietate, frici și neîncredere. Despre imposibilitatea unei generații de a se regăsi în tiparele impuse de societatea actuală, subjugată de ipocrizie, superficialitate și de puterea banilor. O societate în care umanitatea își pierde din valoare. E povestea tinerilor care cară cu greutate acest bagaj tot mai apăsător de "repere" false livrate de alții și pe care nu vor să le accepte. E povestea multora dintre ei care decid să "fugă" și să își creeze propriul set de valori.”

Membrii trupei și-au pregătit mesajul anti-sistem mai bine de un an.

”Stilul muzical al trupei îmbină element din prog, hardcore și Nu metal. Trăsătura evidentă este caracterul modern și agresiv al sonorităților,” spune Sorin Antohi, producător muzical al RAPAX și, totodată cunoscut basist și vocalist al trupei Masked Toys din Bacău.

Videoclipul a fost realizat de regizorul Mihai Grecea, și el producător muzical al trupei. El a lucrat în studio cu cvartetul băcăuan la înregistrările primelor 3 piese care vor intra pe primul E.P. RAPAX, care va fi lansat în 2021.

"A fost o poveste frumoasă acest proiect. Practic am fost de față la profesionalizarea unei trupe tinere și cu viitor. Membrii trupei sunt copiii unor colegi din generația mea din Bacăul meu natal. Andrei, toboșarul, bunăoară, moștenește pasiunea chiar de la tatăl său, Cornel Bostan, fostul meu coleg din trupa cu care am cântat și eu în anii '90. Am dat curs apelului membrilor RAPAX de a-i sprijini pentru că m-au convins că își asumă cu adevărat să facă muzică și că vor munci serios. Bravo lor! A fost un stagiu-școală de înregistrări în studio. Practic au avut libertatea să facă ce au dorit ei din perspectivă artistică iar noi, producătorii, le-am arătat doar cum se face o producție și i-am ajutat să facă mare parte din lucruri singuri. Transfer de know-how. A durat mult dar satisfacțiile sunt pe măsura efortului. Avem astăzi un clip gata, încă unul în șantier și încă două piese în faza de mixaj. Sper ca această gașcă simpatică și hotărâtă să aducă un aer proaspăt în muzica rock & metal de la noi", susține Mihai Grecea, fost chitarist al trupei Totem din anii '90, care, după ce a supraviețuit tragediei de la Colectiv, s-a reîntors după mulți ani la muzică.

Interviu cu RAPAX: ”Au existat opinii că am fi prea tineri pentru a ne manifesta o atitudine anti-sistem”

Am vrut să aflu care este starea de spirit la RAPAX, care a apărut într-o perioadă tare grea, adică fix în mijlocul epidemiei de Covid-19 - de parcă nu era suficient faptul că, oricum, rock-ul în România este marginalizat și ignorat.

Așa că le-am trimis câteva întrebări, la care ei au răspuns ...numai după ce s-au strâns toți, în formulă completă, și s-au consultat. Semn bun. Asta înseamnă o echipă.

Cristian Matei ”Mumu”: Salut. Pentru început, hai să vorbim puțin despre Rapax. Cum ați ajuns să cântați într-o trupă de rock/metal la o vârstă atât de … mică? Eu, la 15 ani, abia dacă descopeream muzica asta...

Rapax: ”Salut, Mumu! Mulțumim mult, ne-am bucurat tare când am primit invitația ta să stăm de vorbă! Fiecare dintre noi a descoperit stilul acesta de muzică în moduri diferite. Adică unii de pe acasă din familii de rockeri, alții de pe la prieteni sau frați mai mari care ascultau rock ori aveau prin casă câte un instrument. Am crescut cu rock și fiecare am început să ascultăm trupe ca Metallica, Drowning Pool, Rammstein sau Pantera încă de prin școala primară. Ăsta a fost practic unul dintre primele noastre puncte comune când ne-am cunoscut la clubul de rock din Bacău „Brothers of Rock”, unde am studiat instrument sau am făcut parte din alte trupe.

Ce ne-a făcut destul de rapid să devenim oile negre ale rockului tradițional a fost gustul nostru pentru un stil mai heavy, așa ne-am descoperit și al doilea punct comun, dorința de a face o trupă de metal. Și apoi pe al treilea, să ne facem auziți și chiar să ne distingem pe scena locală prin stilul propriu. Să știi că ne bucurăm mult că apoi s-au mai format și alte trupe de vârsta noastră. Ne știm între noi. E inevitabil într-un oraș mic cum e Bacăul. Suntem prieteni, colegi de școală. E mișto că se mișcă lucrurile în muzică. Păcat de pandemia asta, nu putem face show-uri.”

Cristian Matei ”Mumu”: ”Demise” este prima voastră piesă lansată oficial. Care este mesajul acestei melodii? La ce vă gândiți când o cântați? La repetiții, deocamdată...

Rapax: ”Ideea piesei compusă de noi a pornit de la frustările cu care ne confruntăm și noi, cei din generația Z, în viața de zi cu zi, care se tot adună la cei de vârsta noastră, frustrări pe care am vrut sa le transmitem prin mesajul nostru. „Demise”, înseamnă de fapt o revoltă manifestată față de realitatea actuală căreia trebuie să ne supunem.

Din punctul nostru de vedere, omul de azi își pierde din ce în ce mai vizibil sensibilitatea, umanitatea și creativitatea, din cauza unei existențe lipsite de substanță. Standardele societății moderne sunt impuse, idealul omului modern este acea persoana care urmează robotic normele fără să își pună întrebări. Simțim și noi tot mai mult și trăim sau vedem în jurul nostru cum puterea banilor ne schimbă radical ca oameni. De aceea, am vrea ca prin compoziția noastră să transmitem mesajul cât mai multor oameni. Rezonăm cu ceea ce am scris în versurile noastre, deși au existat opinii că am fi prea tineri pentru a ne manifesta o atitudine anti-sistem.”

Cristian Matei ”Mumu”: Unde vă doriți să ajungeți cu trupa Rapax? Adică, ce vreau eu să spun este: ce veți face dacă veți avea succes și veți primi tot mai multe invitații să cântați în concerte? Credeți că părinții vor fi de acord să dați școala la o parte și să „pierdeți” serile prin cluburi de rock?

Rapax: ”Visul nostru este să ajungem să cântăm cât mai mult live, în tot mai multe locuri, orașe, la festivaluri mari de rock. Sperăm că vom avea parte de asta cât mai repede, imediat ce se va termina cu restricțiile date de pandemie. Ne e dor de vibe-ul de pe scenă, cu public pe bune!

Cât despre școală și pasiunea noastră pentru muzică, nu se anulează una pe alta. Am reușit să le îmbinăm destul de bine, toți suntem la licee bune din oraș, am trecut cu bine examenele, tezele. Părinții noștri chiar ne încurajează și ne susțin în ceea ce facem, chiar dacă în societate există o percepție eronată asupra rock-ului și a stilului nostru mai greu agreat. Unii ne cred chiar sataniști, ne bagă în aceeași oală cu tot soiul de ciudățenii, lucru care pe noi ne și amuză, chiar nu ne mai surprinde nimic. Dar nici nu ne pune piedică. Uită-te la noi, arătăm așa fioros?”

Cristian Matei ”Mumu”: Ce reacții ați primit după lansarea piesei ”Demise”? Au fost și comentarii negative? Poate de la profesori, nu știu...

Rapax: ”Să fim sinceri, am fost foarte uimiți de feedback-ul pozitiv din partea celor care ascultă metal, rock în general, a celor care au rezonat cu mesajul și stilul nostru sau pur și simplu doar cu povestea din clip. Iar din feedback-ul specialiștilor din domeniu chiar nu ne așteptam să primim atâtea opinii bune. Oamenii au fost super direcți, ne-au spus părțile bune, dar și cele care mai merită îmbunătățite. Nu ne așteptam să avem o expunere așa de mare de la debut, mai ales la promovarea radio, pe site-urile din domeniu și mai ales a specialiștilor care au arătat cu degetul spre noi, ia uite-i mă, pe aștia micii din Bacău.

Sigur că au fost și câteva comentarii negative, însă mai niciunele argumentate. Dar e normal, nu poți să placi tuturor. Doar și noi avem preferințe! Dar, că tot ai menționat de profesori, ei aici vine partea haioasă și chiar surprinzătoare pentru noi. Am avut câțiva profi care au văzut clipul și au aflat din alte surse de el, nu de la noi, și ne-au felicitat pentru poveste și pentru ce facem cu pasiune. Ba chiar am avut surpriza să ne trezim la orele online cu share screen cu „Demise” și colegii au comentat despre povestea clipului. Ne-am dat seama că asta e cea mai mișto susținere de la unii dintre ei, oameni chiar cool care au înțeles că noi facem ceva.

Asta ne dă încredere să dăm tare mai departe cu munca noastră și sperăm că există o șansă ca lumea să înțeleagă că ignoranța și nepăsarea în orice am face e în defavoarea tuturor.”

Cristian Matei ”Mumu”: Se poate spune că videoclipul vostru este un succes pe Youtube, felicitări! Are peste 11.000 de vizualizări în aproximativ o săptămână de la lansare! Însă ... nu știu dacă v-ați uitat vreodată pe YouTube Trending România, acolo, în general, pe primele locuri se află manele și trap. Ce credeți că veți realiza cu această pasiune pentru rock în România? Unde vă vedeți peste … 15 ani, să zicem?

Rapax: ”Ar fi grozav dacă am reuși să atragem mai mulți tineri spre acest gen de muzică, e, într-un fel, scopul nostru. Într-adevăr, în zilele noastre rockul nu mai este mainstream, dar am fi foarte mândri să contribuim și să readucem în prim plan metalul atât ca stil de muzică cât și ca atitudine și formă de expresie. Hmm, în 15 ani, ce departe! Dar, oricum ar fi, și atunci ne vedem tot în lumea rockului, compunând piese și cântând live pe scene mai mari din România și chiar din afara țării. Ne dorim să ajungem să cântăm în deschiderea unora dintre artiștii noștri favoriți, sau, de ce nu împreună cu ei. Acum doar visăm și muncim. Visu-i liber, nu?

Cristian Matei ”Mumu”: Și apropo de întrebarea de mai devreme, cum credeți că arată o zi din viața unui muzician de rock din România? Când are un concert, de exemplu.

Rapax: ”Pentru noi ziua concertului e mereu cea mai faină, în ciuda oboselii și a stresului tehnic, inevitabil. La noi ziua asta înseamnă o repetiție de dimineață, apoi căratul sculelor din sală la scena cu pricina, pregătirea propriu-zisă la soundcheck și stabilirea playlist-ului. Toți simțim energia și același entuziasm când suntem aproape să intrăm pe scenă. Se creează o legătură între noi și emoțiile noastre și ale publicului, dar toate astea fac ca efortul să merite maxim. E foarte cool și special pentru noi tot vibe-ul ăsta. Asta înseamnă pentru noi, dar din ce am mai văzut la prietenii mai mari și pentru ei e la fel. Chiar pentru artiștii cunoscuți senzația e aceeași. Diferența o fi poate că cei „mari” sau celebri nu-și cară singuri sculele. Dar credem că în România, mai toți artiștii cunoscuți pun și ei mâna la treabă.”

Cristian Matei ”Mumu”: Care sunt trupele voastre preferate în momentul de față? Și de ce...

Alexandra: ”În principal Rammstein, Gojira, Slipknot, Periphery, dar lista poate continua la nesfârșit. Îi ascult pentru că îmi dau o stare bună și pentru că m-au inspirat încă de la început să fac ceea ce simțeam, propria muzica. Dacă e să mă refer la vocali, Christopher Barretto m-a determinat să fiu mai creativă în compoziții, și mi-am dat seama de propriul stil preluând câte ceva de la el. Fiecare trupă are acel „ceva” care o face să iasă în evidență față de alte trupe.”

Tudor: ”Evident, ascult mai multe genuri și trupe la momentul actual, dar cred că Muse și Daft Punk mă „lovesc” cel mai tare în prezent. Pur și simplu mi se pare că muzica lor îmi dă energie, ceea ce mi se pare foarte important în perioada asta în care stăm atât de mult în casă.”

Vlad: ”În momentul de față, trupele mele preferate din scena metalului sunt Thrice, Hatebreed, Dragged Under și Helmet, datorită subiectelor foarte relevante pentru mine pe care le abordează acestea, iar sound-ul mai raw, plin de energie pe care îl au este o pauză de la multe trupe noi, uneori ai nevoie și de ceva diferit.”

Andrei: ”Eu am fost mereu fascinat de trupele mai heavy, cum ar fi Slipknot, Pantera, Meshuggah, Sepultura, Strapping Young Lad sau Korn, fiind totodată trupele mele preferate - pentru simplul fapt că am început din start să ascult stilul acesta. Dar menționez și trupele clasice de rock sau metal pe care le admir, de exemplu Megadeth, Red Hot Chilli Peppers, Metallica, chiar și Iris. Nu pot spune că le am în playlist, ci mai degrabă le port undeva în inima mea de copil care a crescut cu rock. Îmi place să descopăr și alte trupe, de aceea încerc să nu mă lipesc efectiv doar de un stil anume.”

Cristian Matei ”Mumu”: Ultima mea întrebare este legată de ceea ce s-a întâmplat pe 30 octombrie 2015. Ce reprezintă pentru voi ”momentul” Colectiv?

Rapax: ”Tragedia de la Colectiv înseamnă pentru noi o conștientizare dureroasă a realității în care trăim. Am fost șocați inițial. Eram mai mici când s-a întâmplat și am aflat, mai ales că se întâmplase la un concert rock. Și nouă ne plăcea să mergem cu părinții la așa ceva. Apoi a urmat refuzul de a accepta că în jurul nostru se pot întâmpla lucruri atât de grave. Părea că toată lumea e lipsită de reacție și că nimeni nu face ceva concret.

Am realizat mai târziu că în astfel de situații doar mesajele de susținere nu fac totul și că trebuie ca toată lumea să se implice activ, să facă ceva pentru a schimba legile, sau măcar să încerci să schimbi modul în care oamenii sunt tratați. Ce ni se pare cel mai trist este faptul că au apărut unele reacții care susțineau că tinerii de acolo din club și-au meritat soarta, pentru că ascultau muzica „demonică”. Asta doare.

Au trecut deja cinci ani în care, în afară de câțiva oameni care luptă în continuare și au reușit să miște ceva sau să ajute personal, lucrurile nu par să se fi dus prea mult în direcția bună. Printre cei care se agită pentru a schimba lucrurile e și mentorul nostru, Mihai Grecea. Și poate că faptul că el însuși e un supraviețuitor al acestei tragedii ne-a afectat și mai mult.”

Cristian Matei ”Mumu”: Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Abia aștept să vă văd LIVE pe scenă! Multă baftă.

Rapax: ”Noi mulțumim, Mumu! Speram să ne și cunoaștem „face to face„ curând, eventual la următorul nostru concert, dacă nu, poate în același „format”!”

Cine sunt cei 4 rockeri adolescenți de la RAPAX

Alexandra Hrincescu (voce, 16 ani), Vlad Prisacariu (chitară, 18 ani), Tudor Păun (chitară bas, 17 ani) și Andrei Bostan (tobe, 15 ani) sunt cei patru rockeri care formează RAPAX.

-► Alexandra Hrincescu a început să cânte acest gen de muzică de acum patru ani, adică de când era elevă în clasa a opta.

A cochetat cu chitara și tobele, iar acum a ajuns vocea trupei. Pe lângă muzică, tânăra este pasionată de limbile engleză și germană și susține că vrea să devină medic.

Este pasionată de gătit.

-► Vlad Prisacariu s-a îndrăgostit de muzica rock de la vârsta de 10 ani, spre disperarea părinților.

A primit cadou, în cele din urmă, o chitară electrică pe care a început să o studieze zilnic. Este pasionat de tehnologie, motociclete și tot felul de mașini.

-► Tudor Păun (chitară bas) a început să cânte la chitara abandonată de fratele său mai mare și a studiat muzica la un club de rock.

A fost „racolat” în actuala trupă direct de la un bal al bobocilor, la unul din liceele băcăuane. Este pasionat de cățăratul pe munte, drumeții și istorie.

-► Andrei Bostan, deși este mezinul trupei (15 ani), este unul dintre membrii fondatori RAPAX.

Prima tobă jucărie a primit-o la 4 ani, dar a pus pentru prima dată bețele pe tobe „oficial” la 6 ani. Este autodidact în materie de muzică și, pe lângă tobe, mai cântă și la chitară. Este pasionat de sampling (n.r.- tehnică de reproducere digitală a sunetelor digitale).

Protagonistul poveștii din videoclipul piesei ”Demise” este Ștefan Ghiorghiu (18 ani), al doilea membru fondator al trupei RAPAX.

Este la rândul său chitarist și anul acesta a decis să nu mai cânte în RAPAX, pentru a îmbrățișa teatrul, a doua sa pasiune.

