Trupa Riot Monk a lansat primul său album, ”Aer”: ”Când aduci o jertfă, aceasta îți va fi răsplătită”

Știți cum e ca - timp de 6 ani - să investești bani, să pierzi bani, să compui și să cânți cu gândul că, într-o zi, PRIMUL album al trupei tale va vedea lumina internetului?

Cei de Riot Monk știu asta, pentru că au reușit (în sfârșit, spun fanii acestei trupe din Baia Mare) să lanseze ”Aer” - primul lor LP de când s-au lansat, în 2014, care poate fi ascultat AICI.

Este un album bun de rock'n'roll. Un așa zis grunge al anilor 2020, amestecat cu puțin alternativ & groove metal, într-un stil care aduce aminte de Godsmack, o trupă care, de altfel, s-a născut tot din cenușa unor titani ai grunge-ului (Alice in Chains).

Și chiar dacă albumul se numește ”Aer”, după piesa cu același nume (care are pe YouTube peste 20.000 de vizualizări în doar o lună de la publicare), pentru mine, ”Riot day” este piesa de pe album care mi se pare că definește cel mai bine spiritul ”riot” al trupei și al albumului.

Iar riff-urile de început din ”Riot day” sunt un adevărat omagiu adus trupelor din Seattle de către niște pasionați de muzică din Ardeal, care nu flutură în concert sticle de whisky, ci ... pălincă românească.

Și pentru că am pomenit de pălincă mai devreme, trebuie spus că ”Be pălincă” este o piesă atipică (în comparație cu celelalte 12 de pe album), și reușește să provoace instant o stare de bine, oricât de supărat ai fi în acel moment.

Este piesa cu care îi surprinzi la o petrecere pe prietenii tăi, care vor sări imediat să dea din cap, mirându-se că nu au știut de ea până acum. Este piesa pe care i-o dai unui străin s-o asculte, spunându-i că așa sună o trupă underground din România.

Bineînțeles, ”Be pălincă” ar fi putut avea un succes mult mai mare dacă Riot Monk s-ar fi aflat într-o țară unde rock-ul nu este considerat ”satanist”, așa cum s-a spus și la Colectiv..

Interviu cu Mișu și Lori de la Riot Monk: ”Atunci când aduci o jertfă, aceasta îți va fi răsplătită”

Am stat puțin de vorbă cu Mișu (MIhai Goth, chitară) și Lori (Lorand Czibere, bas) despre cum a început să fie creat acest album, de la primele acorduri ale formației, în 2014.

Cristian Matei ”Mumu”: Salutare. Să o luăm cu începutul, adică cu ”nașterea” albumului ”Aer”. Iar eu am următoarea curiozitate. S-au împlinit aproape 6 ani de când a apărut trupa Riot Monk - sper să nu greșesc - iar voi abia acum ați reușit să lansați albumul de debut, deși, este adevărat, ați dat publicului câteva EP-uri până acum. A fost o strategie? Sau a fost chiar atât de dificil să finalizați un album cap-coadă? 6 ani … e ceva, totuși.

Mișu: ”Salutări! Într-adevăr sunt 6 ani de când a luat ființă trupa Riot Monk, iar faptul că acum am lansat primul nostru album putem spune că face parte din strategia noastră pe termen lung de abordare a pieței muzicii rock din România.

Din nefericire, încă de la începuturile ei, trupa nu a putut fi susținută cu bugete generoase din partea membrilor săi pentru materiale, promovări și tot ceea ce este necesar pentru a pătrunde în forță pe piața de rock românească. Astfel că, orice resurse disponibile au trebuit să fie folosite cu maxim de eficiență, astfel încât Riot Monk să beneficieze de o promovare cât mai intensă. Strategia noastră a fost să lansăm materiale de dimensiuni mai mici, gen EP-uri, single-uri, videoclipuri la single-uri, concerte/turnee de promovare pentru fiecare piesă/clip...etc, astfel încât numele trupei să apară cât mai des în atenția ascultătorilor.

Tot în această strategie a fost gândit la început și „Aer”, și anume un EP de 5 piese. Fiecare melodie a fost programată să aibă un videoclip și un mini-turneu de lansare clip. Între timp am mai compus niște piese, intermezzouri, am mai găsit și câteva melodii dragi nouă care „stăteau pe niște rafturi prăfuite și uitate” și am hotărât să le compilăm toate ca un album de sine stătător, primul album Riot Monk.”

FOTO: Mihai Goth ”Mișu”, chitară

Cristian Matei ”Mumu”: Unde au fost înregistrate melodiile? Cine a scris textele pieselor? …

Mișu: ”Piesele albumului au fost înregistrare, mixate și masterizate la studioul LowBass5 Studio din Deva, a lui Adrian Uritescu, pe care lumea rockului din România îl cunoaște ca Bilă. Textele pieselor sunt scrise mai mult de către Radu cu aportul substanțial al lui Lori. Există melodii la care Radu a scris integral textul, altele la care Radu sau Lori au venit cu ideile de versuri și au fost finalizate împreună.”

Cristian Matei ”Mumu”: Albumul are un ”Aer” destul de fresh, adică este destul de greu de încadrat într-un stil anume de rock/metal - chiar dacă am văzut că sunteți cumva băgați în oala de grunge. Însă ”Be pălincă”, de exemplu, nu-mi prea sună a … Soundgarden. Chiar așa, cum a apărut piesa asta? Pentru că este puțin atipică față de celelalte de pe album, este mai...românească, să zic așa.

Mișu: ”Da, așa este, stilul nostru nu este neapărat un grunge pur și clasic. Are influențe din grunge, un pic de groove metal, un pic de southern metal, adică practic se vede câte un pic din fiecare stil care ne-a influențat de-a lungul vieților noastre de rockeri.

„Be pălincă” s-a născut din faptul că pe unde umblam în turnee, duceam aproape întotdeauna cu noi câte o sticlă de pălincă pe care o beam cu prietenii și fanii. Ideea melodiei a venit de la Lori, care a zis că dacă tot suntem din Maramu’ și tot umblăm cu pălincile după noi, să facem o melodie haioasă care ne reprezintă legat de aspectul ăsta. Și a venit Lori cu ideile de versuri, la care le-am găsit melodia potrivită, plus ideile apărute pe moment în studio la înregistrări și așa a ieșit varianta finală la „Be pălincă”.”

Cristian Matei ”Mumu”: Și apropo de ”Be pălincă” și Riot Monk, dar și celelalte piese cu texte în limba română. Am observat această contradicție la trupele românești. Alea cu nume românești cântă în engleză, iar cele cu nume americănești cântă în română. Ce se întâmplă, doctore? Adică de ce ați ales să vă numiți Riot Monk, și nu .. Maimuța Rebelă? Monk fiind o prescurtare de la Monkey, ca să înțeleagă toată lumea ..

Mișu: ”La început a fost logo-ul trupei, acea maimuță nervoasă și supărată, care ne-a plăcut foarte foarte mult. După aceea am început să căutăm numele pe care ni-l inspiră acest logo și am ajuns la varianta de Riot Monk, care ni s-a părut că are cel mai puternic impact auditiv. Bineînțeles că am știut că acel Monk va crea confuzie între traducerea standard „călugăr” și cea pe care doream noi să o transmitem, respectiv o prescurtare de la Monkey, dar pur și simplu nu ne-a păsat de asta.

Melodiile trupei au fost compuse la început în engleză, a se vedea primul nostru single „A Kind of Thank You” și primul nostru EP - EP1. După care ne-am propus să încercăm și melodii cu versuri în română pentru a vedea impactul la publicul românesc. Și într-adevăr melodiile cântate în română se pare că au avut o priză mai bună la publicul românesc.”

Cristian Matei ”Mumu”: O altă piesă care mie îmi place este ”Riot day”, pentru că are un ritm foarte ..”radio friendly”, ca să zic așa. Adică are un refren care te prinde și își poate rămâne în cap, dacă o asculti de 2-3 ori. Ce vreau să întreb este dacă ați încercat să trimiteți din piesele voastre - cum este ”Riot day” - pe la publicații de specialitate de ”afară”, radiouri, media ..și așa mai departe. Aveți un feedback de la străinii care v-au ascultat piesele?

Mișu: ”Încă nu am reușit să trimitem materialele noastre „în afară”, deși acum după lansarea albumului „Aer” aceasta este una din strategiile noastre și anume să pregătim pachete media pe care să le trimitem publicațiilor din străinătate pentru a vedea un feedback.”

Cristian Matei ”Mumu”: Ce reprezintă coperta albumului? E un ...altar?

Lori: ”Serus Mumu! Da, e un altar ridicat în numele nostru, al trupei, și în numele a tot ce a însemnat Riot Monk până în 2018, când l-am creat. Eu cred, sau mai bine zis îmi place să cred, în partea ocultă a vieții. Îmi place să cred că există unele acțiuni pe care le facem, care pot influența mersul lucrurilor. Cu asta nu vreau să zic că fac în fiecare marți pe lună plină blood magic, ca să avem mai multe gagici la concerte - hahahaha - dar îmi place să cred că atunci când aduci o jertfă, aceasta îți va fi răsplătită. Și cam așa a fost și cu altarul care a devenit coperta albumului „Aer”.

Noi încă nu aveam înregistrate piesele pentru album în momentul în care am creat altarul și asta m-a „pompat” cu atât mai mult că simțeam că e nevoie să aducem un sacrificiu pentru ca ploile să vină, știi cum zic?

Altarul a avut la momentul respectiv fotografii cu noi ca piesă centrală, cumva voiam să subliniem faptul că nou suntem Dumnezăul a ce urma să iasă, noi suntem „Sfânta Pătrime”. Dar în jurul acestor icoane, să le zic așa, am pus fotografii de la concerte, poze cu fani, poze cu Mircea care era proaspăt venit în trupă oficial și toate aceste fotografii cu momente din existența trupei exprimă faptul că om fi noi acolo cei 4 (la vremea aceea) dar nu putem sta drepți fără tot melanjul de experiențe și fără toți oamenii care au fost în jurul nostru ca să ne susțină.

Țin minte că am luat lumânări de la bisericuță din Dristor și crizanteme de la pompe funebre. M-am băgat maxim pe film că avem ceva de dat înapoi cuiva ca totul să iasă bine. Chiar după ce am terminat altarul, a venit o prietenă bună de a noastră să ne ajute și i-a recoltat lui Vladimir sânge, sânge pe care l-am picurat peste altar și l-am turnat în borcanul cu bere din dreapta.

Nu cred că mai are rost să îți zic că mirosea ca într-o capelă pe balconul unde l-am creat, dar asta era și ideea. Trebuia să fie ceva ocult, aproape religios. Chiar și influența principală au fost altarele mexicane, care se fac pentru membri defuncți ai unei familii, altare gen dia de los muertos.”

Cristian Matei ”Mumu”: Se cunoaște că aveți prieteni lângă voi care sunt artiști vizuali, pentru că produsele voastre de ”merchandising” arată bine. Cine sunt cei responsabili de imaginea trupei Riot Monk? Mă refer inclusiv la cel mai recent videoclip al vostru, ”Contează”, care este unul reușit la capitolul vizual, dar și la tricouri, CD-uri și vinyl-uri..

Lori: ”Da, ne-am înhăitat cu artiști grafici și cu artiști vizuali, ca să ne asigurăm că toată treaba pe partea de merch, foto și video iese la standardele pe care ni le-am propus. Dar aici toată „vina” o are Vladimir, care de vreun an e oficial artistul vizual din Riot Monk.

Am făcut o serie de interviuri cu artiștii grafici care au lucrat pe partea de merch a albumului „Aer” și acolo Vladimir a fost responsabil pentru captarea intervievaților într-o lumină cât mai bună.

Cât despre artiștii grafici, aceștia sunt Mihai Mănescu de la Obsidian Nibs, Diana Cumpăratu a.k.a. Dawn Elenor și Mara Conopan de CREEPS.ro. Noi i-am ales special pentru că ne plăceau cum lucrează și ce scot din peniță și pensulă și chiar de aceea nu le-am dat niciun fel de direcție artistică. Am vrut să scoată ei exact ceea ce le inspira trupa și noul album. Efectiv le-am dat albumul să îl asculte și să o ia pe filme de acolo și a ieșit ceva peste așteptări.

Deși nu el a fost omul din spatele clipului „Contează”, Vladimir a fost cel care a venit cu sugestiile de imagine, culoare, cadre, etc. Și aici aș vrea să fac un shout out lui Alex Lasc din Carousel care a făcut posibil videoclipul la „Contează” și care a ieșit peste așteptări!

Revenind la Vladimir, el se ocupă de tot ceea ce înseamnă direcție foto și video în Riot Monk. Dacă vă uitați la clipul de la piesa „Be Pălincă”, nu o să vă vină să credeți că dintr-o serie de filmări aiurea cu diverse camere a ieșit EXACT feeling-ul piesei în format video. Numa io știu cât o trebuit să îl ascult când îmi zicea „bă să filmezi, că dacă nu .. te f***” hahahaha.”

FOTO: Lorand Czibere ”Lori”, chitară bas

Cristian Matei ”Mumu”: V-ați gândit până acum să organizați un concert LIVE online, ca să promovați albumul? Întreb asta pentru că am observat că voi, spre deosebire de alte trupe, nu ați avut nici concerte acustice, pe Facebook, în perioada asta de pandemie, și nici clipuri trase cu telefonul în sufragerie, pentru YouTube ..

Lori: ”Da, nu suntem mega fani de concerte în sufragerie și asta e strict o chestie de trupă. Nu ne plac și asta este. În plus, există trupe care o fac de N ori mai bine, vedeți Dubioza Kolektiv sau Dirty Shirt, care efectiv au rupt la genul ăsta de concerte în perioada asta. De ce să încercăm să sărim și noi pe calul ăsta dacă nu îl știm călări, știi cum zic?

Dar trebuie să recunosc că colcăie în noi niște idei de live-uri, încă nu ne-am hotărât dacă acustice sau electrice sau ambele, cu invitați sau nu, ce invitați, ce locație, ce setup să facem etc. Eu sunt de părere că Riot Monk e în stare să facă ceva super mișto pe partea asta și că nu merită să ne grăbim. Nu merită să ne grăbim și n-avem toboșar pe zonă - hahaha - că Mircea, bietu, nu poate trece granița, și el fiind din Republica Moldova e uber fucking dificil să organizăm ceva de anvergură în situația actuală. Dar nu ne plângem, așteptăm să vedem cum evoluează treburile, și de dat în goarnă... tot îi dăm.”

Cristian Matei ”Mumu”: Ultima mea întrebare este legată de Colectiv, pentru că Riot Monk a apărut oarecum în perioada aia, 2014-2015. Este o întrebare pe care o primesc, de regulă, răniții din Colectiv, însă de această dată aș vrea să vă întreb pe voi: ce credeți că s-a schimbat în ultimii 5 ani, după acea tragedie?

Mă refer la scena locală de rock underground. Mai sunt trupe care cântă în cluburi dubioase? Mai sunt formații care acceptă compromisuri cu organizatorii de concerte, ca să poată urca pe o scenă?

Mișu: ”Părerea mea este că, din păcate, acea tragedie de la Colectiv a făcut valuri în perioada imediat următoare, politicienii au făcut niște mișcări de formă pentru imagine, dar total lipsite de fond, practic nu s-a schimbat mai nimic în sistemul care a făcut posibilă acea tragedie.

Scena de rock underground merge cam la fel cum era și înainte. Zic cam la fel, deoarece totuși înainte de a bate palma pentru o cântare într-un club care nu îți inspiră încredere, te gândești de 2 ori înainte să o faci și îți analizezi posibilitatile de evacuare în cazul oricărui fel de accident posibil.”

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat. Abia aștept să vă văd LIVE la anul, pe scenă, și nu pe Facebook, la lansarea pe bune a albumului ”Aer”.

Mișu & Lori: ”Mumule, așa să fie cum zici tu!!! Și noi ne dorim asta mai mult ca oricând și oricine!!”

Trupa RIOT MONK înseamnă:

Radu Iaszberenyi – Voce

Mihai Goth – Chitară

Lorand Czibere – Bas

Mircea Grosu – Tobe

Vladimir Gheorghiu – Artist Vizual

