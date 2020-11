Waqas Ahmed, un chitarist talentat stabilit în România, a lansat primul album solo: ”Doomsday astronaut”

Unul dintre cei mai talentați chitariști aflați în România, Waqas Ahmed, și-a lansat primul său album solo, ”Doomsday astronaut” - un proiect 100 % independent, scos prin forțe proprii.

Muzicianul de origine pakistaneză s-a stabilit de câțiva ani în Sibiu, după ce s-a căsătorit cu o româncă, fiind colaborator în unele trupe românești de rock, precum Alpha Q (o trupă care a câștigat, printre altele, marele premiu al festivalului Posada Rock 2018).

”Doomsday atronaut” este un album instrumental greu de încadrat într-un stil anume, tocmai pentru că Waqas este un artist care nu ascultă doar metal, ci și fusion, blues și chiar muzică clasică.

După cum mărturisea chiar el, a crescut cu muzica metal și a ascultat toți ”suspecții obișnuiți”, precum Metallica, Sabbath, Megadeth, Slayer, Pantera, Testament sau Death, însă asta nu înseamnă că nu știe să se bucure și de multe alte genuri, nu doar metal sau rock.

Iar asta se simte imediat în cele 9 piese ale albumului său solo, care ne poartă într-un univers minunat al sonorităților progressive-metal, unde - din când în când - apar formule de djent, jazz, rock progresiv și chiar muzică clasică.

Muzicianul este de părere că ”toată arta este conectată”, astfel că găsește inspirație pentru piesele sale inclusiv din .. filme. De altfel, titlul albumului său solo, ”Doomsday astronaut” a fost influențat de universul benzilor desenate Marvel și DC.

Waqas Ahmed: ”Cred că toată arta este conectată”

Cristian Matei "Mumu": Salutare. Hai să o luăm cu începutul, pentru că nu cunosc aproape nimic despre acest proiect al tău. Spune-ne cum s-a născut ideea unui album solo Waqas Ahmed? Pentru că tu ai mai cântat cu alte formații înainte, atât în Pakistan, cât și în România ...

Waqas Ahmed: ”Ahh, da. Am cântat cu formații de când mă știu. Am început să cânt, în prima mea formație, în 2003. Așa că da, am cântat în multe trupe și am lansat 3 albume înainte de acesta. Toate formațiile în care am cântat aveau soliști vocali, și mi-a plăcut acest format. Cu toate acestea, de fiecare dată eram rugat de unii prieteni apropiați să am în vedere și muzica instrumentală. În 2019 am făcut un mic experiment cu prima mea piesă instrumentală, numită 'Deconstruct to reconstruct', și mi-am dat seama că aceasta este zona în care mă simt cel mai bine. Simt că mă pot exprima exact cum vreau și am mult control asupra detaliilor. Sună .. așa cum sunt eu. Prin urmare, am decis să mă concentrez asupra carierei mele solo, iar albumul este doar un rezultat al acestui fapt. Mă simt foarte mulțumit și fericit atunci când cânt acest stil de muzică.”

Cristian Matei "Mumu": Cine sunt oamenii din spatele acestui album? Este un produs „one man show” sau există și alți colaboratori care au avut ceva de spus la finalizarea „Doomsday astronaut”?

Waqas Ahmed: ”Nu aș spune că este în întregime un one man show. Eu am compus, aranjat și produs toată muzica, dar au existat câțiva oameni care au avut contribuții valoroase. Pentru început, Ovidiu Ban din trupa E-an-na a mixat și a masterizat albumul. De asemenea, el m-a ajutat cu un pic de producție. Și a muncit mult. Eu sunt foarte minuțios atunci când vine vorba despre cum ar trebui să sune muzica mea, iar el a lucrat foarte mult ca să obțină cele mai bune rezultate. Pot spune că efortul său a fost important pentru succesul acestui album. Mai mult, îi am pe Sarmad Ghafoor și pe Irtiza Shafaat la clape/keyboard. Sarmad Ghafoor are, de asemenea, un moment solo la chitară, fiind invitat în piesa „Doomsday Astronaut”.

Cristian Matei "Mumu": Ce înseamnă titlul albumului, "Doomsday astronaut"? Are vreo legătură cu vremurile „doomsday” în care trăim acum?

Waqas Ahmed: ”Toată muzica mea de pe acest album este relaționată la ceva. Cu alte cuvinte, îmi place să scriu o poveste înainte să scriu o melodie. Povestea dictează ce voi cânta într-o melodie. Doomsday Astronaut este inspirat de un personaj care este extraterestru. Este foarte puternic și merge în jurul său distrugând planete și consumând forța vieții. Puteți găsi astfel de personaje împrăștiate de-a lungul benzilor desenate Marvel și DC (eu sunt un mare fan), și nu, cântecul nu are nicio legătură cu starea actuală a lumii.”

Cristian Matei "Mumu": Din punct de vedere financiar, cum ai gestionat costurile legate de înregistrări, mixare și așa mai departe? Ai primit vreun ajutor de la cineva?

Waqas Ahmed: ”Am înregistrat singur albumul și, evident, în felul ăsta am economisit foarte mulți bani. Iar cu restul m-am descurcat singur. A fost un proiect foarte independent.”

Cristian Matei "Mumu": În România, eu nu cunosc până acum să existe un astfel de album instrumental, care să atingă serios zonele de metal progresiv, djent și uneori chiar puțin jazz și muzică clasică. Crezi că vei putea cânta vreodată LIVE din acest album pe o scenă din România? Vrei să faci așa ceva?

Waqas Ahmed: ”Da. Sunt foarte capabil să execut aceste melodii live și mi-ar plăcea să cânt live atâta timp cât va exista o platformă adecvată, disponibilă. Întotdeauna fac muzică pentru a o cânta live.”

Cristian Matei "Mumu": Ce muzică ai ascultat când ai compus cele 9 piese de pe "Doosmday atronaut"? Dă-mi te rog câteva exemple de trupe și albume care ți-au plăcut în ultima vreme și care crezi că te-au influențat.

Waqas Ahmed: ”Sincer vorbind, muzica pe care o ascult în aceste zile nu are nimic în comun cu albumul meu. De exemplu, ascult mult Ghost. Foarte mult din noul Opeth. Albumul lui Steven Wilson ”The Raven That Refused to Sing ”, și ascult și o mulțime de rock progresiv din anii '70 - King Crimson, Genesis, Yes, Camel, etc. Ascult și multă muzică fusion, precum Al Di Meola și John McLaughlin. Singurii artiști care îmi vin acum în minte, care ar putea avea ceva asemănări cu muzica mea, în playlist-urile mele, ar fi Joe Satriani și Plini. Ascult metal din când în când, dar nu prea mult, recent. De asemenea, inspirația mea pentru muzică nu vine întotdeauna din muzică. Cred că toată arta este conectată, pot avea idei pentru o piesă după ce am vizionat chiar și un film bun.”

Cristian Matei "Mumu": Care este piesa ta preferată de pe album? Și de ce, desigur ..

Waqas Ahmed: ”Este o întrebare foarte dificilă. Am încercat să fac în așa fel încât toate melodiile să fie foarte diferite una de cealaltă, pentru că toate spun o altă poveste. Toate au stări diferite. Nu cred că pot alege doar una. Fiecare melodie are propria sa valoare pentru mine. Cred că oamenii pot alege piese favorite, dar eu nu pot”.

Cristian Matei ”Mumu”: Acum că ne-am lămurit puțin cu albumul tău solo, povestește-ne puțin despre aventura ta cu România. Cum ai ajuns să locuiești la Sibiu?

Waqas Ahmed: ”Ei bine, soția mea este româncă. Asta cam spune tot, nu-i așa? Hahaa. M-am mutat în România când ne-am căsătorit.”

Cristian Matei ”Mumu”: Ce părere ai despre scena rock / metal underground din România? La ce nivel crezi că este? Comparativ cu ceea ce se întâmplă în Europa de Vest, de exemplu.

Waqas Ahmed: ”Este bună. Există câteva trupe rock foarte ok în România. Se întâmplă să-mi placă pentru că sună diferit de orice trupă occidentală. Cântă în limba lor, au personalitate. După părerea mea, au mai multă expresie. Cred că cheia unei scene muzicale bune este să ai artiști cărora să nu le fie frică să accepte cine sunt și să se exprime sincer. Există câteva trupe în România care fac asta. Avem nevoie doar de mai multe astfel de trupe.”

Cristian Matei „Mumu”: Și la finalul acestui scurt interviu, întrebarea clasică: care sunt planurile tale pentru 2021?

Waqas Ahmed: ”Planurile mele pentru 2021 hmm…. Cred că îmi va plăcea să lansez un nou EP. Sperăm că lumea se va normaliza puțin și voi putea cânta în concert. Însă scopul meu principal este să fac mai multă muzică. Cu siguranță voi lansa muzică nouă în 2021.”

Cristian Matei "Mumu": Mulțumesc pentru timpul acordat. Multă baftă cu promovarea albumului.

Waqas Ahmed: ”Mulțumesc foarte mult pentru invitație”.

Albumul solo al lui Waqas Ahmed poate fi ascultat pe principalele platforme de streaming, AICI.

Detalii găsiți și pe pagina lui de Facebook și Instagram.