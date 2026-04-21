PSD a ieșit de la guvernare la ordinul baronilor locali, cărora li s-a limitat accesul la banii publici prin reformele luate de guvern, inclusiv cu votul miniștrilor social-democrați, a explicat premierul Ilie Bolojan la Știrile ProTV.

Practic, oriunde mergeau lucrurile prost în țară, întotdeauna era cineva susținut de PSD, a dezvăluit premierul. Iar în cele din urmă, ”apucăturile vechi” ale PSD au avut câștig de cauză, consideră Bolojan.

Andreea Esca a întrebat dacă, în mod normal, n-ar trebui ca orice partid, indiferent dacă e PSD, PNL sau USR, să își dorească ca lucrurile să meargă bine în România.

”Da, dar gândiți-vă că astea sunt la nivel declarativ. În momentul în care trebuie să faci niște lucruri, în care niște apucături vechi nu mai pot fi menținute - și nu mai pot fi menținute, pentru că degeaba aduni banii din taxele muncite de români, degeaba îți reduci cheltuieli, dacă ai pierderi, dacă ai găuri și dacă nu corectăm aceste pierderi şi ineficiența statului, lucrăm degeaba și tot nu vom avea rezerve ca să îmbunătățim viața românilor.

Or, introducerea acestor măsuri de disciplină în mod evident a deranjat. Gândiți-vă că peste tot unde lucrurile nu mergeau bine erau responsabili, direct sau indirect, mai mulți oameni, transpolitic, transinstituțional, dar întotdeauna cineva avea o susținere a PSD”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan: PSD a fugit de răspundere și a ”mințit în permanență”

În cele din urmă, PSD a ales să mintă și să fugă de răspunderea propriilor decizii.

”Asta a deranjat destul de mult și atunci, la modul deschis, în condițiile în care toate deciziile au fost luate de comun acord și tu fugi de răspundere și minți în permanență, în condițiile în care nu ai venit cu nicio formulă nouă, cu ceva mult mai bun care a fost respins de Bolojan, ca să îmbunătățească viața oamenilor, deci nu ai venit cu soluții, pentru că nu sunt atât de simplu de oferit când trebuie să reduci cheltuieli, nu există soluții miraculoase...

Sigur, se pune problema că încerci pe de-o parte să te derobi de responsabilitate indicând un vinovat, e o tactică veche politică, dar n-a funcționat, după cât se pare, și încerci să scapi de cineva care a impus niște reguli, dar asta nu e o regulă impusă împotriva cuiva, ci este o condiție necesară pentru o altfel de administrare a țării noastre. Dacă nu facem asta, nu vom putea să ne revenim”, a mai spus Bolojan.