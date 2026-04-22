Marian Andrei, la 36 de ani. Cum arată viața offline a omului mereu conectat. „În fiecare zi ești începător la ceva”

La 36 de ani, Marian Andrei, prezentatorul iLikeIT de la Știrile PRO TV, lucrează într-un domeniu în care „noutatea de ieri” e deja veche azi. El, însă, trebuie să țină pasul zi de zi.

Cu un parcurs început devreme și construit constant într-un domeniu care se reinventează aproape zilnic, Marian Andrei s-a angajat la PRO TV la doar 22 de ani. Atunci, în anul 2012, zona tech abia începea să capete un loc stabil în peisajul media.

De-a lungul anilor, a testat sute de produse și a explicat pe înțelesul tuturor concepte tot mai complexe, păstrând însă aceeași curiozitate de la început. Cu ocazia aniversării sale, Marian Andrei a vorbit, într-un interviu pentru stirileprotv.ro, despre momentele în care experiența nu îl scutește de senzația de „începător”.

„Cred că viața de tată îți reamintește că ești fiecare zi începător la ceva, că nu există vreun manaual. Dar și-n lumea tehnologiei este la fel, căci mereu apare ceva nou pe care trebuie să-l înțeleg foarte bine. Fiecare produs nou care vine la test e primit de mine cu curiozitatea unui copil fascinat.”

Viața offline. Cum arată o zi fără ecrane

Deși profesia îl ține permanent conectat la tot ce e nou, spune că echilibrul vine din momentele în care alege să iasă complet din ritmul digital.

„O zi perfectă înseamnă o zi petrecută afară, până la epuizare, adică fotbal cu Zian sau alergare. Să ne plimbăm toți trei cu bicicletele ori să ieșim la plimbare prin pădure. Dacă vremea nu este bună: să mă bucur de un album bun, de o carte tare și de un joc de Monopoly Junior.”

Marian Andrei a rămas în același tip de joc: testează, explică și se adaptează din mers. Într-un domeniu care nu stă pe loc, continuitatea vine mai degrabă din obișnuința de a reîncepe mereu cu lucruri noi.

FOTO Căsătorie civilă între Andreea Bălan și tenismenul Victor Cornea: ținuta îndrăzneață a cântăreței
