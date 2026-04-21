"Nu contează, ne place, nu ne place, domnul Bolojan, importante sunt câteva aspecte (...) s-au întâmplat nişte reforme până acum, reforma administrativă, foarte important, că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse şi generator de mari probleme cu clientele, cu nenorociri, rubedenii. Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem. Am senzaţia că nu a trecut timpul ăsta chiar degeaba. S-au întâmplat nişte lucruri, am înţeles că există şanse să fie puţină curăţenie şi în societăţile astea de stat care generează pierderi în fiecare an şi de asemenea, toate colcăie de clientelă politică şi aşa mai departe. Cred că ar merita puţină susţinere măcar pentru chestiunea asta, să le facă p-astea, să rezolve cu reformele", a afirmat Robert Negoiţă (PSD), marţi, într-o postare video Facebook.

El a punctat că, deşi orice reformă de genul acesta mai generează şi suferinţă pe anumite zone, este absolut necesară, exprimându-şi susţinerea pentru cea administrativă şi referitoare la societăţi.

"Cred că asta este direcţia corectă şi de asta suntem persoane publice, că trebuie să ne exprimăm şi să ne spunem punctul de vedere, asta este poziţia mea. Ştiu că nu este foarte comodă, posibil că pe unii deranjează, dar fix aşa gândesc", a adăugat Robert Negoiţă.