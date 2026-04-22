Sfântul Gheorghe 2026 se sărbătorește într-o zi de joi, fiind un moment important atât din punct de vedere religios, cât și cultural. Este o zi dedicată celor care poartă nume precum Gheorghe, George sau Georgeta, dar și o ocazie de a păstra tradițiile vii.

Pe ce dată este Sfântul Gheorghe în 2026

În fiecare an, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este prăznuit pe 23 aprilie. În 2026, această sărbătoare cade într-o zi de joi.

Deși data este fixă în calendar, există ani în care sărbătoarea poate fi mutată dacă coincide cu perioada Paștelui. Totuși, în 2026, Sfântul Gheorghe se va celebra la data obișnuită, fără modificări.

Cine a fost Sfântul Gheorghe

Sfântul Gheorghe este una dintre cele mai reprezentative figuri ale creștinismului, fiind văzut ca un exemplu autentic de curaj și credință neclintită. A trăit în secolul al III-lea și, conform tradiției, a fost un militar roman de origine greacă, născut în Cappadocia. A ajuns ofițer în armata împăratului Dioclețian, însă parcursul său a fost profund influențat de credința creștină.

Într-o perioadă marcată de persecuții împotriva creștinilor, Gheorghe a ales să își afirme deschis credința. Deși știa riscurile, nu a renunțat la Iisus Hristos. A fost supus unor suferințe severe pentru a fi constrâns să se lepede de credință, însă a rămas ferm. În anul 303, a fost condamnat la moarte, devenind astfel martir.

Importanța Sfântului Gheorghe constă în exemplul de viață pe care l-a lăsat: credința trebuie păstrată chiar și în cele mai dificile momente. Devotamentul său l-a transformat într-un simbol al curajului și al rezistenței în fața nedreptății.

În tradiția creștină, este cunoscut drept „Purtătorul de biruință”, fiind considerat un învingător prin credință, nu prin forță. Este privit ca ocrotitor al ostașilor, dar și al oamenilor simpli, al agricultorilor și al celor aflați în nevoie. De-a lungul timpului, imaginea sa a devenit sinonimă cu lupta împotriva răului, cea mai cunoscută reprezentare fiind scena în care învinge balaurul. Deși simbolică, această imagine sugerează ideea că binele, susținut de credință, poate triumfa asupra răului.

Ce nume sunt sărbătorite de Sfântul Gheorghe

Pe 23 aprilie își sărbătoresc ziua onomastică peste un milion de români care poartă nume derivate din „Gheorghe”. Iată cele mai populare:

Nume masculine

Gheorghe

George

Georgian

Georgel

Georgică

Georgios

Ghiță

Gicu

Gigi

Gelu

Geo

Gherghe

Gheorghiță

Gheorghișor

Georgin

Giorgi

György (variantă maghiară)

Jorj (variantă adaptată)

Gheorghie

Georgiu

Gheorghiu

Nume feminine

Georgeta

Georgiana

Georgia

Georgina

Gina

Geta

Gherghina

Gherghinița

Ghița (rar, feminin)

Geo

Georgi

Giorgiana

Geanina

Gina-Maria

Getuța

Georgița

Gica (folosit și pentru femei)

Gherghița

Mesaje de Sfântul Gheorghe 2026

„La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Să ai parte de sănătate, liniște și multe bucurii!”

„Fie ca Sfântul Gheorghe să te ocrotească mereu și să-ți aducă împliniri!”

„La mulți ani! Să ai o zi plină de zâmbete și un an plin de reușite!”

„Cu ocazia numelui, îți doresc sănătate, noroc și tot ce e mai frumos!”

„La mulți ani fericiți! Să-ți fie viața plină de lumină și speranță!”

„Fie ca această zi specială să-ți aducă liniște și împliniri!”

„La mulți ani de ziua numelui! Bucură-te de fiecare moment!”

„Îți doresc o zi minunată și un an plin de realizări!”

„Sfântul Gheorghe să-ți călăuzească pașii și să-ți aducă noroc!”

„La mulți ani! Să ai parte de dragoste, sănătate și succes!”

„Fie ca binele și bucuria să te însoțească mereu! La mulți ani!”

„Cu drag, îți doresc o zi de neuitat și un viitor strălucit!”

„La mulți ani! Să ai parte de tot ce-ți dorești și încă puțin pe deasupra!”

„Sărbătorește cu zâmbetul pe buze și cu inima plină! La mulți ani!”

„Fie ca această zi să fie începutul unor lucruri frumoase în viața ta!”

„La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Să fii mereu înconjurat de oameni dragi!”

„Îți trimit cele mai bune gânduri și urări de bine!”

„Să ai o zi senină și un an plin de împliniri! La mulți ani!”

„Fie ca fiecare vis să devină realitate! La mulți ani!”

„La mulți ani cu sănătate, fericire și succes în tot ce faci!”