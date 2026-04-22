„În vederea prevenirii atacurilor asupra populaţiei umane şi a pagubelor materiale cauzate de atacurile de urs, pentru anul 2026 se aprobă un număr de 859 exemplare de urs brun, care reprezintă nivel de prevenţie la nivel naţional, şi un număr de 110 exemplare de urs brun, care reprezintă nivel de intervenţie la nivel naţional. Exemplarele din specia urs brun care reprezintă nivel de intervenţie la nivel naţional pot fi recoltate până la data de 31 decembrie 2026, de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului prin metodele 'la pândă' şi 'la dibuit'. Recoltarea femelelor însoţite de pui cu vârsta sub 2 ani este interzisă”, se arată în acest proiect de lege.

Recoltarea exemplarelor de urs brun reprezentând cota de prevenţie este interzisă pe teritoriile în care vânătoarea este interzisă, conform legii, se mai spune în actul normativ.

Proiectul de lege a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional.

Câti urși sunt în România

În urmă cu un an, Ministerul Mediului a anunțat că în România se află între 10.419 şi 12.770 de urşi bruni, 95% fiind probabilitatea de acoperire a intervalului estimat, în timp ce numărul optim de exemplare este estimat la 4.000.

„România are cea mai mare populaţie de urs brun din Europa, putem să afirmăm că suntem campioni şi în legătură cu modul în care evaluăm toate aceste cifre, însă mai ales în lumina acestui număr, pe care poate că mulţi îl bănuiau.

Sunt multe localităţi, sunt multe staţiuni unde urşii au devenit o prezenţă aproape zilnică. Aşa cum am anunţat şi în trecut, cred că mai ales în ceea ce priveşte tragediile care s-au întâmplat în trecut, suntem obligaţi să venim cu măsuri de intervenţie”, a declarat atunci, Mircea Fechet, ministrul Mediului din acel moment.

„De la 4.000 la 11.000 sau la 13.000, între cele două cifre există o mare diferenţă. Bineînţeles că nu ne apucăm să luăm măsuri în sensul diminuării populaţiei de urs brun peste noapte, însă în continuare ne interesează statutul de conservare al speciei şi faptul că specia se va afla într-o stare bună de conservare, dar ne interesează la fel de mult şi mai mult decât atât siguranţa cetăţenilor”, a menţionat Fechet.