Cabral și Dragoș Bucur sunt, din nou, „Băieți buni”. După 20 de ani, au reînceput filmările pentru serialul fenomen

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Cabral ibacka si dragos bucur baieti buni pe viata 1

Au început oficial filmările pentru Băieți Buni: pe viață, continuarea mult așteptată a unuia dintre cele mai îndrăgite seriale românești din toate timpurile. 

autor
Stirileprotv

Noua producție îi va readuce în fața publicului pe unii dintre actorii emblematici ai primului sezon, dar va introduce și personaje noi, care vor completa universul Băieți Buni.

Cabral și Dragoș Bucur revin în rolurile lui Edi Bălan și Călin Boboc, cei doi polițiști care sunt nevoiți să facă din nou echipă, după 20 ani, timp în care atât ei, cât și lumea din jurul lor au suferit modificări semnificative. Unul dintre ei a devenit șef de secție, iar celălalt a ajuns la Europol, însă, un lucru a rămas constant în tot acest timp: diferența dintre abordările lor, în plan profesional. Cosmina Păsărin va reveni și ea în rolul celebrei Guvida. Iar echipei băieților buni se vor alătura și tineri polițiști interpretați de Oana Cârmaciu și Niko Becker. Soția lui Cabral, din serial, va fi interpretată de Monica Bîrlădeanu, iar actorii Răzvan Fodor și Cosmin Dominte vor avea personaje noi surprinzătoare.

„Să ne întoarcem în poveste, după fix 20 de ani, este complet neașteptat… dar plin de emoție. A fost un proiect pe care trecerea timpului l-a făcut și mai special, iar acum să revenim în povestea lui Boboc și a lui Bălan după atâția ani face cumva mult mai imersivă implicarea emoțională”, declară Cabral.

Cabral ibacka si dragos bucur baieti buni pe viata 1
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„Băieți Buni este cel mai de succes proiect de ficțiune românesc la care am participat și este o bucurie să mă întorc în rolul lui Călin Boboc! Așteptam cu nerăbdare reîntâlnirea cu Cabral și cu universul Băieților Buni!”, spune Dragoș Bucur.

Noul sezon va putea fi urmărit în curând la PRO TV și pe VOYO. „Acest sequel readuce la viață unul dintre cele mai îndrăgite și recognoscibile universuri de ficțiune locale, un titlu care a lăsat o amprentă reală în memoria publicului. Producția duce mai departe povestea unor personaje celebre, păstrând ADN-ul original, dar ridicând miza narativă la un nou nivel de intensitate și relevanță, cu teme și conflicte care reflectă realitatea și ritmul prezentului”, declară Antonii Mangov, Programming Director.

Primul sezon este disponibil acum pe VOYO, în varianta remasterizată. Noul sezon Băieți Buni: pe viață va aduce publicului un nou val de adrenalină, acțiune și scene cu umor, la PRO TV și pe VOYO. 

Soluția găsită de Nicușor Dan după consultări: „Varianta care pare să se contureze, un guvern politic minoritar”

Sursa: ProTV

Etichete: serial TV, voyo,

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