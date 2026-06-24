Cabral și Dragoș Bucur sunt, din nou, „Băieți buni”. După 20 de ani, au reînceput filmările pentru serialul fenomen

Noua producție îi va readuce în fața publicului pe unii dintre actorii emblematici ai primului sezon, dar va introduce și personaje noi, care vor completa universul Băieți Buni.

Cabral și Dragoș Bucur revin în rolurile lui Edi Bălan și Călin Boboc, cei doi polițiști care sunt nevoiți să facă din nou echipă, după 20 ani, timp în care atât ei, cât și lumea din jurul lor au suferit modificări semnificative. Unul dintre ei a devenit șef de secție, iar celălalt a ajuns la Europol, însă, un lucru a rămas constant în tot acest timp: diferența dintre abordările lor, în plan profesional. Cosmina Păsărin va reveni și ea în rolul celebrei Guvida. Iar echipei băieților buni se vor alătura și tineri polițiști interpretați de Oana Cârmaciu și Niko Becker. Soția lui Cabral, din serial, va fi interpretată de Monica Bîrlădeanu, iar actorii Răzvan Fodor și Cosmin Dominte vor avea personaje noi surprinzătoare.

„Să ne întoarcem în poveste, după fix 20 de ani, este complet neașteptat… dar plin de emoție. A fost un proiect pe care trecerea timpului l-a făcut și mai special, iar acum să revenim în povestea lui Boboc și a lui Bălan după atâția ani face cumva mult mai imersivă implicarea emoțională”, declară Cabral.