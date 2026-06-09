Luni, 22 iunie, de la ora 18:00, Ce spun românii aduce la PRO TV și pe VOYO concurenți pregătiți să ghicească cele mai populare răspunsuri, în confruntări amuzante și momente care vor transforma fiecare seară din timpul săptămânii într-un adevărat show al distracției.

Și în acest sezon, gazda emisiunii, Cabral Ibacka, promite aceeași atmosferă spontană și plină de voie bună care a transformat show-ul într-unul dintre preferatele publicului.

„Mă bucur că petrecem vara împreună și cunoaștem familii puse pe distracție. Întrebări zdrăngănite, răspunsuri nebănuite și amintiri frumoase. De abia aștept să ne întâlnim în fiecare seară... weekendurile vi le las să mergeți la mare”, spune Cabral.

Cu întrebări inspirate din viața de zi cu zi, reacții savuroase și răspunsuri la care trebuie să gândești ca cei 100 de români, noul sezon Ce spun românii îi invită pe cei de acasă să intre în jocul celor mai neașteptate întrebări.

Nu ratați din 22 iunie, de la ora 18:00, Ce spun românii la PRO TV și pe VOYO.