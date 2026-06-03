Acum, publicul din România poate descoperi sau redescoperi această poveste în „The Michael Jackson Story”, docuseria disponibilă pe VOYO. Format din 4 episoade, serialul oferă o incursiune amplă în viața și cariera unuia dintre cei mai influenți artiști din toate timpurile.

Producția urmărește drumul lui Michael Jackson către celebritate, transformarea sa într-un fenomen cultural mondial și impactul pe care l-a avut asupra industriei muzicale. Prin imagini de arhivă, interviuri și mărturii ale unor persoane care l-au cunoscut îndeaproape, seria conturează portretul unei personalități care a redefinit standardele spectacolului modern.

Fiecare episod aduce în prim-plan momente esențiale din viața artistului, de la succesul extraordinar și recordurile care au făcut istorie, până la presiunea uriașă a celebrității și provocările care i-au marcat parcursul.

Pentru fanii muzicii, ai documentarelor biografice sau pentru cei care vor să înțeleagă mai bine fenomenul cultural numit Michael Jackson, această serie reprezintă o oportunitate de a descoperi povestea completă a unei legende care continuă să inspire milioane de oameni din întreaga lume.

Citește și
Locatarii unui bloc din Franța au conviețuit câteva zile cu cadavrul vecinei, din lipsa medicilor care să constate decesul

„The Michael Jackson Story” este disponibil acum pe VOYO, cu toate cele 4 episoade ale primului sezon pregătite pentru vizionare.