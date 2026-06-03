Acum, publicul din România poate descoperi sau redescoperi această poveste în „The Michael Jackson Story”, docuseria disponibilă pe VOYO. Format din 4 episoade, serialul oferă o incursiune amplă în viața și cariera unuia dintre cei mai influenți artiști din toate timpurile.

Producția urmărește drumul lui Michael Jackson către celebritate, transformarea sa într-un fenomen cultural mondial și impactul pe care l-a avut asupra industriei muzicale. Prin imagini de arhivă, interviuri și mărturii ale unor persoane care l-au cunoscut îndeaproape, seria conturează portretul unei personalități care a redefinit standardele spectacolului modern.

Fiecare episod aduce în prim-plan momente esențiale din viața artistului, de la succesul extraordinar și recordurile care au făcut istorie, până la presiunea uriașă a celebrității și provocările care i-au marcat parcursul.

Pentru fanii muzicii, ai documentarelor biografice sau pentru cei care vor să înțeleagă mai bine fenomenul cultural numit Michael Jackson, această serie reprezintă o oportunitate de a descoperi povestea completă a unei legende care continuă să inspire milioane de oameni din întreaga lume.

„The Michael Jackson Story” este disponibil acum pe VOYO, cu toate cele 4 episoade ale primului sezon pregătite pentru vizionare.