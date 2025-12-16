Brigitte Macron și-a cerut scuze după afirmațiile controversate despre activistele care apără victimele abuzurilor sexuale

16-12-2025 | 15:44
brigitte macron
Brigitte Macron și-a cerut scuze, luni seara, pentru afirmațiile care au stârnit controverse, după ce a jignit militante feministe.

 

„Îmi pare rău dacă am rănit femeile victime, la ele şi numai la ele mă gândesc”, a declarat soţia preşedintelui Franţei într-un interviu pentru canalul media Brut, înainte de a adăuga că declaraţiile sale erau private şi destinate către „patru persoane”.

Întrebată dacă regretă aceste cuvinte rostite în marja unui spectacol al comediantului Ary Abittan, ea a răspuns: „Nu pot să regret. Sunt într-adevăr soţia preşedintelui Republicii, dar sunt mai întâi de toate eu însămi. Şi, prin urmare, când sunt în privat, pot să mă las dusă de val într-un mod absolut inadecvat”.

Contextul declarațiilor controversate

Soţia şefului statului a făcut aceste comentarii la începutul lunii decembrie, referindu-se la militantele feministe care au întrerupt spectacolul lui Ary Abittan, acuzat de viol, dar care a beneficiat de o neîncepere a urmăririi penale. Cuvintele lui Brigitte Macron au fost înregistrate într-un videoclip publicat de site-ul săptămânalului „Public”.

Aflată în culise, alături de artist, prima-doamnă a spus că a vrut să-l liniştească şi să răspundă „fricii” sale în urma incidentelor care îi perturbaseră spectacolul din ziua precedentă.

„Trebuia să-l liniştesc. Am vrut să-l liniştesc, cu siguranţă într-un mod stângaci, dar nu aveam alte cuvinte la dispoziţie în acel moment”, a explicat prima-doamnă, invocând „dreptul de a vorbi” şi „dreptul de a gândi”. Ea a precizat că nu ştia că aceste discuţii erau filmate.

Reacții și sprijin pentru militantele feministe

Patru activiste ale asociaţiei feministe #NousToutes, purtând măşti cu efigia lui Ary Abittan şi cu menţiunea „violator”, au întrerupt spectacolul său pe 6 decembrie, în sala pariziană Folies Bergère, scandând „Abittan violator”.

La sfârşitul anului 2021, comediantul a fost acuzat de viol de o tânără cu care se întâlnea de câteva săptămâni. După trei ani de anchetă, investigaţia s-a soldat cu neînceperea urmăririi penale, confirmată în apel în ianuarie, însă revenirea sa pe scenă este contestată de feministe care protestează în mod regulat în apropierea sălilor în care acesta susţine spectacole.

În acest interviu acordat canalului Brut, realizat în aer liber, într-un mod aparent improvizat, Brigitte Macron îşi reafirmă angajamentul în favoarea victimelor violenţei şi hărţuirii. „Când mi se cere ajutorul, îl ofer întotdeauna în această privinţă, deoarece este o prioritate”, a spus ea, solicitând, în acelaşi timp, discreţie în acţiunile pe care le poate întreprinde. „Tot ceea ce li se întâmplă mă priveşte şi pe mine”, a adăugat ea.

Declaraţiile lui Brigitte Macron au provocat un val de sprijin pentru militantele feministe, numeroase actriţe sau vedete publicând mesaje pe reţelele sociale în care afirmau: „Şi eu sunt o proastă”.

Sursa: News.ro

