Brigitte Macron a fost surprinsă insultând protestatare feministe în timpul unui spectacol: „Ticăloase nenorocite"

10-12-2025 | 07:27
Brigitte Macron
Soţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte, a stârnit indignare după ce, în culisele unui spectacol de comedie, a numit un grup de protestatare feministe „ticăloase nenorocite”, relatează POLITICO.

Într-un clip publicat de site-ul de bârfe Public, care a fost şters între timp, Brigitte Macron este văzută întrebându-l pe comediantul Ary Abittan înainte de spectacolul său cum se simte, la care acesta răspunde că este „speriat”, probabil referindu-se la posibilitatea ca protestatarele să-i întrerupă spectacolul. În seara precedentă, activiste feministe îi întrerupseseră spectacolul strigând: „Abittan, violator!”.

După ce Abittan a spus că îi este frică, prima-doamnă a Franţei a replicat: „Dacă vor apărea nişte ticăloase nenorocite, le vom da afară”.

Abittan se află în primul său turneu de când judecătorii de instrucţie au decis să nu-l acuze de nicio infracţiune, după ce a fost reclamat pentru viol. Deşi s-a constatat că reclamanta a suferit de stres post-traumatic, oficialii justiţiei au declarat că nu au putut stabili motive suficiente pentru a demonstra că relaţia sexuală a fost forţată. Abittan a negat că ar fi comis o infracţiune şi a spus că actul a fost consensual.

Reacții dure din partea activiștilor și politicienilor

Reîntoarcerea lui Abittan pe scenă a fost contestată de grupul feminist Nous Toutes (Noi Toate), ale cărui membre au întrerupt spectacolul pentru a denunţa ceea ce au numit „o campanie de comunicare menită să-l prezinte ca pe o persoană traumatizată, umilind şi minimalizând victima”.

Criticile la adresa lui Brigitte Macron nu au întârziat să apară din partea unor personalităţi politice din toate partidele, precum şi din partea activiştilor şi a profesioniştilor din industria cinematografică.

Marine Tondelier, şefa Verzilor francezi, a calificat remarca drept „extrem de gravă”, iar senatoarea conservatoare Agnès Evren a descris-o ca fiind „foarte sexistă”.

Prisca Thévenot, deputată din partidul preşedintelui şi fostă purtătoare de cuvânt a guvernului, a considerat comentariul „neelegant”.

„Când vine vorba de femeile care luptă împotriva violenţei împotriva femeilor, noi nu vorbim aşa”, a declarat marţi fostul preşedinte François Hollande la RTL.

Judith Godrèche, actriţa franceză care a jucat un rol central în combaterea violenţei sexuale în industria cinematografică, a criticat-o, de asemenea, pe Macron pe Instagram. „Şi eu sunt o proastă nenorocită. Şi le susţin pe toate celelalte”, a scris ea.

Cântăreaţa şi actriţa Camélia Jordana a postat o fotografie cu ea în care avea scris #saleconne pe frunte.

Reacții din zona dreptei și poziția oficială a Palatului Élysée

Cu toate acestea, în extrema dreaptă franceză, deputatul RN Jean-Philippe Tanguy a subliniat că remarcile Brigittei Macron au fost făcute în privat. „Dacă fiecare dintre noi ar fi filmat în culise spunând lucruri prietenilor, cred că ar fi multe de comentat”, a declarat el pentru postul de televiziune BFMTV.

Într-o declaraţie pentru agenţia de ştiri franceză AFP, publicată luni, biroul lui Macron a afirmat că remarca ar trebui înţeleasă ca „o critică la adresa metodelor radicale utilizate de cei care au întrerupt şi obstrucţionat spectacolul lui Ary Abittan”.

