Declarațiile fiicei lui Brigitte Macron în procesul de hărțuire online. „Este dureros. A trebuit să fie atentă la orice”

Fiica lui Brigitte Macron a declarat, în fața unei instanțe din Paris, că hărțuirea cibernetică i-a afectat sănătatea mamei sale.

Tiphaine Auzière, în vârstă de 41 de ani, este fiica vitregă a președintelui francez Emmanuel Macron și a depus mărturie în procesul celor 10 persoane acuzate că au răspândit afirmații false despre genul primei doamne a Franței, potrivit BBC.

„A trebuit să fie atentă la tot”

Doamna Macron, în vârstă de 72 de ani, este de ani buni ținta unor teorii conspiraționiste care susțin că ar fi o femeie transgender.

„Este important să fiu aici pentru a exprima prejudiciul suferit de mama mea. Am vrut să arăt cum s-a schimbat viața ei de când au început atacurile”, a spus Tiphaine Auzière.

Ea a observat o „deteriorare” a stării de sănătate a mamei sale și a povestit că aceasta „a trebuit să fie atentă la ținută, la postură, la orice detaliu”, știind că imaginea ei poate fi folosită pentru a alimenta aceste teorii.

Repercusiuni și asupra familiei

Brigitte Macron a învățat să trăiască cu atacurile, dar, potrivit fiicei sale, suferă din cauza consecințelor asupra nepoților, care sunt batjocoriți la școală. „Nu a fost aleasă, nu a cerut nimic nimănui, și totuși este atacată”, a spus Auzière.

Cine sunt acuzații

Procurorii cer pedepse cu închisoarea cu suspendare între trei și douăsprezece luni și amenzi de până la 8.000 de euro. Printre inculpați se numără un ales local, un proprietar de galerie și un profesor.

Unul dintre ei, Aurélien Poirson-Atlan, le-ar fi spus celor 200.000 de urmăritori online că Brigitte Macron este transgender și că diferența de vârstă de 24 de ani dintre ea și președinte ar echivala cu „pedofilie sancționată de stat”.

Alți inculpați susțin că au exercitat doar „libertatea de exprimare”. Doi dintre ei – jurnalista Natacha Rey și ghicitoarea Amandine Roy – fuseseră deja judecați pentru calomnie, dar au fost achitați ulterior.

Proces și peste ocean

Familia Macron a anunțat că va prezenta dovezi fotografice și științifice într-un proces din SUA, intentat influencerei conservatoare Candace Owens, care a afirmat în repetate rânduri că Brigitte Macron este bărbat.

„Este dureros să te gândești că trebuie să aduci astfel de dovezi pentru a-ți apăra identitatea”, a declarat avocatul familiei, Tom Clare.

Brigitte Macron l-a cunoscut pe Emmanuel Macron pe când era profesoară la liceul unde acesta studia. Cei doi s-au căsătorit în 2007, când el avea 29 de ani, iar ea – 54.

