Artistul transilvănean de dub Lil Obeah și-a lansat albumul de debut: ”Lil Obeah from Transylvania”

comunicat de presa

Andrei Bucureci - un pasionat de muzică, radio și artă - și-a lansat un nou proiect muzical, sub titulatura Lil Obeah, la casa sa independentă de discuri, care se numește The Sound of Art to Come.

Albumul de debut se numește ”Lil Obeah from Transylvania” și cuprinde piese de dub electronic: atât compoziții originale, cât și reinterpretări după Valeriu Sterian, Mircea Baniciu, Taraful din Clejani sau Implant Pentru Refuz.

Albumul a fost realizat în colaborare cu producătorii internaționali Transglobal Underground, Dub Colossus și Marius Costache.

Pentru pasionații de muzică dub și colecționarii de viniluri există chiar și o ediție limitată de 200 de exemplare, care pot fi comandate până pe 15 ianuarie 2022 de pe Diggers Factory.

Pe albumul ”Lil Obeah from Transylvania” și-au adus contribuția artiști și muzicieni din Marea Britanie și România: Horseman aka Winston Williams, Nick Page adică Count Dubulah, Hamid Mantu & Tim Whelan duo-ul principal din colectivul Transglobal Undeground, Marian Șerban Fieraru din taraful Corinei Sîrghi, Adi Stoenescu și Laura Benedek din Jam Circle, Leon Lotoțchi, Michael Acker și Mihai Moldoveanu de la Jazzybit și nu în ultimul rând artista Cristiana Bucureci.

Conceptul albumului este dezvoltat în jurul muzicii dub, reggae, influențe din filme horror clasice, dar și folclor și folk românesc produs și promovat înainte de ’89 de Electrecord.

Pe album, fundația este reprezentată de ritmurile lente de dub ale lui Horseman, la care au adaugat bass electric, clape, chitare și sunete Nick Page (Dub Colossus), Tim Whelan și Hamid Mantu (Transglobal Underground), responsabili de producția a șapte din cântecele de pe album.

Pe piesa ”Haos”, produsă de Marius Costache (Studio148) performează bass electric Laura Benedek, iar la claviaturi Adi Stoenescu.

Maria Șerban Fieraru a adus soundul folcloric prin melodiile și solo-urile de țambal, iar Leon Lotoțchi a performat la Theremin. Cele două bonus track-uri conțin bass electric de Michael Acker și Mihai Moldoveanu, dar și vocile bunicii artistului, Constanța Vlad, a lui Octavian Soviany, și ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu.

From Transylvania by Lil Obeah

Cultura dub, reggae și dancehall jamaicană a dat naștere unor cântece și albume inovatoare inspirate de filmele de groază, de estetica urâtului și o anumită artă întunecată, înfricoșătoare.

”Poate sună ciudat venind din Europa de Est, dar Sound of Art to Come și Lil Obeah se concentrează pe sunetul special care face o punte între cultura pop art, benzi desenate și cultura din Caraibe” - spune artistul.

Interviu cu Andrei Bucureci a.k.a. Lil Obeah

Cristian Matei ”Mumu”: Salutare. În primul rând, cine este Lil Obeah? Sunt mai multe nume în acest proiect sau e doar un ”one man show” - care coordonează colaborările, feat-urile și tot ce înseamnă sunete finale?

Andrei Bucureci: ”Salutare Matei! Lil Obeah este proiectul meu solo, și exact cum ai zis este un fel de one man show. Adică pentru prima dată de când am început să fac muzică, din 2009, am luat eu toate deciziile: cine și cum cântă, cine se ocupă de latura vizuală, colajele, videoclipurile și promovarea. Dar pentru că în spatele oricărui artist se află o echipă, proiectul este susținut de mai mulți multi-instrumentiști, producători, artiști și videomakeri.

Am colaborat cu toboșarul londonez Horseman, producătorii Nick Page adică Dub Colossus, Tim Whelan și Hamid Mantu adică Transglobal Underground și Marius Costache de la Studio148. Soția mea Cristiana Bucureci se ocupă de toate colajele și art direction-ul pentru aspectele vizuale ale casei noastre de discuri, Sound of Art to Come”.

Cristian Matei ”Mumu”: Primul album se numește ”From Transylvania” și are, în mod clar, trimiteri către România: piesele sunt cântate în limba română, se aude chiar și Ceaușescu la un moment dat, plus alte elemente. Ce nu înțeleg eu: de unde numele ăsta, Lil Obeah? Ce înseamnă Obeah? Nu prea văd conexiunea cu România.

Andrei Bucureci: ”Platforma Sound of Art to Come a apărut din discuțiile mele cu doi dintre mentorii mei care nu mai trăiesc: clujeanul Rodion Roșca și anglo-grecul Nick Page. Am făcut casa de discuri să lansez ultimul album Rodion G.A. și la recomandarea lui Dub Colossus albumele mele solo. Dar urmează să lansăm și compilații tribut și alți artiști în care credem cu tărie, precum Ana Maria Irimia și Punct.

Lil Obeah este un artist de dub transilvănean pentru că originile conceptului sunt în Caraibe, iar jamaicanii au obeah magic precum haitienii au voodoo. Stilul creat de mine se numește duppy dub. Supranaturalul, magia, fantomele, religia și blestemele sunt la fel de răspândite în arhipelagul caraibian ca și în Transilvania și România. Există discuri clasice de muzică dub cu tematică supranaturală, de exemplu the Scientist Rids the World of the Evil Curse of the Vampires, lansat în 1981. Conexiunea Jamaicăi cu România este prin cultura pop anglo-americană, prin filme și seriale horror. Mi-am imaginat că într-o excursie în insula care produce muzica mea de suflet m-aș prezenta ca transilvănean, chiar dacă eu sunt născut și crescut la Râmnicu Vâlcea, la 90 de kilometri de Sibiu. Și evident că aș povesti cu ei despre legendele supranaturale locale și despre perspectiva exotică a României.

Numele meu de scenă din 2012 până acum ceva timp a fost Intimidatah, și a fost primit cadou de la un amic australian. Când a venit momentul unei cariere solo m-am conectat la copilăria mea în care vedeam pe casetă video nenumărate filme horror: Coșmar pe Elm Street, Evil Dead, IT. Evident dublate de Irina Margareta Nistor, deci cu atât mai înfricoșătoare”.

Cristian Matei ”Mumu”: Cum ai ajuns să colaborezi cu Transglobal Underground, un nume celebru în lumea muzicii electro, world & fusion?

Andrei Bucureci: ”Inițial am știut doar că vreau să fac un EP dub electric, un stil muzical cu care am mai cochetat și în trupele în care am activat în trecut: Tunesinnaourheads, Loungerie II, Crowd Control și The Shape Of Moombhaton.

Am abordat trei producători experimentați și am bătut palma cu Nick Page, Count Dubulah cunoscut ca și Dub Colossus, care a scos muzică la celebra casă de discuri Real World Records a lui Peter Gabriel. Albume precum A Town Called Addis, Addis Through The Looking Glass, Dub Me Tender și Dr. Strangedub sunt printre favoritele mele. Dr. Strangedub este chiar un disc de care sunt mândru că am contribuit la producție prin donația tip crowdfunding. Nick a fost cel care mi-a sugerat să lansez singur muzica și datorită planurilor sale, el urma să îmi producă un EP de 5 piese. Când am hotărât să facem un album mi-a recomandat să lucrez cu Tim și Hami de la Transglobal Underground, al cărui membru fondator Nick a fost între 1990 și 1996. Dubulah a compus alături de ei Tim, Hami și Natacha Atlas 4 albume Transglobal Underground și 2 albume Natacha Atlas solo.

FOTO: Tim (Transglobal Underground)

comunicat de presa

Am descoperit târziu valoarea monumentală a albumelor Transglobal, Dream of 100 Nations, International Times, Psychic Karaoke și Walls Have Ears cu toate că ei au fost de nenumărate ori la Glastonbury și erau promovați de unul din mentorii mei indirecți: DJ-ul BBC John Peel. Încă o dată conexiunea specială cu Tim și Hami a venit și prin faptul că am donat prin crowdfunding pentru realizarea discului Walls Have Ears cu piese superbe precum Bloodshot Eyes, al cărei videoclip conține scene din Dracula cu Christopher Lee.

Când am început să colaborez cu cei trei profesioniști experimentați am avut sesiuni de brainstorming: să folosim instrumente locale, așa m-am împrietenit și colaborat cu Marian Șerban Fieraru, care a cântat și cu Ennio Morricone, să folosim Theremin via Cluj, Transilvania, prin contribuția multi-instrumentistului producător Leon Lotoțchi, să samplăm ultimul discurs al lui Nicu Ceaușescu, să folosim sintetizatoare din perioada clasică a muzicii dub. Tim și Hami înainte de Transglobal Underground au cântat într-o trupă eclectică de rock, Furniture, care prin British Council a fost în turneu în România în 1988. Asta a însemnat o conexiune personală prin care s-au implicat în proiect și la nivel sentimental, au adus o profundă componentă socio-politică.

Procesul din spatele producției a fost puțin atipic: am cumpărat tobele magnifice ale colaboratorului Mad Professor și Prince Fatty, Horseman aka Winston Williams, un toboșar care cântă dub din 1981 și am înregistrat peste melodiile la voce, respirații, vocalize și diferite sunete guturale sau imitații după animale. Nick, Tim și Hami au contribuit armonii și instrumente de la zero, bass electric, chitare, sintetizatoare, percuție, fluiere, alămuri și piane. Peste acestea am revenit și cu sample-uri din filme clasice horror din domeniul public, coruri românești de pionieri și din animații clasice.

Eu lucrez în studio-ul 148 al lui Marius Costache și datorită morții neașteptate a lui Nick Count Dubulah am completat discul Lil Obeah from Transylvania cu piesa produsă de Costache, Haos. Am noroc că sunt sociabil și am atras pe cântec doi muzicieni pe care îi respect enorm din scena de jazz din București, Laura Benedek și Adi Stoenescu. Bonus trackurile de pe album au și contribuții de la alți artiști jazz: Alexandru Arcuș și Michael Acker pe Titan, un cover version Iordache și Mihai Moldoveanu de la Jazzybit pe Oamenii.”

Cristian Matei ”Mumu”: ”From Transylvania” este un album destul de ”plin”, ca sunet: conține sampling-uri, insert-uri de voci, solo-uri de țambal, fluiere și tot felul de artificii electronice. Te-ai gândit cum o să-l prezinți LIVE, când va veni momentul?

Andrei Bucureci: ”Mersi de întrebare. Sincer eu sunt mare fan al muzicii live. Cred că și acum după câțiva ani de pandemie este cea mai bună metodă de a experimenta muzica din orice stil. Cu vechile mele proiecte am cântat live 80% și realizat înregistrări de studio restul 20, deci acum cu Lil Obeah încerc să compensez. Visez concerte live cu acest proiect și mă aștept ca la anul să sune telefonul pentru asta.

Lil Obeah from Transylvania va fi performat, așa cum am hotărât împreună, alături de Tim și Hami de la Transglobal Underground, cu invitați români în funcție de posibilități. Dacă vom cânta la Londra vom fi într-o formulă de cvintet, dacă vom fi în București îmi doresc tare mult să ni se alăture artiștii cu care am colaborat de aici. La fel și la Cluj ar fi minunat să fim pe scenă cu Leon, cu care am fost în turneu acum câțiva ani când am fost în combinație Baba Dochia cu Crowd Control.

Singurul meu regret este că nu voi putea cânta live cu Nick Count Dubulah și cu Rodion, care era și el fan Lil Obeah. Înainte să ne părăsească își dorea să remixeze Tăcerea și Vraja”.

Cristian Matei ”Mumu”: Înțeleg că deja ai planuri pentru 2022 și, printre altele, vrei să lansezi un album de cover-uri dedicate ”mentorului” tău, Rodion GA, la care va participa inclusiv fiica lui Rodion, Isabella. Ce a însemnat pentru tine Rodion GA?

Andrei Bucureci: ”Pentru mine, Rodi este un mentor, va trăi veșnic în memoria mea. Și îl numesc cu drag prieten. Am cântat împreună la Clujotronic și la București în club Control, iar pe unul din discuri chiar mi-a dat un autograf prin care mă alinta “colegul meu de trupă”. Ultimul lui cadou este unul tare special, care a influențat albumul Lil Obeah from Transylvania - cartea Castelul din Carpați de Jules Verne, oferită socrului meu la Tulcea, când a fost în vizita anul trecut și ne-am plimbat și mâncat raci.

Cel mai mult îmi doresc în 2022 să finalizez ultimul lui album, Rodion GA - The Last Album. Un disc care are acum 5 ani de când a fost compus și vreau să pun pe el și o piesă din 2007, Isabella. În perioada imediat următoare aș vrea să lansez și o compilație tribut pe care să interpreteze piesele lui în propria abordare Isabella, fata lui Rodi, Karpov Not Kasparov, Pinholes, Denis de la Cardinal și poate chiar și Andrei Dinescu și Adi Stoenescu Group.

Mi se pare foarte necesar ca moștenirea sonică a lui Rodi să continue să aibă ecourile meritate, local și internațional.”

comunicat de presa

Cristian Matei ”Mumu”: La final, mai am o singură întrebare: ce este ”duppy dub”? Nu cred că am mai văzut nicăieri acest termen.

Andrei Bucureci: ”Din fire eu sunt creativ și îmi plac juxtapunerile. Piesele Lil Obeah le abordez ca pe niște colaje audio și ca și Lil Obeah am inventat duppy dub-ul transilvănean. Este înrudit direct cu obeah magic, prin această magie se face si puntea între lumi, a viilor (the living) și a morților (duppy spirits). Există multe piese cu acest sound, însă sunt pur și simplu denumite dub sau reggae, poate chiar dancehall și rub-a-dub. Dar conțin în esență sunete care își au locul pe coloane sonore de filme horror.

Dub-ul acesta mistic, supranatural este un stil pe care îl abordează multe trupe și artiști de-ai mei de suflet din afară Jamaicăi. Printre cei care au albume întregi de dub se numără și nume la care nu te aștepți: Bad Brains, Grace Jones, BaBa ZuLa, Serge Gainsbourg, Gorillaz, Sinead O’Connor, Killing Joke, The Last Poets, The Clash, The Ruts, Lustmord, Massive Attack, Coldcut, Kutiman, KMFDM, Ministry, The Slits, The Pop Group, New Age Steppers, Mark Stewart & The Maffia, Dread Kennedys, Basement 5, Dub Spencer & Trance Hill, Khruangbin, Miss Red, Joss Stone, Leslie Winer & Jay Glass Dubs. Local Mahala Rai Banda au colaborat cu Mad Professor și mulți alții pentru un mini-album dub reggae, Balkan Reggae.

New Age Doom & Lee Scratch Perry, Sublime cu The Scientist & Mad Professor, Liam Bailey & El Michels Affair și chiar și Nils Frahm cu F.S Blumm au scos anul acest câte un disc dub. 2021 a fost un an grozav pentru dub! Am și o mică colecție de discuri de vinil, compact discuri și casete care conține majoritatea albumelor menționate mai sus.

Rockul și dub-ul au o relație specială, Max Cavalera este un mare fan al genului dub și promite de ani buni un disc în acest stil. Cu Soulfly are câteva colaborări foarte interesante de dub-reggae-metal cu Benji de la Skindred și cu Eyesburn. Sper să nu așteptăm o veșnicie pentru un disc Max Cavalera in Dub. Acesta e și motivul pentru care am ales să abordez în dub Implant pentru Refuz, Valeriu Sterian, Ministry, The Pop Group și alte trupe de gen. Și mai ales mi-am găsit un partener muzical în Marius Costache care a lucrat cu Valerinne, White Walls, Breathelast și The Boy Who Cried Wolf, Satanochio, H8, EMIL și Coma. Provocarea de a lansa câte o piesă pe lună timp de doi cu Sound of Art to Come este posibilă datorită lui”.

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat.

Andrei Bucureci: ”Mulțumesc mult, Mumu!”

Toate colajele care ilustrează LP-ul Lil Obeah din Transilvania au fost realizate de artista de colaje din România, Cristiana Bucureci.

Cristiana a debutat cu arta colajului în 2013, prin seria Loud Blood Youth, în colaborare cu o trupă locală de electro-fusion.

comunicat de presa

Colajele ei sunt pașaportul către o dimensiune futurist-decorativă, fiind realizate în tehnici mixte, atât digitale, cât și cut & paste. Artista a expus la Tel Aviv, la Romanian Design Week, la București, la Timișoara, Cluj și Iași. Portofoliul ei este pe instagram.com/cristiana_bucureci.

Lil Obeah from Transylvania LP – SoAC01 – Noiembrie 2021:

- Produs de Dub Colossus, Transglobal Underground și Marius Costache

- Cu contribuția artiștilor și muzicienilor Horseman alias Winston Williams, Nick Page alias Count Dubulah, Hamid Mantu & Tim Whelan alias Transglobal Underground, Marian Șerban Fieraru, Adi Stoenescu, Laura Benedek, Leon Lotoțchi, Michael Acker, Mihai Moldoveanu și Cristiana Bucureci.

- Special guests: Octavian Soviany, Constața Vlad, Nicolae Ceaușescu

- Masterizat de Marius Costache la Studio148