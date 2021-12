Air Lines, proiect românesc de industrial & noise, a lansat încă un single: ”Air Strike”

Bandcamp

Trupa românească de post-punk, noise & industrial AIR LINES a lansat cel de-al treilea single de pe albumul ”Temples", viitorul său material de debut.

Piesa se numește ”Air Strike” și a fost realizată în colaborare cu Mihai, vocea trupei Breathelast, care a contribuit cu un registru ceva mai dur al liniilor vocale.

De fapt, registrul vocal nu doar că este ”dur”, dar adaugă și o amprentă specifică trupelor de industrial electro-rock. Vocea aspră se îmbină perfect cu ”noise”-ul militar al clapelor și bass-ul, rezultând un ritm demn de o ... mașinărie germană.

Nu în ultimul rând, trebuie subliniat faptul că această colaborare dintre Augustin (liderul acestui proiect muzical) și Mihai s-a făcut în sistem online.

Înregistrările, mixajul și masterizarea piesei au fost realizate, ca și la precedentele două piese Air Lines, de Ștefan Lăzărică (studioul NeedAudio).

Videoclipul "Air Strike" a fost produs de Augustin Nicolae și Robert Casimirovici, și montat și ”colorizat” de Robert Casimirovici.

Început inițial ca proiect solo al basistului Augustin Nicolae (Zebre, The Amsterdams, Dekadens, The Division of Joy, Hot Casandra, Orizontal, Partizan) AIR LINES îi are, în prezent, "la bord" și pe Robert Casimirovici (Coven Clash), bass, și Chris Olsman, tobe.

AIR LINES online:

- Facebook

- Bandcamp

- YouTube