Celelalte Cuvinte a lansat două melodii de pe următorul album, ”Clepsidra fără nisip”

Formația Celelalte Cuvinte a lansat, recent, primele două melodii de pe viitorul album de studio, intitulat „Clepsidra fără nisip”.

Renumita trupă orădeană a publicat pe canalul său de Youtube un ”lyric video” pentru melodia „Aproape cerul”:

”Suntem foarte bucuroși că reușim să aducem treptat la lumină cel de-al unsprezecelea album din istoria formației. Nu a fost și nici nu e ușor oricine orice ar spune. De asemenea apariția in trupă, deja de un an, a unei chitare-pereche iscusite cum este cea a lui Marius Pop ne-a adus un plus de motivație și determinare pe toate planurile. «Clepsidra fără nisip» este piesa care dă sugestiv numele albumului, cu sensul de a păstra viu spiritul trupei. «Aproape cerul» este varianta scurtă a piesei (care va apare ulterior și în varianta lungă) realizată ca editare, mix și master de către Marius Pop, cu viziunea lui de producer muzical.” – a declarat Călin Pop, vocalistul și chitaristul trupei, potrivit unui comunicat.

De asemenea, și melodia care poartă titlul următorului album poate fi ascultată pe Youtube:

Ambele melodii pot fi găsite pe serviciile de streaming si download, aici.

Discografie Celelalte Cuvinte :

- 1984 – V/A – Formaţii Rock #8 – vinil, Electrecord

- 1987 – LP- Celelalte Cuvinte – vinil, Electrecord

- 1990 – LP – Celelalte Cuvinte II – vinil, mc, Electrecord

- 1992 – LP – Se lasă rău – Vinil, Toji Production

- 1994 – LP – Armaghedon- mc, CD, Vivo

- 1996 – LP – Vinil Colection – MC, CD, Electrecord

- 1997 – LP – Ispita – mc, Zone Records

- 2004 – LP – NOS – mc, CD, Intercont Music

- 2008 – LP – Stem – CD, TVR Media.

- 2014 – LP - Trup Și Suflet (Live Acustic)

- 2019 – LP - Electric Live (Concert Aniversar 30 De Ani - Sala Palatului · București) – CD, Universal Music Romania