Air Lines, proiect muzical românesc de post-punk & industrial, a lansat videoclipul ”Trees are the Temples”

AIR LINES - proiectul muzical underground românesc de post-punk, industrial & noise - a lansat videoclipul piesei ”Trees are the Temples”.

Este vorba despre cel de-al doilea "extras pe single" de pe albumul "Temples", material de debut al trupei AIR LINES, aflat în pregătire.

Început inițial ca proiect solo al basistului Augustin Nicolae (Zebre, The Amsterdams, Dekadens, The Division of Joy, Hot Casandra, Orizontal, Partizan) AIR LINES îi are, în prezent "la bord" pe Robert Dahlquist (We Singing Colors) tobe și Robert Casimirovici (Coven Clash) bass, implicați deja în producția albumului "Temples".

Înregistrările audio pentru piesa ”Trees are the Temples” au fost au avut loc la începutul acestei toamne, mixajul și masterizarea fiind realizate de Ștefan Lăzărică, de la studioul NeedAudio, unde se va face producția întregului disc.

Videoclipul "Trees are the Temples" este produs de Augustin Nicolae și Robert Casimirovici, și a fost montat și colorizat de Robert Casimirovici.

Piesa poate fi ascultată/descărcată și de pe BandCamp.