Cei doi au pozat pe covorul roșu alături de alți membri ai familiei Jackson. Lansarea peliculei este programată pe 24 aprilie, potrivit People.

Apariție rară pentru Bigi Jackson

Bigi Jackson a avut o apariție publică rară alături de fratele său Prince. Pentru acest eveniment, cei doi au ales să-și onoreze tatăl purtând banderole asortate, inspirate din stilul emblematic al artistului. Michael Jackson purta adesea o banderolă ca simbol al sprijinului pentru copiii aflați în nevoie. Banderolele purtate de Bigi și Prince aveau reprezentate picioarele cântărețului într-una dintre mișcările sale celebre de dans.

Pe covorul roșu li s-au alăturat și alți membri ai familiei, printre care unchii lor, Jermaine Jackson și Jackie Jackson, dar și verișorul lor, Jaafar Jackson, care îl interpretează pe Michael în film.

Pentru Bigi, aceasta a fost o apariție rară în public. Ultima dată a participat la un eveniment în martie 2024, la avanpremiera MJ: The Musical, la Teatrul Prince Edward din Londra. Atunci a fost însoțit de sora sa, Paris Jackson, care a lipsit de la premiera de la Berlin.

Paris Jackson, critică la adresa filmului

Sora lor, cântăreața și actrița Paris Jackson, a declarat anterior că preferă să se distanțeze de acest proiect. Ea a descris filmul drept o versiune „îndulcită” a vieții tatălui său.

„Am citit una dintre primele variante ale scenariului și am oferit observațiile mele despre lucrurile care nu mi se păreau corecte. Când nu au fost luate în considerare, mi-am văzut de viață”, a scris Paris pe rețelele sociale. „Nu e treaba mea.”

Ea a adăugat că astfel de producții sunt influențate de Hollywood și pot conține numeroase inexactități sau chiar neadevăruri. Totuși, deși nu a fost prezentă la Berlin, Paris și-a arătat susținerea pentru musicalul MJ de pe Broadway, la premiera căruia a participat alături de frații săi în urmă cu câțiva ani.