În vestul continentului, au fost deja doborâte mai multe recorduri. Și la noi, meteorologii anunță 33 de grade Celsius, la umbră, în următoarele zile.

Specialiștii spun, că în ultimii ani, la noi, aceste episoade de căldură au devenit o obișnuință.

Luni, cele mai mari valori s-au atins în Câmpia de Vest - la Jimbolia au fost 32 de grade, la Oradea 31, iar la Timișoara și Lugoj 30. Temperaturile sunt influențate de o masă de aer cald din nordul Africii, care traversează în aceste zile sudul-vestul și centrul Europei. Cupola de căldură este provocată de un câmp puternic de presiune ridicată, care acționează ca un capac atmosferic și ține aerul fierbinte blocat aproape de sol. Temperaturile se intensifică apoi sub efectul radiației solare puternice.

Corespondent PRO TV: „Este ora 14:00, iar în Capitală termometrele au urcat până la 28 de grade Celsius. Temperatura resimțită este însă cu cel puțin 5 grade mai ridicată, mai ales că vântul abia de-și face simțiță prezența. Și se așteaptă o săptămână cu mult soare, miercuri se vor înregistra cele mai mari valori din acest prim episod de căldură”.

Meteorologii spun însă că a devenit aproape o obișnuință să avem temperaturi de vară de la sfârșitul lunii mai.

Oana Catrina, meteorolog ANM: „Până la mijlocul acestei săptămâni vom avea temperaturi cuprinse în general cam între 25-32 grade Celsius. 33 grade Celsius miercuri în Câmpia de vest. Sunt neobișnuite pentru perioada în care ne aflăm. Joi o răcire a vremii local semnificativă nu va face altceva decât să pondereze aceste temperaturi și ne așteptăm la temperaturi normale, temperaturi cuprinse în general cam între 19-25 de grade Celsius”.

Efectele fenomenului de tip „dom de căldură” se resimt cel mai puternic în vestul și sudul Europei, unde temperaturile sunt și cu 10 grade peste cele normale in aceasta perioada.

În Marea Britanie, la aeroportul Heathrow din Londra s-au înregistrat 33,5 grade Celsius. Este cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată in luna mai potrivit datelor meteo care există din 1884.

Este neobișnuit de cald și în nord-vestul Franței. Într-un departament din Bretania e Cod galben fapt fără precedent pentru luna mai în această parte a Hexagonului. Localnicii au ieșit la plimbare și au testat apa Oceanului Atlantic.

Și slovenii s-au bucurat de un start timpuriu al verii. În multe regiuni a fost cel mai cald weekend de la începutul anului, cu 27 chiar 30 de grade Celsius. Câțiva temerari s-au scăldat în apele Adriaticii.

Potrivit meteorologilor, spre sfârșitul săptămânii, arsita se mai domoleste și vor reveni valorile normale pentru începutul verii.