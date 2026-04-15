”Să presupunem că strâmtoarea rămâne închisă pentru următoarele şase până la douăsprezece luni, lumea va ajunge într-o recesiune. Nu există nicio modalitate de a evita acest lucru.”, a spus Griffin pe scena conferinţei Semafor World Economy, organizată la Washington.

Potrivit acestuia, o astfel de situaţie ar accelera o schimbare majoră în direcţia surselor alternative de energie, precum energia eoliană, solară şi nucleară.

Liderul fondului de hedging consideră totuşi că efectele războiului ar fi fost şi mai grave dacă Statele Unite ar fi amânat eventualele lovituri militare până când capacităţile militare ale Iranului ar fi devenit mai puternice.

Pieţele bursiere au reuşit între timp să recupereze pierderile şi să revină la nivelurile anterioare atacului american asupra Iranului din februarie. Totuşi, optimismul investitorilor depinde în mare măsură de durata conflictului din Orientul Mijlociu.

Mulţi analişti consideră că riscul unei escaladări a tensiunilor dintre cele două state nu este încă reflectat în preţurile de pe pieţe.

Economiile globale, în special cele din Asia, rămân vulnerabile la creşterea preţurilor petrolului. Cotaţiile se menţin în jurul nivelului de 100 de dolari pe baril, sub maximele atinse în timpul conflictului, dar cu mult peste nivelul de dinaintea războiului, când petrolul se tranzacţiona la puţin sub 70 de dolari pe baril.