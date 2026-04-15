Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului, s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Liverpool cu 2-0 (0-0), marţi seara, pe Anfield, în manşa secund a sferturilor de finală.

Parizienii au câştigat cu acelaşi scor ca în tur, prin golurile marcate de Ousmane Dembele (73, 90+1), câştigătorul ''Balonului de Aur'' în 2025.

În semifinale, PSG o va înfrunta pe câştigătoarea dublei dintre Bayern Munchen şi Real Madrid (2-1).

Atletico Madrid nu mai pierduse acasă în faza eliminatorie a Champions League din 1997

Atletico Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor deşi a fost învinsă de FC Barcelona cu scorul de 2-1 (2-1) pe Estadio Metropolitano, în manşa secundă a sferturilor de finală.

Deşi a dominat categoric jocul (63%-37% posesie) şi a câştigat, FC Barcelona nu a reuşit să recupereze diferenţa din tur (0-2) şi părăseşte competiţia.

Atletico nu mai pierduse acasă în faza eliminatorie a Champions League knockout din martie 1997, după 22 de partide (14 victorii, 7 egaluri).

Următoarea adversară a lui Atletico va fi învingătoarea dintre Arsenal şi Sporting Lisabona (1-0 în tur).