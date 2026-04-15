Întrebat dacă îi pare rău pentru înfrângerea lui Viktor Orban, el a răspuns: „Era prietenul meu; nu a fost vorba despre alegerea mea, dar era prietenul meu, un om de treabă, care a făcut o treabă bună în ceea ce privește imigrația. Nu a lăsat oamenii să vină să-i distrugă țara, așa cum s-a întâmplat în Italia”, a declarat șeful Casei Albe, în interviul în care tocmai o criticase pe fosta sa aliată, premierul Giorgia Meloni, pentru că i-a luat apărarea Papei Leon, în disputa declanșată de Donald Trump.

Vicepreședintele J. D. Vance, care a vizitat Ungaria înainte de alegeri și l-a susținut pe Viktor Orban, s-a exprimat și el în legătură cu acest subiect. Orban a fost singurul lider european dispus să se opună birocrației de la Bruxelles, care lezează interesele americane, a spus Vance, luni, într-un interviu la Fox News.

JD Vance a declarat că Statele Unite „vor colabora” cu succesorul acestuia

Într-o primă reacție a Casei Albe, vicepreședintele american JD Vance s-a declarat luni „întristat” de înfrângerea prim-ministrului maghiar Viktor Orban în alegeri, subliniind totodată că Statele Unite sunt gata să colaboreze cu succesorul său.

„Mă întristează faptul că a pierdut (...) dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru maghiar”, a declarat JD Vance la postul Fox News.

„Știam foarte bine că existau șanse mari ca Viktor să piardă aceste alegeri”, a susținut Vance, la câteva zile după ce s-a deplasat personal la Budapesta pentru a-i oferi sprijinul Statelor Unite lui Viktor Orban.

Întrebat dacă a meritat să facă această deplasare pentru beneficiul singurului lider european care îl susține pe Vladimir Putin, Vance a spus că Orban este un om deosebit, care a făcut o treabă foarte bună, iar moștenirea pe care o lasă, după 16 ani de stat la putere, este „transformatoare”, reușind să schimbe fundamental Ungaria.

„Dar unul dintre motivele pentru care am decis să facem asta (deplasarea pentru susținerea lui în campanie - n.r.) nu este faptul că nu știm să interpretăm sondajele. Știam cu siguranță că existau șanse foarte mari ca Viktor să piardă acele alegeri. Am făcut-o pentru că el este unul dintre puținii lideri europeni pe care i-am văzut dispuși să se opună birocrației de la Bruxelles, care a fost foarte, foarte dăunătoare pentru Statele Unite”, a spus JD Vance, canalizând discuția către un nou atac în direcția Europei. „De exemplu, când vezi un birocrat european care se ia de o companie americană, uneori singurul vot împotrivă, singurul vot pentru a proteja interesul american, a fost cel al lui Viktor Orban”, a spus el.