A fost publicat noul draft al legii salarizării bugetarilor. Limita impusă pentru sporuri

Acesta ar urma să intre în vigoare din 1 ianuarie 2027 și prevede reducerea sporurilor, eliminarea indemnizației de hrană și introducerea unui sistem unitar de salarizare în sectorul public

Noua lege a salarizării prezintă 12 grade salariale care au la bază valoarea de referință pentru 2027 care este 4.100 de lei. Ulterior, valoarea de referință va fi propusă de Ministerul Muncii și de Finanțe în cadrul mandatului instituțional comun în primul semestru al fiecărui an.

În una dintre variantele recente ale proiectului de lege a salarizării în sectorul bugetar prezentată de Știrile PRO TV, valoarea de referință era 4.325 de lei.

În acest moment, salariul minim brut este de 4.050 de lei. Conform legislației în vigoare, de la 1 iulie 2026 salariul minim brut va crește la 4.325 de lei.

„Având în vedere contextul guvernamental actual, proiectul urmează să fie înaintat Parlamentului pentru inițierea procesului legislativ”, a transmis instituția.

„Au agreat acel plafon maxim pe care ni-l permitem, deci, de la 166 de miliarde de lei, cât avem în prezent, să nu putem depăși 174 de miliarde de lei anul viitor, deci 8 miliarde de lei care să fie bugetul pentru această reformă. Au agreat ideea aceasta centrală, pe care vreau să insist și să o repet, că salariile nu scad – mai clar, protecția veniturilor, ca principiu clar, niciun venit nu va scădea (…). Au agreat încă un lucru, care mi se pare foarte important, și anume că avem nevoie de o implementare unitară, deci că vom adopta întreaga lege deodată și într-un mod unitar, neexistând excepții sau lucruri care să se adopte separat de către famiile ocupaționale”, a declarat Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, luni, în conferința de presă de la Palatul Victoria.

Prevederile proiectului

Reducerea diferențelor dintre salarii

Una dintre cele mai importante modificări ale noii legi este reducerea diferenței dintre cele mai mici și cele mai mari salarii din sistemul public.

„Pentru încadrarea în anvelopa salarială, raportul salarial dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază (...) este de 1 la 8, față de 1 la 12 în actuala lege”, prevede proiectul.

De asemenea, noua lege introduce și o „structură unică de clasificare” pentru toate familiile ocupaționale din sistemul public. Funcțiile vor fi așezate într-o grilă comună și vor fi evaluate după anumite criterii:

a) cunoștințe și experiență;

b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

c) judecata și impactul deciziilor;

d) influență, coordonare și supervizare;

e) contacte și comunicare;

f) condiții de muncă;

g) incompatibilități și regimuri speciale.

De asemenea, vor exista 12 grade salariale cărora le corespund anumiți coeficienți: