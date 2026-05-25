A fost publicat noul draft al legii salarizării bugetarilor. Limita impusă pentru sporuri

Acesta ar urma să intre în vigoare din 1 ianuarie 2027 și prevede reducerea sporurilor, eliminarea indemnizației de hrană și introducerea unui sistem unitar de salarizare în sectorul public
Noua lege a salarizării prezintă 12 grade salariale care au la bază valoarea de referință pentru 2027 care este 4.100 de lei. Ulterior, valoarea de referință va fi propusă de Ministerul Muncii și de Finanțe în cadrul mandatului instituțional comun în primul semestru al fiecărui an.
În una dintre variantele recente ale proiectului de lege a salarizării în sectorul bugetar prezentată de Știrile PRO TV, valoarea de referință era 4.325 de lei.
În acest moment, salariul minim brut este de 4.050 de lei. Conform legislației în vigoare, de la 1 iulie 2026 salariul minim brut va crește la 4.325 de lei.
„Având în vedere contextul guvernamental actual, proiectul urmează să fie înaintat Parlamentului pentru inițierea procesului legislativ”, a transmis instituția.
„Au agreat acel plafon maxim pe care ni-l permitem, deci, de la 166 de miliarde de lei, cât avem în prezent, să nu putem depăși 174 de miliarde de lei anul viitor, deci 8 miliarde de lei care să fie bugetul pentru această reformă. Au agreat ideea aceasta centrală, pe care vreau să insist și să o repet, că salariile nu scad – mai clar, protecția veniturilor, ca principiu clar, niciun venit nu va scădea (…). Au agreat încă un lucru, care mi se pare foarte important, și anume că avem nevoie de o implementare unitară, deci că vom adopta întreaga lege deodată și într-un mod unitar, neexistând excepții sau lucruri care să se adopte separat de către famiile ocupaționale”, a declarat Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, luni, în conferința de presă de la Palatul Victoria.
Prevederile proiectului
Reducerea diferențelor dintre salarii
Una dintre cele mai importante modificări ale noii legi este reducerea diferenței dintre cele mai mici și cele mai mari salarii din sistemul public.
„Pentru încadrarea în anvelopa salarială, raportul salarial dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază (...) este de 1 la 8, față de 1 la 12 în actuala lege”, prevede proiectul.
De asemenea, noua lege introduce și o „structură unică de clasificare” pentru toate familiile ocupaționale din sistemul public. Funcțiile vor fi așezate într-o grilă comună și vor fi evaluate după anumite criterii:
a) cunoștințe și experiență;
b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;
c) judecata și impactul deciziilor;
d) influență, coordonare și supervizare;
e) contacte și comunicare;
f) condiții de muncă;
g) incompatibilități și regimuri speciale.
De asemenea, vor exista 12 grade salariale cărora le corespund anumiți coeficienți:
Sporurile vor fi limitate
Suma sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor nu poate depăși 20% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz, pe ordonator principal de credite, pe surse de finanțare, cu excepția celor prevăzute a fi exceptate de la calculul acestui plafon.
- „Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiect pentru proiectele finanțate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile/nerambursabile, beneficiază de un spor de până la 40% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare și indemnizația lunară, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Acest spor se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect și cu progresul tehnic/financiar raportat.
- Președinții și vicepreședinții consiliilor județene și primarii și viceprimarii unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile/nerambursabile pot beneficia de un spor cu o valoare de maximum 20% din indemnizația lunară în limita bugetului aprobat cu această destinație”, se arată în proiect.
Totodată, proiectul elimină mai multe beneficii salariale existente în actuala lege.
„A fost eliminată posibilitatea acordării indemnizației de hrană”, se precizează în expunerea de motive.
Dispare și indemnizația acordată pentru titlul de doctor, aceasta urmând să fie inclusă în coeficienții de salarizare pentru anumite domenii. De asemenea, este eliminat sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, care în prezent poate ajunge la 300 de lei brut.
În schimb, proiectul menține anumite sporuri considerate esențiale. Printre acestea:
- spor de 10% pentru activitatea de control financiar preventiv;
- spor de 40% pentru personalul implicat în proiecte cu fonduri europene;
- spor de 40% pentru gestionarea fondurilor externe
- spor de 25% pentru munca pe timp de noapte
- spor de 75% pentru munca suplimentară.
Documentul, elaborat de Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Finanțelor, face parte din reforma asumată de România prin PNRR și are ca obiectiv reducerea discrepanțelor salariale și creșterea sustenabilității cheltuielilor bugetare.
Premii de performanță
Noua lege introduce și un sistem de premiere pentru performanță.
„Ordonatorii de credite pot acorda, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, premii de performanță personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției/autorității publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activități cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate”, se arată în proiect.
Valoarea totală a premiilor de performanță acordate într-un an calendaristic la nivelul fiecărui ordonator principal de credite nu poate depăși 4% din suma prevăzută pentru cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad, salariile gradului profesional deținut, gradațiile și soldele de comandă, salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare, după caz, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.
Premiile de performanță pot fi acordate:
- pentru cel mult 30% din numărul total de posturi aferente funcțiilor de execuție ocupate la nivel de instituție/autoritate publică;
- pentru cel mult 30% din numărul total de posturi aferente funcțiilor de conducere și funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici ocupate la nivel de instituție/autoritate publică.
