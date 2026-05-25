Ar fi stropit-o cu benzină și motorină și a amenințat-o că îi dă foc. Când a auzit sentința, subofițerul a încercat să își pună capăt zilelor.

Incidentele traumatizante pentru femeie s-au petrecut, în ianuarie, două zile la rând. Inițial, pompierul în vârsta de 45 de ani, a tăbărât cu pumnii și nu s-a oprit până nu a lăsat-o nemișcată pe podea. Victima a chemat în ajutor SMURD-ul și poliția, însă a refuzat internarea. Și nici nu a depus plângere împotriva soțului ei. Până a doua zi când situația a degenerat.

Alexandru Ungureanu, avocatul femeii: „În prima zi, dânsa a fost bătută pentru că era într-un conflict de opinie cu agresorul, iar ulterior a aruncat cu benzină pe ea, a doua zi. Victima a suferit nenumărate agresiuni, adică soțul o agresa non-stop”.

Doar norocul a făcut ca pompierul să nu își ducă planul până la capăt. Însă femeia a suferit leziuni la ochi și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Așa că a fost alertată din nou poliția, iar subofițerul a fost arestat preventiv două luni și jumătate. În anchetă, el a recunoscut că a cumpărat combustibilul dintr-o benzinărie, unde de altfel a fost filmat după care a stropit-o cu el pe soția sa.

Corespondent PRO TV: „Un judecător de la Tribunalul Militar București l-a găsit pe pompier vinovat de violență în familie și amenințare și l-a condamnat la doi ani și două luni de închisoare cu suspendarea executării. Dar i-a impus interdicția ca vreme de doi ani să se mai apropie de soția lui la o distanță mai mică de 500 de metri”.

Când a auzit că a fost declarat vinovat, plutonierul adjutant a decis să își pună capăt zilelor într-o stație de metrou. L-au salvat colegii lui de la SMURD care l-au transportat la spital, după ce și-a pierdut un picior. Infirmitatea l-ar putea împiedica să presteze cele o sută de zile de muncă în folosul comunității, așa cum l-a obligat magistratul militar.

Avocatul subofițerului, care poate ataca sentința la Curtea Militară de Apel, a refuzat să ofere un punct de vedere.