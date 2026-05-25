Acțiunea s-a încheiat cu aproape 500 de persoane verificate, zeci de amenzi și 136 de tone de deșeuri confiscate. Au fost controale și la cinci centre REMAT din zonă, iar la unul dintre acestea au fost găsite mai multe nereguli.

Câteva camionete pline cu sârmă și țevi din cupru au fost descoperite cu o dronă pe un câmp de la marginea satului Sintești, în Ilfov. Opriți de comisarii Gărzii de Mediu, șoferii nu au putut prezenta documente privind încărcătura.

Marius Niță, comisar general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu: „Au fost aduse din câmp, unde se ard deșeurile pentru a scoate cuprul, și apoi sunt transportate la diferiți operatori. Sunt aproximativ 10 tone în cele două mașini în valoare de aproximativ 100.000 de euro.”

În zonă sunt și mai multe centre REMAT autorizate. Comisarii suspectează că ar fi primit astfel de deșeuri.

Andreea Balaș, purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov: „La unul din centre au fost identificate 24 de mașini ce conțineau metale neferoase, urmând a se stabili împreună cu comisarii gărzii măsurile legale ce se impun”.

Drona comisarilor de mediu a scos la iveală și acest centru ilegal de colectare a deșeurilor. Proprietarul terenului a fost amendat cu 45.000 de lei iar deșeurile din aluminiu au fost confiscate.

Corespondent Știrile ProTV: „În curtea acestei case, comisarii gărzii de mediu au găsit tone de baterii auto uzate, suspiciunea e că proprietarul încerca să valorifice metalele din ele”.

Localnic: „150 de milioane i-a dat, e frumos?”

Localnic: „Da, și marfa luată! Da, există un Dumnezeu sus”.

Proprietara unui centru: „De câte ori vine poliția în Sinteștiul ăsta, la mine în curte n-are ce mai căuta, că le ia cu bata cu lopata, că le omor”.

Într-o singură oră comisarii de mediu și polițiștii au dat peste 50 de amenzi și au încheiat două dosare penale pentru evaziune și ardere ilegală de deșeuri.

În urmă cu doi ani Garda Națională de Mediu a făcut plângere penală pe numele întregii comunități din satul Sintești pentru infracțiuni de mediu. Dosarul este încă în instrumentare la Parchetul Cornetu, fiind vorba de peste 1.000 de persoane implicate.