Angelina Jolie, noi detalii despre divorțul de Brad Pitt: „O perioadă dificilă și traumatică”

Angelina Jolie a vorbit despre „evenimentele dureroase” care au dus la divorțul ei de Brad Pitt.

Actrița în vârstă de 50 de ani este încă implicată într-o bătălie juridică cu fostul ei soț privind vânzarea participațiilor sale la fosta lor cramă deținută în comun, Château Miraval, din Franța, potrivit Just Jared.

E! News a obținut recent o declarație personală pe care aceasta a depus-o la o instanță din California pe 9 octombrie.

În declarația ei, Angelina a scris: „Evenimentele care au dus la nevoia mea de a mă despărți de fostul meu soț au fost dificile din punct de vedere emoțional pentru mine și pentru copiii noștri. După ce am intentat divorțul, i-am lăsat lui controlul asupra caselor noastre de familie din Los Angeles și de la Miraval, fără compensație, sperând că acest lucru îl va face mai calm în relațiile cu mine după o perioadă dificilă și traumatică.”

Dezvăluiri despre ruptura definitivă dintre Angelina Jolie și Brad Pitt

Angelina spune că nici ea și nici unul dintre copiii lor — inclusiv Maddox, 24 de ani, Pax, 21, Zahara, 20, Shiloh, 19, sau gemenii Vivienne și Knox, de 17 ani — nu au mai vizitat Miraval de când a depus cererea de divorț, acum aproape zece ani, din cauza „legăturii sale cu evenimentele dureroase care au dus la divorț.”

Deși nu a relatat detalii despre motivele despărțirii, actrița a depus inițial cererea de divorț în septembrie 2016, după un zbor în timpul căruia susține că actorul, în vârstă de 61 de ani, ar fi fost atât verbal, cât și fizic abuziv față de ea și unul dintre copiii lor. Brad neagă acuzațiile.

„Miraval a fost una dintre primele investiții importante pe care le-am făcut împreună și a reprezentat un punct central al vieții noastre de familie. Ne-am căsătorit acolo, am petrecut o perioadă din timpul sarcinii acolo și mi-am adus acasă copiii gemeni de la spital tot acolo. Să am o ruptură atât de bruscă de casa mea și de amintirile mele a fost dificil, iar pentru copii a fost deosebit de greu să le fie viețile atât de brusc date peste cap”, a continuat Angelina în declarația sa.

