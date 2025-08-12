Angelina Jolie vrea să-și vândă reședința istorică din Los Angeles. Unde intenționează să se mute. FOTO

12-08-2025 | 19:48
Angelina Jolie
Getty

Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, plănuiește oficial să „pună casa spre vânzare”, în timp ce ia în considerare o mutare în străinătate, a declarat o sursă pentru PEOPLE.

autor
Ioana Andreescu

Jolie „nu a dorit niciodată să locuiască permanent în Los Angeles. Nu a avut de ales din cauza aranjamentului de custodie cu Brad”, continuă sursa, referindu-se la fostul soț al vedetei, Brad Pitt, în vârstă de 61 de ani.

Foștii soți — care au ajuns la un acord de divorț în decembrie 2024, după o luptă juridică de opt ani — au împreună șase copii: Maddox, 24 de ani, Pax, 21 de ani, Zahara, 20 de ani, Shiloh, 19 ani, și gemenii Knox și Vivienne, 17 ani.

Sursa adaugă că Jolie „plănuiește să se mute imediat ce Knox și Viv vor împlini 18 ani anul viitor. Se uită la mai multe locații în străinătate. Va fi foarte fericită când va putea părăsi Los Angeles-ul.”

Despre casa lui Jolie din Los Angeles, sursa menționează: „Este o capodoperă istorică și cu adevărat o proprietate foarte frumoasă.”

Brad Pitt
Brad Pitt, primele dezvăluiri după finalizarea divorțului de Angelina Jolie. „Nu cred că a fost ceva atât de important”

Actrița plănuiește să vândă casa după ce va face câteva îmbunătățiri minore. Jolie a achiziționat această proprietate istorică construită în 1913 în 2017, pentru 24,5 milioane de dolari, a declarat o sursă pentru PEOPLE la acel moment. Proprietatea extinsă are șase dormitoare și zece băi, pe o suprafață de 11.000 de metri pătrați.

Legăturile sale cu Hollywood-ul o fac o proprietate unică, fiind cumpărată de regizorul Cecil B. DeMille pentru mai puțin de 28.000 de dolari în 1916, a relatat anterior PEOPLE. Charlie Chaplin a locuit, de asemenea, într-o casă vecină, însă după ce s-a mutat, DeMille a cumpărat și a unit cele două proprietăți.

Jolie a vorbit anterior despre motivul pentru care încă locuiește în Los Angeles, în ciuda dorinței sale de a pleca, într-un interviu acordat în 2024 publicației The Hollywood Reporter.

Câștigătoarea premiului Oscar, care a depus actele de divorț de Pitt în septembrie 2016, după doi ani de căsnicie, a declarat atunci pentru publicație că în prezent se află în oraș „pentru că trebuie să fiu aici din cauza divorțului.”

Sursa: People

Dată publicare: 12-08-2025 19:30

