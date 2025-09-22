Angelina Jolie, apariție spectaculoasă pe covorul roșu de la San Sebastian. Actrița a furat toate privirile | GALERIE FOTO

Angelina Jolie a atras toate privirile într-o rochie neagră cu decolteu adânc, în timp ce poza pe covorul roșu, la evenimentul Couture de la Festivalul de Film de la San Sebastián, din Spania, duminică.

Actrița de la Hollywood, în vârstă de 50 de ani, a arătat senzațional într-o ținută elegantă din catifea, care i-a pus în valoare silueta impresionantă, scrie Daily Mail.

angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie angelina jolie Angelina Jolie și Brad Pitt Angelina Jolie și Brad Pitt Angelina Jolie și Brad Pitt

Angelina și-a completat look-ul cu o pereche de pantofi cu toc înalt și cercei lungi, strălucitori.

Ea a zâmbit larg și a salutat mulțimea de oameni adunați de-a lungul covorului roșu. La sosire, vedeta a purtat un sacou chic din catifea neagră, în timp ce își aranja părul lung, șaten.

Angelina s-a întâlnit cu mai mulți fani și a pozat alături de ei. Actrița a întrerupt filmările pentru noua ei dramă Anxious People – în care joacă alături de Aimee Lou Wood – pentru a participa la evenimentul foto.

Ce urmează în cariera actriței de 50 de ani

Totul vine în contextul în care s-a aflat care va fi următorul pas în cariera Angelinei, în timp ce se pregătește să fie cea mai recentă vedetă de top care părăsește Hollywood-ul.

Actrița se reunește cu regizorul din Mr. and Mrs. Smith, Doug Liman, pentru un nou thriller cu spioni. Angelina va juca în viitorul film intitulat The Initiative, regizat de Liman și cu scenariul scris de F. Scott Frazier.

Ultima colaborare a celor doi a fost în 2005, pe platourile comediei de acțiune Mr. and Mrs. Smith, unde Angelina l-a cunoscut pe fostul său soț, Brad Pitt. În noul film, Angelina o va interpreta pe Bright, o spioană renegată de elită. Filmul a fost descris ca fiind „Training Day în lumea spionajului”.

Angelina ar urma să-și vândă reședința istorică din Los Angeles și să se mute în străinătate, alăturându-se altor vedete care părăsesc Hollywood-ul. Potrivit revistei People, ea „își îndreaptă atenția către mai multe locații din afara SUA”.

Mama a șase copii vrea „să scoată casa la vânzare” și să se mute după ce cei mai mici dintre copii, gemenii Knox și Vivienne, vor împlini 18 ani anul viitor.

Ea împarte custodia gemenilor, dar și a lui Maddox (24 ani), Pax (21), Zahara (20) și Shiloh (19) cu fostul soț, Brad Pitt, în vârstă de 61 de ani.

Potrivit unei surse citate de publicație, câștigătoarea premiului Oscar „nu și-a dorit niciodată să locuiască permanent în L.A.”, dar „nu a avut de ales din cauza acordului de custodie cu Brad.”

Fostul cuplu a ajuns la o înțelegere în decembrie 2024, după opt ani de bătălii legale în procesul de divorț.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













