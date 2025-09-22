Angelina Jolie, apariție spectaculoasă pe covorul roșu de la San Sebastian. Actrița a furat toate privirile | GALERIE FOTO

Stiri Mondene
22-09-2025 | 08:31
angelina jolie San Sebastián
IMAGO

Angelina Jolie a atras toate privirile într-o rochie neagră cu decolteu adânc, în timp ce poza pe covorul roșu, la evenimentul Couture de la Festivalul de Film de la San Sebastián, din Spania, duminică.

autor
Aura Trif

Actrița de la Hollywood, în vârstă de 50 de ani, a arătat senzațional într-o ținută elegantă din catifea, care i-a pus în valoare silueta impresionantă, scrie Daily Mail.

angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
angelina jolie San Sebastián angelina jolie San Sebastián
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
Angelina Jolie Angelina Jolie
angelina jolie angelina jolie
Angelina Jolie și Brad Pitt Angelina Jolie și Brad Pitt
Angelina Jolie și Brad Pitt Angelina Jolie și Brad Pitt
Angelina Jolie și Brad Pitt Angelina Jolie și Brad Pitt

Angelina și-a completat look-ul cu o pereche de pantofi cu toc înalt și cercei lungi, strălucitori.

Ea a zâmbit larg și a salutat mulțimea de oameni adunați de-a lungul covorului roșu. La sosire, vedeta a purtat un sacou chic din catifea neagră, în timp ce își aranja părul lung, șaten.

Citește și
Monica Bellucci
Surpriză la Hollywood: Monica Bellucci a confirmat despărțirea de regizorul Tim Burton, „cu mult respect și afecțiune”

Angelina s-a întâlnit cu mai mulți fani și a pozat alături de ei. Actrița a întrerupt filmările pentru noua ei dramă Anxious People – în care joacă alături de Aimee Lou Wood – pentru a participa la evenimentul foto.

Ce urmează în cariera actriței de 50 de ani

Totul vine în contextul în care s-a aflat care va fi următorul pas în cariera Angelinei, în timp ce se pregătește să fie cea mai recentă vedetă de top care părăsește Hollywood-ul.

Actrița se reunește cu regizorul din Mr. and Mrs. Smith, Doug Liman, pentru un nou thriller cu spioni. Angelina va juca în viitorul film intitulat The Initiative, regizat de Liman și cu scenariul scris de F. Scott Frazier.

Ultima colaborare a celor doi a fost în 2005, pe platourile comediei de acțiune Mr. and Mrs. Smith, unde Angelina l-a cunoscut pe fostul său soț, Brad Pitt. În noul film, Angelina o va interpreta pe Bright, o spioană renegată de elită. Filmul a fost descris ca fiind „Training Day în lumea spionajului”.

Angelina ar urma să-și vândă reședința istorică din Los Angeles și să se mute în străinătate, alăturându-se altor vedete care părăsesc Hollywood-ul. Potrivit revistei People, ea „își îndreaptă atenția către mai multe locații din afara SUA”.

Mama a șase copii vrea „să scoată casa la vânzare” și să se mute după ce cei mai mici dintre copii, gemenii Knox și Vivienne, vor împlini 18 ani anul viitor.

Ea împarte custodia gemenilor, dar și a lui Maddox (24 ani), Pax (21), Zahara (20) și Shiloh (19) cu fostul soț, Brad Pitt, în vârstă de 61 de ani.

Potrivit unei surse citate de publicație, câștigătoarea premiului Oscar „nu și-a dorit niciodată să locuiască permanent în L.A.”, dar „nu a avut de ales din cauza acordului de custodie cu Brad.”

Fostul cuplu a ajuns la o înțelegere în decembrie 2024, după opt ani de bătălii legale în procesul de divorț.

Târgul de nunți din Iași, luat cu asalt de tinerii care urmează să se căsătorească. Prețuri reduse pentru viitoarele mirese

Sursa: Daily Mail

Etichete: actrita, hollywood,

Dată publicare: 22-09-2025 08:31

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
Citește și...
Sophia Loren împlinește 91 de ani. A cucerit Hollywoodul și a devenit simbolul cinematografiei italiene clasice. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Sophia Loren împlinește 91 de ani. A cucerit Hollywoodul și a devenit simbolul cinematografiei italiene clasice. GALERIE FOTO

Sophia Loren împlinește sâmbătă vârsta de 91 de ani. Actriţa s-a născut, la 20 septembrie 1934, la Pozzuoli, un orăşel muncitoresc de lângă Napoli, a urmat cursurile şcolii din Pozzuoli.

Surpriză la Hollywood: Monica Bellucci a confirmat despărțirea de regizorul Tim Burton, „cu mult respect și afecțiune”
Stiri Mondene
Surpriză la Hollywood: Monica Bellucci a confirmat despărțirea de regizorul Tim Burton, „cu mult respect și afecțiune”

Actrița Monica Bellucci s-a despărțit de regizorul hollywoodian Tim Burton, după aproape trei ani de relație.

Margot Robbie, imposibil de ignorat pe covorul roșu. Ținuta îndrăzneață purtată de actriță. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Margot Robbie, imposibil de ignorat pe covorul roșu. Ținuta îndrăzneață purtată de actriță. GALERIE FOTO

Actrița, în vârstă de 35 de ani, a pășit pe covorul roșu alături de colegul său de distribuție, Colin Farrell, la premiera peliculei A Big Bold Beautiful Journey, desfășurată joi (11 septembrie) la Londra.

Recomandări
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală după ce mai multe școli și spitale au primit amenințări. Polițiștii au început verificări pentru a stabili mai multe detalii despre natura acestor posibile pericole.

Moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută azi în Parlament. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu
Stiri Politice
Moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută azi în Parlament. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu

Deputaţii dezbat moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. Diana Buzoianu e acuzată că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.

Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale
iLikeIT
Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale

Rețelele sociale sunt pline de conținut generat de Inteligența Artificială - uneori chiar de știri false. Algoritmii nu fac diferența, iar minciunile se răspândesc mai repede decât adevărul. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Septembrie 2025

29:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28