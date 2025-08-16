Bucureștenii s-au bucurat de film în aer liber de Sfânta Maria. Serile de cinema în parc continuă până în septembrie

16-08-2025 | 08:52
cinema in aer liber
Bucureștenii care au rămas acasă de Sfânta Maria au fost la film. Însă nu într-o simplă sală de cinema, ci în aer liber. Pe marele ecran instalat în parcul Liniei, zeci de oameni au urmărit pelicula „Maria”, cu Angelina Jolie în rolul principal.

Valentin Baciu

În aerul răcoros al serilor de vară, oamenii s-au făcut comozi și au urmărit un film despre viața celebrei Maria Callas, cântăreață de operă americană, cu origini grecești.

În lipsa unei cutii generoase cu popcorn, o spectatoare s-a pregătit temeinic pentru experiența filmului în aer liber.

Spectatoare: „Am făcut de toate, mici, pizza. Am venit cu prietenii să ne simțim bine. Filmul a fost superb. Tatăl meu e grec și am vrut neapărat să-l văd și să fiu mai aproape de Grecia.”

A fost loc și pentru prieteni blănoși.

Bărbat:E minunat. E prima oară pentru noi, dar sper să mai venim.”

Pentru unii, evenimentul a fost modul perfect de a-și sărbători ziua de nume.

Spectator:Și ziua de naștere, și ziua de nume. M-am simțit foarte bine și sper că și ei.”

Alții au vrut, în schimb, doar să se bucure de compania celor dragi, într-o seară relaxantă.

Astfel de seri de film în aer liber vor fi organizate în fiecare weekend, până la începutul lunii septembrie, în mai multe parcuri din Sectorul 6 al Capitalei.

Etichete: film, cinema, aer liber,

Dată publicare: 16-08-2025 08:08

