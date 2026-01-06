Actrița Evangeline Lilly, cunoscută din Marvel, are leziuni cerebrale după ce a căzut și s-a lovit cu capul de o piatră

Actrița Evangeline Lilly a dezvăluit că suferă de leziuni cerebrale, la câteva luni după ce a suferit o comoție cerebrală când a leșinat și a căzut cu fața într-un bolovan.

Actrița canadiană în vârstă de 46 de ani, cunoscută pentru rolurile din Lost, filmele The Hobbit și universul cinematografic Marvel, a împărtășit „vestea proastă” într-un videoclip pe Instagram. Acesta este unul dintre numeroasele update-uri pe care le-a oferit de când a suferit traumatismul cranio-cerebral (TBI), în luna mai, când a leșinat pe o plajă și s-a lovit cu capul de o stâncă.

Lilly a spus în videoclip că un scan cerebral recent a arătat că „aproape fiecare zonă a creierului meu funcționează la o capacitate redusă”.

„Așadar, am leziuni cerebrale din cauza traumatismului cranio-cerebral și, posibil, și alți factori implicați”, a declarat ea. „Acum, însă, treaba mea este să ajung la cauza exactă împreună cu medicii și apoi să pornesc pe drumul greu al recuperării, lucru pe care nu îl aștept cu nerăbdare, pentru că simt că munca grea este tot ce fac. Dar e în regulă. Declinul meu cognitiv, de când mi-am spart fața, m-a ajutat să încetinesc ritmul și să am un final mai liniștit al anului 2025”, potrivit The Guardian.

În descrierea postării, actrița a scris că i se pare „liniștitor să știu că declinul meu cognitiv nu este doar perimenopauză, dar neliniștitor să știu ce luptă grea vă fi să încerc să inversez aceste deficiențe”.

Colega ei din Marvel, Michelle Pfeiffer, i-a transmis un mesaj de susținere: „Ești o luptătoare. Nimic – nici măcar asta – nu te vă învinge, prietena mea.”

La momentul accidentului, Lilly a publicat fotografii cu fața plină de sânge după lovitură și a descris ce s-a întâmplat. Actrița a explicat că a avut episoade de leșîn încă din copilărie, iar medicii au crezut inițial că ar fi vorba de hipoglicemie, diagnostic care a fost ulterior exclus.

Evangeline Lilly se află într-o pauză de la actorie de trei ani, ultimul ei rol fiind supereroina Hope van Dyne, alias Wasp, în filmul Marvel din 2023 Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Într-o declarație pentru Variety din luna iunie, ea a spus că „nu urmărește activ niciun proiect în industrie” și că își dedică acum timpul „muncii umanitare și scrisului”.

