În acest context, Comisia Europeană vine cu un set de recomandări care ar putea duce la scăderea facturilor la electricitate, inclusiv în România. Printre acestea, reducerea taxelor - accize ori TVA - ar genera economii de până la 200 de euro pe an pentru o familie. Comisia ne sprijină și pentru noi tipuri de contracte, cu prețuri mai mici în timpul zilei, atunci când este soare.

În noul pachet pentru energie, Comisia Europeană face câteva propuneri concrete pentru ca facturile la electricitate să scadă și chiar să îi convingă pe oameni să treacă de pe gaz, care s-a scumpit în contextul războiului, pe curent. În primul rând, țările sunt sprijinite să reducă taxele.

Corina Murafa, raportor CESE pachetul energie pentru cetățeni: „O scădere a accizelor la energie electrică, de exemplu, ar putea duce la facturi cu până la 10-15% mai mici la energie pentru consumatorii europeni. Pentru energie electrică recomandă scăderea accizelor și scăderea, mai bine zis eliminarea din factura de energie a altor taxe parafiscale care sunt introduse în factură, cum ar fi taxa radio-TV în anumite state membre”.

Corespondent Știrile ProTV: „În România, aproximativ un sfert din factură înseamnă taxe impuse de stat. Dacă oficialii ar decide reducerea lor, factura ar putea scădea considerabil. Calculul Comisiei Europene arată o posibilă reducere medie de 200 de euro pe an pentru o gospodărie. Danemarca și Germania deja au redus taxele, de exemplu. Pe de altă parte, dacă oamenii ar fi încurajați mai mult să schimbe furnizorul ar putea face economii de 152 de euro pe an. Comisia recomandă și un nou tip de contract, flexibil, cu prețuri mici dacă oamenii consumă ziua, la prânz, când producția de energie fotovoltaică e mare. În unele cazuri factura ar putea scădea și cu 40%. Și este încurajată, inclusiv prin scăderea tarifelor de distribuție, și crearea unor comunități de energie, adică cei care au panouri fotovoltaice să ofere și vecinilor energie mai ieftină, nu să o injecteze în rețea ca acum. Facturile celor din comunitate ar putea scădea astfel cu cel puțin 440 de euro pe an, iar cei care au panouri și consumă energia produsă astfel economisesc, bineînțeles, și mai mult”.

Sincron Virgil Popescu, europarlamentar, membru în Comisia pentru industrie, cercetare și energie: „Cei care produc plusul de energie, mai mult decât consumă, evident că au nevoie de un consumator. Acel consumator se regăsește poate chiar vecinul de lângă tine. Și, fiind vecinul de lângă tine, întreaga comunitate de producători oferă energie mult mai ieftină celor care nu consumă, care nu produc această energie. Și, evident, atât cei care produc au un câștig, cât și cei care nu produc au câștig prin faptul că se află în vecinătatea acelei comunități de energie”.

Pachetul pentru reducerea tarifelor la electricitate conține recomandări și pentru consumatorii care nu reușesc să își plătească facturile.

Pe de altă parte, Comisia anunță și investiții în energie curată, pentru ca Europa să producă mai mult și mai ieftin.