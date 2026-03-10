Război în Iran, ziua 11. Teheranul, amenințare directă la adresa lui Donald Trump: „Ai grijă să nu fii eliminat chiar tu”
Război în Iran, ziua 11. Teheranul, amenințare directă la adresa lui Donald Trump: „Ai grijă să nu fii eliminat chiar tu”

Horoscop 11 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care are de primit niște bani

Horoscop cu Neti Sandu
62563996

Horoscop 11 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. Se deschid drumurile, oportunitățile și e bine să dăm curs ofertelor care vi se potrivesc.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 11, număr maestru, și o să facem o evaluare a obiectivelor pe care vrem să le atingem.

Horoscop 11 martie 2026 – PEȘTI

Poate mai faceți, încă, puțină curățenie în viața voastră, ca să scăpați de problemele trecutului și să vă focusați pe chestiunile care vă promit succes atât în plan profesional, cât și personal. Poate o să vă bucurați de niște privilegii, dacă tot v-a fost apreciată munca și urmează o promovare.

Horoscop 11 martie 2026 – BERBEC

Aveți energie, chef de viață, de muncă, de ieșit pe la mondenități și o să cunoașteți lume nouă cu care puteți porni la drum, în afaceri. O invitație în societate, e un eveniment monden care o să vă ofere prilejul să luați parte la diferite conferințe la care o să aveți și voi un cuvânt de spus.

Horoscop 11 martie 2026 – TAUR

Se pare că vin bani pe mai multe filiere și o să vă descurcați cu cheltuielile în perioada asta, că se adunaseră cam multe și n-aveți de gând să le amânați. Se observă succes la școală, la examene și o să upgradați, că e o perioadă favorabilă studiului.

Citește și
Horoscop 10 martie 2026, cu Neti Sandu. E posibil să vină niște bani din urmă pentru o zodie
Horoscop 10 martie 2026, cu Neti Sandu. E posibil să vină niște bani din urmă pentru o zodie

Horoscop 11 martie 2026 – GEMENI

Se insistă să intrați într-o colaborare și, dacă sunteți indeciși, mai așteptați până pe 20, cam așa, să fiți convinși că ați ales ce e bun pentru voi. Poate vă duceți la un interviu pentru un alt job și să-l luați. Se pare că or să fie mai mulți bani.

Horoscop 11 martie 2026 – RAC

O să vă ocupați de situația familială, să aplanați niște conflicte mocnite și să restabiliți înțelegerea, armonia. E nevoie de diplomație. Se poate să primiți o invitație să plecați pe undeva în weekend și să fie gura voastră de oxigen.

Horoscop 11 martie 2026 – LEU

Se-ntâmplă ceva diferit la serviciu, poate se schimbă conducerea și poate vă faceți și voi remarcați prin ceva care o să le atragă atenția. Parcă mai aveți de primit niște bani și, dacă faceți demersurile necesare, o să-i luați cât de curând.

Horoscop 11 martie 2026 – FECIOARĂ

Un nou business la orizont și, dacă aveți cum, vă implicați, dacă nu, o să așteptați să vă mai eliberați de obligațiile contractuale. Întrevedere cu cineva care vede în voi un posibil partener de cuplu și urmează o perioadă de tatonare, după care trageți concluzii.

Horoscop 11 martie 2026 – BALANȚĂ

E de lucru la serviciu și o să vă străduiți să vă încadrați în timp, că aveți tot interesul să luați o primă și să vă aflați pe o listă de promovare. Se poate să umblați la rezerva de bani ca să luați ceva nou pentru casă, poate și pentru că ați dat de niște reduceri.

Horoscop 11 martie 2026 – SCORPION

Se conturează o sumă de bani și o să vă permiteți o escapadă turistică în weekend, după ce achitați datoriile curente. Vine cineva după o absență îndelungată și o să faceți echipă, că aveți multe în comun și vreți să rămâneți împreună.

Horoscop 11 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Se pare că ați ajuns la o înțelegere cu partenerul de cuplu și o să ieșiți mai des împreună, că dispăruse comunicarea și vă cam înstrăinaserăți. O să aveți multe de făcut, că s-au adunat din cele pe care le-ați amânat din lipsă de timp, dar acum le veniți de hac.

Horoscop 11 martie 2026 – CAPRICORN

Se observă rezultate bune la școală, e un stres, că or fi și teme și examene, materie multă de parcurs, dar aveți resurse suficiente ca să vă descurcați. Poate pregătiți o excursie la sfârșit de săptămână, posibil să le faceți o surpriză copiilor.

Horoscop 11 martie 2026 – VĂRSĂTOR

O reușită în plan profesional, vin și bani, posibil și din proiecte mai vechi, și o să vă puteți lua de lucru și în particular, ca să sporiți banii din cont. E cineva interesat de soarta voastră și o să vă facă o vizită, că poate se întrevede o relație serioasă, dacă sunteți în căutarea unui partener de viață.

Etichete: neti sandu, horoscop neti sandu, horoscop, zodii,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Jutta Leerdam, cadou de 200.000 de euro: Jake Paul și-a răsfățat „regina”
Jutta Leerdam, cadou de 200.000 de euro: Jake Paul și-a răsfățat „regina”
Citește și...
Horoscop 10 martie 2026, cu Neti Sandu. E posibil să vină niște bani din urmă pentru o zodie
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 martie 2026, cu Neti Sandu. E posibil să vină niște bani din urmă pentru o zodie

Horoscop 10 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rectificări azi. O să facem o evaluare ca să știm cum stăm atât material, cât și emoțional, că e momentul să facem curățenie în viața noastră.

Horoscop 9 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi astăzi bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 9 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi astăzi bani

Horoscop 9 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Revederi emoționante azi. O să putem scăpa de niște apăsări, poate avem niște răscoliri sufletești și, dacă tot e sărbătoare, lichidăm orice conflict.

Horoscop 8 martie 2026, cu Neti Sandu. Surprize și bucurii de Ziua Femeii
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 martie 2026, cu Neti Sandu. Surprize și bucurii de Ziua Femeii

Horoscop 8 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi chiar frumoasă. Oamenii pe care-i întâlniți or să ne facă nu numai ziua, ci și viața mai frumoasă și o să știm să-i răsplătim și noi cu ce-avem mai bun în sufletul nostru.

Recomandări
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
Știri Actuale
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu

Statele Unite ar fi cerut permisiunea să folosească baza de la Mihail Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu.

Bugetul de stat pe 2026. Cine sunt pensionarii care ar putea primi ajutoare de 1.000 de lei. Pensiile rămân înghețate
Stiri Politice
Bugetul de stat pe 2026. Cine sunt pensionarii care ar putea primi ajutoare de 1.000 de lei. Pensiile rămân înghețate

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul bugetului pe anul acesta. Pensiile rămân înghețate, dar cei cu venituri mici vor primi ajutoare de la stat. Sunt bani în plus pentru Apărare, Educație și Energie.

Pentagonul anunță cea mai intensă zi de bombardamente în Iran. Teheranul îl amenință pe Trump, războiul escaladează
Stiri externe
Pentagonul anunță cea mai intensă zi de bombardamente în Iran. Teheranul îl amenință pe Trump, războiul escaladează

Șeful Pentagonului a promis pentru marți cea mai intensă zi de bombardamente americane în Iran. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Martie 2026

44:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Martie 2026

01:46:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picatură II

42:20

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 5

21:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

UCL | Newcastle - Barcelona 0-0 și Atalanta - Bayern 0-6, ACUM pe Sport.ro!

Sport

”Mi se rupe sufletul!” Igor Tudor, criticat vehement după decizia din prima repriză din Atletico – Tottenham