Producătorul turc de vehicule militare Otokar vrea să cumpere 96% din compania Automecanica, cea care administrează cea mai importantă platformă industrială pentru producția de vehicule grele din țară. Turcii ar urma să facă acolo blindate Cobra, alături de alt gigant din industria apărării, compania germană Rheinmetall. Tranzacția, în valoare de 85 de milioane de euro, este analizată acum de Consiliul Concurenței.

Miza este mare: un orășel cu aproximativ 35.000 de locuitori ar putea deveni un hub regional pentru industria de apărare, ceea ce ar schimba complet economia locală.

Ingineri, tehnicieni, sudori specializați, personal logistic și administrativ ar putea să producă blindatele Cobra 2 pentru turcii de la Otokar. Planul turcilor este legat direct de contractul semnat deja cu Ministerul Apărării Naționale pentru 1.059 de blindate Cobra II. Orașul are câteva avantaje importante: este aproape de centre logistice militare (Cincu), baze NATO din România (Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, Baza Deveselu, Câmpia Turzii), are acces rapid la autostrăzi și rutele de transport militar spre estul flancului estic NATO al Europei, coridorul Vest - Est și la coridorul NATO către Marea Neagră.

Automecanica Mediaș are o istorie de peste 80 de ani. În perioada de vârf, în anii '60, producea echipamente pentru industria auto și avea mii de angajați. După anii '90 a fost privatizată și restructurată, ajungând la puțin peste 100 de angajați.

Dacă tranzacția se va finaliza, compania turcă poate participa mai ușor la licitații militare europene, iar România va deveni baza lor industrială pe continent. Poziția României pe flancul estic al NATO a atras în ultimii ani investiții importante în sectorul de apărare. Germanii de la Rheinmetall, un alt gigant al industriei de apărare, sunt deja la Mediaș! Dacă tranzacția se va finaliza, turcii și nemții vor produce pe aceeași platformă industrială.

Iulian Chifu, analist militar: „Orice tip de capabilitate se poate produce în România este un plus pentru industria de apărare și este un avantaj din punct de vedere strategic, în perspectiva descurajării și apărării, dacă vreodată ajungem în această situație. Pentru Rheinmetall e foarte important să ai posibilitatea ca parte a acestei producții să o duci către Ucraina sau de acolo să aduci să faci mentenanță”.

Achiziția ar putea fi finalizată la finalul lunii aprilie anul acesta.