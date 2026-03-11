În același timp, cei care se ocupă de recrutări confirmă că nici românii nu se mai grăbesc să plece la muncă în Cipru și în Emiratele Arabe.

Asiaticii erau așteptați în construcții, HORECA și logistică, însă conflictul din regiune le-a dat tuturor planurile peste cap.

Tika este din Nepal și ar fi trebuit să ajungă deja în România. Zborul lui a fost însă amânat pentru că are escală în Dubai.

Tika: „Zborul de pe 9 martie a fost amânat până pe 24 martie. Ar trebui să lucrez în logistică.”

Riscul pierderii vizei de muncă

În unele cazuri, lucrătorii care aveau deja documentele aprobate riscă să piardă viza de muncă dacă nu sosesc la timp. Procedurile ar trebui reluate, iar asta înseamnă alte luni de așteptare.

Corina Constantin, vicepreședintele Patronatului importatorilor de muncă: „În marea majoritate a cazurilor, procedura se reia integral. Asta înseamnă un nou aviz de angajare de la Inspectoratul General pentru Imigrări, o nouă programare la consulat, care în prezent, pentru consulatele cele mai solicitate din New Delhi sau Colombo, ajunge la 6-12 luni de așteptare și o nouă viză. Practic, un muncitor al cărui dosar expiră astăzi ar putea ajunge în România la începutul anului viitor.”

Potrivit patronatului importatorilor de muncă, în țara noastră veneau lunar 8-9.000 de muncitori străini. Cei mai afectați de conflictul din Orientul Mijlociu sunt lucrătorii din Nepal, Sri Lanka, India și Bangladesh.

Precauțiile românilor în muncă sezonieră

În paralel, și românii care obișnuiau să muncească sezonier în turism sunt ceva mai prudenți.

Ana Călugăru, reprezentantul unei platforme de recrutare: „În cazul Ciprului este o scădere de șase locuri, un picaj semnificativ, iar în cazul Emiratelor Arabe Unite scăderea este mai mică, dar în continuare vorbim despre cifre mai mici în ceea ce privește aplicările. Erau două destinații care, mai cu seamă acum, la început de primăvară, începeau să prindă avânt.”

Potrivit unui studiu făcut de o platformă de recrutări, urcă în preferințele românilor ca destinații de muncă Spania, Italia și Grecia, considerate mai sigure din punct de vedere geopolitic.