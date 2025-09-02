Dwayne Johnson, apariție spectaculoasă la Veneția. Actorul a trecut printr-o schimbare de look spectaculoasă

Dwayne „The Rock” Johnson, cunoscut pentru rolurile sale de acțiune, a ieșit din zona de confort pentru a interpreta, de această dată, un rol dramatic.

S-a transformat spectaculos, inclusiv fizic, pentru rolul din „The Smashing Machine”, aflat în competiție pentru Leul de Aur, la Veneția.

Filmul „Dinți de lapte”, scris și regizat de Mihai Mincan, a fost prezentat în cadrul secțiunii Orizzonti. A cules aplauze și multe critici elogioase.

Dwayne Johnson, protagonistul, și Emily Blunt, în rolul soției, au întors toate privirile pe covorul roșu, la premiera filmului „The Smashing Machine”.

Dintre invitați, și Mădălina Ghenea, într-o ținută spectaculoasă, a sedus obiectivele aparatelor foto.

Fostul star de wrestling îl întruchipează pe pionierul artelor marțiale mixte din viața reală, Mark Kerr, al cărui fizic impunător și pricepere în ring contrastau cu natura sa blândă și dramele personale, inclusiv lupta cu dependențele.

Pentru acest rol, Dwayne Johnson a trecut printr-o schimbare de look spectaculoasă: este mai slab ca niciodată, a folosit proteze faciale și o perucă închisă la culoare pentru a semăna cât mai mult cu adevăratul Mark Kerr.

Emily Blunt, actriță: „Îmi amintesc momentul în care (Dwayne) a intrat pentru prima dată în rolul personajului Mark. Parcă s-a schimbat aerul din încăpere. Toată lumea s-a dat la o parte și s-a făcut liniște. Sunt sigură că pentru tine a fost greu, dar pentru noi a fost un moment cu adevărat extraordinar.”

Dwayne Johnson, actor: „Este, de asemenea, un film despre ceea ce se întâmplă atunci când victoria devine un dușman.”

Actorul în vârstă de 53 de ani a izbucnit în lacrimi, în timp ce publicul a aplaudat 15 minute, una dintre cele mai lungi serii de ovații de până acum, la festival.

Filmul „Dinți de lapte”, al doilea lungmetraj de ficțiune scris și regizat de Mihai Mincan, prezentat în cadrul secțiunii Orizzonti, a cules aplauze și multe critici elogioase.

„Enigmatic și convingător, filmul abordează într-un mod indirect sfârșitul regimului Ceaușescu în România. În cea mai mare parte, totul se sprijină pe umerii debutantei Emma Ioana Mogoș, o revelație tăcută care se comportă cu o energie și o maturitate discrete, evocând o întreagă lume pe care personajul ei se luptă să o pună în cuvinte” , scrie The Film Verdict.

Din distribuție mai fac parte actorii Marina Palii, Igor Babiac și Istvan Teglas.

„Sugestiv, tulburător și dens, atât din punct de vedere vizual, cât și sonor, Dinți de lapte nu seamănă cu niciun film văzut până acum în cinematografia românească contemporană”, notează și Screen Daily.

