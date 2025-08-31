S-a ales primul favorit pentru trofeul Leul de Aur de la Veneția. „Frankenstein” a primit 13 minute de aplauze în picioare

31-08-2025 | 09:25
La Festivalul de film de la Veneția s-a detașat un prim favorit. Este vorba despre filmul „Frankenstein” - un SF gotic, regizat de mexicanul laureat cu Oscar, Guillermo del Toro.

Pelicula de două ore și aproape treizeci de minute - cu un buget de 120 de milioane de dolari - a primit 13 minute de ovații în picioare la proiecția de ieri. Râvnitul trofeu Leul de Aur va fi decernat sâmbăta viitoare.

Guillermo del Toro a apărut pe covorul roșu în companiei soției și a uneia dintre fiicele sale. I s-au alăturat actorii din distribuția peliculei „Frankenstein”- inspirată din romanul scriitoarei britanice la de început de secol 19 - Mary Shelley.

Filmul, un vis realizat după 30 de ani

Guillermo del Toro, regizor: Cred că filmul încearcă să prezinte personaje imperfecte și dreptul pe care îl avem ca oameni de a rămâne imperfecți. Pentru mine, este o peliculă biografică. Dar cred că poate fi o peliculă biografică pentru orice om care încearcă să-și păstreze autenticitatea în vremurile în care trăim. Mie nu mi-e teamă de inteligența artificială. Mi-e mai teamă de prostia naturală, mult mai abundentă.

Del Toro a povestit la conferința de presă că visează la această ecranizare de cel puțin trei decenii.

Oscar Isaac - starul american născut în Guatemala - considerat unul dintre cei mai versatili actori de la Hollywood - îl interpretează pe cercetătorul Victor Frankenstein.

Oscar Isaac, actor: Nu pot să cred că am ajuns în acest punct, pornind de acum doi ani, când stăteam la masa ta, mâncam friptură de porc în stil cubanez și vorbeam despre tații noștri și despre viață. Mi-ai zis: „Vreau ca tu să fii Victor." Atunci n-am fost sigur dacă era adevărat, dacă nu cumva visam.

Tânărul actor australian Jacob Elordi, care joacă rolul monstrului, s-a alăturat proiectului pe ultima sută de metri.

Jacob Elordi, actor: Cum a spus și Oscar, ospățul era pregătit și toți începuseră să mănânce când am ajuns eu. Tot ce trebuia să fac era să mă alătur. Chiar a fost ca un vis devenit realitate.

În secțiunea Orizzonti, dedicată filmelor care reprezintă cele mai noi şi expresive tendinţe din cinematografia internaţională, a intrat în concurs lungmetrajul „Dinți de lapte", scris şi regizat de Mihai Mincan, o co-producție România - Franța - Danemarca - Grecia și Bulgaria.

Rolul principal revine unei actriţe preadolescente, aflată la debut: Emma Ioana Mogoş.

