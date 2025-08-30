Filmul ”Dinți de lapte", scris şi regizat de Mihai Mincan, a intrat în concurs la Festivalul de Film de la Veneția

Stiri Mondene
30-08-2025 | 19:34
Julia Roberts a lansat la Veneția un thriller psihologic așteptat cu nerăbdare de cinefili. Pelicula „After the Hunt” povestea unui scandal sexual dintr-o universitate americană a stârnit discuții aprinse.

În secțiunea Orizzonti a avut premiera și filmul românesc „Dinți de lapte” regizat de Mihai Mincan o alegorie despre tranziţia României de la comunism la speranţa unei societăţi noi.

O prezență rară pe covorul roșu în Europa, Julia Roberts i-a răsfățat pe cinefili și fotoreporteri pozând îndelung și acordând autografe.

Actrița cu zâmbet inconfundabil a optat pentru o ținută simplă și elegantă: rochie lungă bleumarin, tocuri înalte, cercei lungi, argintii și o brățară masivă.

Julia Roberts joacă rolul unei profesoare de filosofie de la universitatea Yale, care se confruntă cu o dilemă morală. Studenta ei preferată îl acuză de agresiune sexuala pe prietenul și colegul ei de catedră, jucat de Andrew Garfield.

Filmul, care îndrăznește să puna în discuție excesele noului feminism, cultura anularii, natura coruptă a privilegiilor și prăpastia dintre generații, a încins spiritele la conferință de presă. Unii cronicari au cerut socoteală pentru ceea ce au perceput drept un mesaj contrar mișcării pentru drepturile femeilor „#MeToo”.

Julia Roberts: ”Sămânța de scandal apare totdeauna în jurul temelor controversate, picante, nu-i așa? Partea cea mai bună este că toți ați ieșit din sală discutând aprins despre film. V-ați dat seama fiecare care vă sunt convingerile profunde pentru că noi am iscat aceste discuții. Cu plăcere...”

Andrew Garfield: ”Propriile noastre motivații rămân obscure chiar și pentru noi înșine, toți suntem naratori necreditabili (subiectivi). ”

La rândul lui, regizorul italian Luca Guadagnino a pledat cauza filmului: Fiecare are adevărul său. Miza este chiar ciocnirea acestor adevăruri. Apropo, nu am făcut un film-manifest pentru a resuscita valori demodate. Cine ne cunoaște înțelege că nu putem promova o perspectivă antifeministă. Mereu e interesant să afli ce zace în tine fără să știi și cum suntem influențați în moduri nebănuite de aceste idei preconcepute și preferințe profunde.”

În secțiunea Orizzonti, dedicată filmelor care reprezintă cele mai noi şi expresive tendinţe din cinematografia internaţională, a intrat în concurs lungmetrajul „Dinți de lapte", scris şi regizat de Mihai Mincan, o co-producție România - Franța - Danemarca - Grecia și Bulgaria.

Rolul principal revine unei actriţe preadolescente, aflată la debut: Emma Ioana Mogoş. Cu acțiunea la sfârșitul anilor 80, filmul prezintă povestea Mariei, o fetiţă de 10 ani care se maturizează brusc după ce sora ei mai mare dispare subit.

Mihai Mincan este la a doua selecţie în secţiunea Orizzonti.

Filmul său de debut - "Spre Nord" - a câştigat, în 2022, premiul criticilor independenţi.

Sursa: Pro TV

Etichete: festival, actrita, film, Julia Roberts,

Dată publicare: 30-08-2025 19:29

