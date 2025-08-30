Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Veneția. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. FOTO

30-08-2025 | 17:42
Festivalul de Film de la Veneția
Vedetele au strălucit pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, purtând ținute spectaculoase, de la rochii elegante și sofisticate la outfituri îndrăznețe, impunându-se drept cele mai bine îmbrăcate personalități ale evenimentului.

Mihaela Ivăncică

Festivalul de Film de la Veneția, cel mai renumit din Italia, a început oficial, iar canalele orașului sunt pline de celebrități aduse cu bărcile către covorul roșu, relatează CNN.

Ajuns la a 82-a ediție, evenimentul va aduce în prim-plan filme mult așteptate, precum „Bugonia” al regizorului Yorgos Lanthimos, „Frankenstein” al lui Guillermo Del Toro și „Jay Kelly” regizat de Noah Baumbach.

De asemenea, va debuta și „Marc by Sofia”, primul documentar semnat de Sofia Coppola, despre viața și cariera designerului de modă Marc Jacobs, însă acesta nu va concura pentru un premiu.

Încă un premiu la festivalul de la Venetia pentru „Anul Nou care n-a fost”: Cel mai bun film din sectiunea „Orizzonti”

Festivalul nu a fost lipsit de momente pline de eleganță și inovație vestimentară, iar unii participanți au ales ținute îndrăznețe.

Amal Clooney a fost o apariție spectaculoasă într-o rochie arhivă din tafta din 1995, semnată de couturierul francez Jean-Louis Scherrer, cu o trenă voluminoasă și tiv asimetric.

Amal și George Clooney

La rândul său, Emma Stone a impresionat într-o rochie personalizată Louis Vuitton, cu un tiv răsucit, ce a dat ținutei un aer vintage.

În paralel, actrița italiană Alba Rohrwacher a purtat o rochie de satin albastru închis, creată de Jonathan Anderson pentru Dior, ce va debuta oficial la Paris Fashion Week în octombrie, fiind o combinație perfectă între eleganță și stilul vestimentar al secolului XIX, potrivit CNN.

Barbara Palvin

Festivalul de Film de la Veneția

Alicia Silverstone

Festivalul de Film de la Veneția

Nicole Avant and Ted Sarandos

Festivalul de Film de la Veneția

Riley Keough

Festivalul de Film de la Veneția

Greta Gerwig

Festivalul de Film de la Veneția

Alba Rohrwacher

Festivalul de Film de la Veneția

Yorgos Lanthimos

Festivalul de Film de la Veneția

Noomi Rapace 

Festivalul de Film de la Veneția
Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”

Sursa: CNN

