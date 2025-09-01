Georgina Rodriguez a atras toate privirile la Veneția. Logodnica lui Ronaldo și-a afișat inelul de 3 milioane de dolari. FOTO

Stiri Mondene
01-09-2025 | 08:12
Georgina Rodriguez
Getty

Logodnica lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, a strălucit duminică pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, afișându-și impresionantul inel de logodnă.  

autor
Mihaela Ivăncică

Modelul argentiniano-spaniol, în vârstă de 31 de ani, urmează să se căsătorească cu starul portughez, în vârstă de 40 de ani, după ce fotbalistul i-a cerut mâna la începutul lunii, scrie Daily Mail.

Inel de logodnă de 30 de carate, în valoare de 3 milioane de dolari

Georgina a atras toate privirile purtând un inel masiv cu diamant de 30 de carate, evaluat la aproximativ 3 milioane de dolari, pe degetul inelar, pe care l-a evidențiat ridicând mâinile în timp ce poza pe covorul roșu la cea de-a 82-a ediție a festivalului.

Într-o rochie elegantă din dantelă neagră, care i-a pus în valoare silueta impecabilă, Georgina a impresionat prin rafinament și stil.

Citește și
inmormantare diogo jota
Preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal îl apără pe Ronaldo, după ce acesta nu a participat la înmormântarea lui Jota
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez

Influențatoarea a pozat cu grație, arătând nu doar inelul de logodnă, ci și alte trei inele strălucitoare, completate de un colier choker masiv și cercei cu diamante.

Părul său închis la culoare a fost prins într-o coadă împletită cu atenție, iar tocurile înalte i-au accentuat eleganța înainte de a păși în interiorul evenimentului.

Logodna confirmată printr-o postare emoționantă

După aproape un deceniu împreună, Ronaldo și Georgina au anunțat logodna printr-o postare emoționantă pe Instagram.

Confirmând vestea, Georgina, în vârstă de 31 de ani, a scris: „Da, vreau. În aceasta și în toate viețile mele.” Până acum, Georgina purtase un alt inel cu diamant, însă se înțelegea că cei doi nu erau logodiți în acea perioadă.

Fanii au speculat că cei doi s-au logodit luna trecută, după ce modelul a postat imagini de la o cină cu tematică de nuntă, completată cu perne inscripționate „D inimă G”, o orchestră de șase membri și superbe aranjamente florale albe.

De asemenea, ea a purtat un inel impresionant pe degetul inelar al mâinii stângi, sugerând o posibilă logodnă secretă.

Luna trecută, Ronaldo a dezvăluit motivul dur pentru care nu sunt încă căsătoriți.

El a declarat: „Îi spun mereu: «Când vom avea acel clic». La fel ca tot ce ține de viața noastră, iar ea știe la ce mă refer. Ar putea fi peste un an, peste șase luni sau chiar peste o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla.”

Cei doi sunt împreună din 2016 și au două fiice: Alana, de șapte ani, și Bella, de doi ani. Georgina este, de asemenea, mama vitregă a celorlalți trei copii ai fotbalistului.

Jude Law, pe covorul roșu de la Veneția. Actorul nu s-a temut să îl interpreteze pe Putin în "The Wizard of the Kremlin"

Sursa: Daily Mail

Etichete: georgina rodriguez, festivalul de film de la venetia,

Dată publicare: 01-09-2025 07:52

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, Georgina Rodríguez. Cum arată inelul de logodnă. FOTO
Stiri Mondene
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, Georgina Rodríguez. Cum arată inelul de logodnă. FOTO

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez și-au anunțat logodna, după ce partenera fotbalistului a postat luni, pe Instagram, o fotografie în care își arată impresionantul inel cu diamant.

Preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal îl apără pe Ronaldo, după ce acesta nu a participat la înmormântarea lui Jota
Stiri Sport
Preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal îl apără pe Ronaldo, după ce acesta nu a participat la înmormântarea lui Jota

Pedro Proença, preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal, i-a luat apărarea lui Cristiano Ronaldo, după ce acesta a fost criticat pentru că nu a participat la înmormântarea lui Diogo Jota, în 5 iulie.

Cristiano Ronaldo s-a declarat fanul lui Donald Trump. Ce i-a oferit președintelui SUA
Stiri Sport
Cristiano Ronaldo s-a declarat fanul lui Donald Trump. Ce i-a oferit președintelui SUA

Cristiano Ronaldo s-a declarat fanul lui Donald Trump și i-a trimis președintelui american un tricou cu autograful său, alături de un mesaj măgulitor.

 

Reacția virală a lui Cristiano Ronaldo după câştigarea Ligii Naţiunilor: „Nimic nu este mai bun
Stiri Sport
Reacția virală a lui Cristiano Ronaldo după câştigarea Ligii Naţiunilor: „Nimic nu este mai bun". FOTO & VIDEO

Căpitanul naţionalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, a plâns de bucurie după ce echipa sa a câştigat duminică al doilea trofeu al Ligii Naţiunilor, relatează Reuters.

Portugalia a câştigat Liga Naţiunilor învingând Spania la lovituri de departajare. Cristiano Ronaldo a ridicat trofeul. FOTO
Stiri Sport
Portugalia a câştigat Liga Naţiunilor învingând Spania la lovituri de departajare. Cristiano Ronaldo a ridicat trofeul. FOTO

Echipa naţională a Portugaliei a câştigat duminică seara, la Munchen, Liga Naţiunilor, învingând în finală reprezentativa Spaniei, scor 5-3 la lovituri de departajare.

Recomandări
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Ursula von der Leyen face luni o vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni în această după-amiază la Constanța cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul
Stiri Politice
Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din Pachetul 2 de reformă.

Plan Roșu de intervenție activat în urma unei explozii urmate de incendiu, la o fabrică de lemn din Sebeș. 4 persoane rănite
Stiri actuale
Plan Roșu de intervenție activat în urma unei explozii urmate de incendiu, la o fabrică de lemn din Sebeș. 4 persoane rănite

Patru persoane au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș, potrivit informațiilor preliminare furnizate de IGSU.

Top citite
1 dulceata de pepene rosu
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne
2 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 31 August 2025

30:23

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28