Georgina Rodriguez a atras toate privirile la Veneția. Logodnica lui Ronaldo și-a afișat inelul de 3 milioane de dolari. FOTO

Logodnica lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, a strălucit duminică pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, afișându-și impresionantul inel de logodnă.

Modelul argentiniano-spaniol, în vârstă de 31 de ani, urmează să se căsătorească cu starul portughez, în vârstă de 40 de ani, după ce fotbalistul i-a cerut mâna la începutul lunii, scrie Daily Mail.

Inel de logodnă de 30 de carate, în valoare de 3 milioane de dolari

Georgina a atras toate privirile purtând un inel masiv cu diamant de 30 de carate, evaluat la aproximativ 3 milioane de dolari, pe degetul inelar, pe care l-a evidențiat ridicând mâinile în timp ce poza pe covorul roșu la cea de-a 82-a ediție a festivalului.

Într-o rochie elegantă din dantelă neagră, care i-a pus în valoare silueta impecabilă, Georgina a impresionat prin rafinament și stil.

Influențatoarea a pozat cu grație, arătând nu doar inelul de logodnă, ci și alte trei inele strălucitoare, completate de un colier choker masiv și cercei cu diamante.

Părul său închis la culoare a fost prins într-o coadă împletită cu atenție, iar tocurile înalte i-au accentuat eleganța înainte de a păși în interiorul evenimentului.

Logodna confirmată printr-o postare emoționantă

După aproape un deceniu împreună, Ronaldo și Georgina au anunțat logodna printr-o postare emoționantă pe Instagram.

Confirmând vestea, Georgina, în vârstă de 31 de ani, a scris: „Da, vreau. În aceasta și în toate viețile mele.” Până acum, Georgina purtase un alt inel cu diamant, însă se înțelegea că cei doi nu erau logodiți în acea perioadă.

Fanii au speculat că cei doi s-au logodit luna trecută, după ce modelul a postat imagini de la o cină cu tematică de nuntă, completată cu perne inscripționate „D inimă G”, o orchestră de șase membri și superbe aranjamente florale albe.

De asemenea, ea a purtat un inel impresionant pe degetul inelar al mâinii stângi, sugerând o posibilă logodnă secretă.

Luna trecută, Ronaldo a dezvăluit motivul dur pentru care nu sunt încă căsătoriți.

El a declarat: „Îi spun mereu: «Când vom avea acel clic». La fel ca tot ce ține de viața noastră, iar ea știe la ce mă refer. Ar putea fi peste un an, peste șase luni sau chiar peste o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla.”

Cei doi sunt împreună din 2016 și au două fiice: Alana, de șapte ani, și Bella, de doi ani. Georgina este, de asemenea, mama vitregă a celorlalți trei copii ai fotbalistului.

