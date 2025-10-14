Celebrul câștigător al premiului „Grammy” a murit acasă. Boala cruntă de care suferea

Stiri Diverse
14-10-2025 | 20:08
grammy
Getty

Cântărețul cunoscut pentru piese precum „Brown Sugar” și „Untitled (How Does It Feel)” a murit acasă din cauza unui cancer pancreatic.

autor
Sabrina Saghin

D’Angelo, cântărețul de R&B câștigător al premiului Grammy, care a contribuit la pionieratul stilului neo-soul, a murit. Avea 51 de ani, scrie The Guardian.

Cântărețul, pe numele său Michael Eugene Archer, a murit marți dimineață la domiciliul său din New York, după ce a suferit în secret de cancer pancreatic, a confirmat familia sa pentru Variety.

„Steaua strălucitoare a familiei noastre și-a stins lumina pentru noi în această viață. După o luptă îndelungată și curajoasă cu cancerul, suntem îndurerați să anunțăm că Michael D'Angelo Archer, cunoscut fanilor săi din întreaga lume ca D'Angelo, a fost chemat acasă, părăsind această viață astăzi, 14 octombrie 2025”, a declarat familia sa într-un comunicat.

Citește și
politie
Un adolescent de 16 ani din Arad a fost trimis în judecată, după ce un băiat de 12 ani a murit în urma unei lovituri
D'Angelo

„Suntem întristați că el poate lăsa doar amintiri dragi familiei sale, dar suntem etern recunoscători pentru moștenirea muzicii extraordinar de emoționante pe care o lasă în urmă. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în acest moment dificil, dar vă invităm pe toți să vă alăturați nouă în doliul pentru moartea sa, celebrând în același timp darul cântecelor pe care le-a lăsat lumii.”, a mai comunicat familia.

Sursa: Guardian

Etichete: artist, a murit, grammy,

Dată publicare: 14-10-2025 20:01

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Camera de bord a șoferului care a spulberat o mamă și pe fiica ei în cărucior a filmat tragedia. VIDEO
Stiri actuale
Camera de bord a șoferului care a spulberat o mamă și pe fiica ei în cărucior a filmat tragedia. VIDEO

Cumplitul accident de luni, din Capitală, în care o femeie de 35 de ani a murit, a fost înregistrat de camera de bord a mașinii care le-a spulberat pe ea și pe fetița ei de 2 ani, aflată în cărucior.

Un adolescent de 16 ani din Arad a fost trimis în judecată, după ce un băiat de 12 ani a murit în urma unei lovituri
Stiri actuale
Un adolescent de 16 ani din Arad a fost trimis în judecată, după ce un băiat de 12 ani a murit în urma unei lovituri

Un adolescent de 16 ani din Arad a fost trimis în judecată după ce a lovit o singură dată un copil cu pumnul în cap. Victima, un băiat de 12 ani, a fost în comă la spital și a murit ulterior.

Un bărbat a fost găsit mort după 15 ani, înconjurat de porumbei, în apartamentul său din Spania
Stiri externe
Un bărbat a fost găsit mort după 15 ani, înconjurat de porumbei, în apartamentul său din Spania

Cadavrul unui bărbat care ar fi murit în apartamentul său în urmă cu aproximativ 15 ani a fost descoperit în oraşul spaniol Valencia, transmite luni agenţia DPA.

Recomandări
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”
Stiri actuale
ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”

Marii datornici și contribuabilii cu restanțe eșalonate de ani de zile, ale căror dosare au stagnat mult timp, au intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Stiri Economice
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

FMI a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei României pentru acest an la 1%, faţă de 1,6% în aprilie şi 3,3% în octombrie anul trecut, potrivit raportului „World Economic Outlook”, publicat marţi de instituția financiară internațională. 

Top citite
1 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu
3 coalitie
Pro TV
Stiri Politice
Contre în coaliție pe data alegerilor în Capitală, după expirarea celor 90 de zile. „Fiecare va merge cu propriul candidat”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Octombrie 2025

48:12

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28