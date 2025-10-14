Celebrul câștigător al premiului „Grammy” a murit acasă. Boala cruntă de care suferea

D’Angelo, cântărețul de R&B câștigător al premiului Grammy, care a contribuit la pionieratul stilului neo-soul, a murit. Avea 51 de ani, scrie The Guardian.

Cântărețul, pe numele său Michael Eugene Archer, a murit marți dimineață la domiciliul său din New York, după ce a suferit în secret de cancer pancreatic, a confirmat familia sa pentru Variety.

„Steaua strălucitoare a familiei noastre și-a stins lumina pentru noi în această viață. După o luptă îndelungată și curajoasă cu cancerul, suntem îndurerați să anunțăm că Michael D'Angelo Archer, cunoscut fanilor săi din întreaga lume ca D'Angelo, a fost chemat acasă, părăsind această viață astăzi, 14 octombrie 2025”, a declarat familia sa într-un comunicat.

Getty

„Suntem întristați că el poate lăsa doar amintiri dragi familiei sale, dar suntem etern recunoscători pentru moștenirea muzicii extraordinar de emoționante pe care o lasă în urmă. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în acest moment dificil, dar vă invităm pe toți să vă alăturați nouă în doliul pentru moartea sa, celebrând în același timp darul cântecelor pe care le-a lăsat lumii.”, a mai comunicat familia.

