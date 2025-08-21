A murit Brent Hinds, fostul chitarist al trupei de heavy metal Mastodon. Celebrul artist avea 51 de ani

Stiri Mondene
21-08-2025 | 20:21
Brent Hinds
Getty

Brent Hinds, fostul chitarist al celebrei trupe de heavy metal Mastodon, a murit în noaptea de miercuri spre joi, în Atlanta, în urma unui accident rutier. Avea 51 de ani.

autor
Stirileprotv

Fostul chitarist al trupei Mastodon, Brent Hinds, a murit la vârsta de 51 de ani. Potrivit publicației Atlanta News First, Hinds a murit într-un accident pe 20 august, în timp ce conducea o motocicletă Harley Davidson, după ce șoferul unui autoturism nu i-a acordat prioritate la intersecția dintre Memorial Drive și Boulevard. Biroul medicului legist din comitatul Fulton a confirmat decesul său. Hinds avea 51 de ani.

Hinds era cunoscut mai ales pentru perioada petrecută alături de trupa Mastodon din Atlanta, pe care a cofondat-o în 2000 împreună cu basistul Troy Sanders, chitaristul Bill Kelliher și bateristul Brann Dailor.

Într-o postare pe Instagram, trupa a declarat că se află într-o „stare de tristețe și durere de neînțeles”.

„Suntem îndurerați, șocați și încă încercăm să procesăm pierderea acestei forțe creative cu care am împărtășit atât de multe triumfuri, momente importante și crearea de muzică care a atins inimile atâtor oameni”, a declarat trupa. „Inimile noastre sunt alături de familia, prietenii și fanii lui Brent. În acest moment, vă rugăm să respectați intimitatea tuturor în această perioadă dificilă.”

Citește și
chitarist
Dragoș Ilie, unul dintre cei mai valoroși chitariști pe care îi are România: „Pentru mine muzica e mai mult decât un job”
Trump: „Nu faci război cu o țară ca Rusia. Nu te pui cu o națiune de zece ori mai mare și mai puternică decât tine”

Sursa: Atlanta News First

Etichete: trupa, a murit, chitarist,

Dată publicare: 21-08-2025 20:21

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Fostul chitarist al formațiilor Whitesnake și Thin Lizzy, John Sykes, a murit la vârsta de 65 de ani, ”după o luptă grea”
Stiri externe
Fostul chitarist al formațiilor Whitesnake și Thin Lizzy, John Sykes, a murit la vârsta de 65 de ani, ”după o luptă grea”

Chitaristul britanic de rock John Sykes, care a cântat cu formațiile Whitesnake și Thin Lizzy, a murit la vârsta de 65 de ani. Un comunicat publicat pe site-ul său precizează faptul că Sykes "s-a stins din viață după o luptă grea cu cancerul".

Dragoș Ilie, unul dintre cei mai valoroși chitariști pe care îi are România: „Pentru mine muzica e mai mult decât un job”
Romania, te iubesc!
Dragoș Ilie, unul dintre cei mai valoroși chitariști pe care îi are România: „Pentru mine muzica e mai mult decât un job”

Este cel mai bun chitarist român din toate timpurile. Asta spun profesorii de la Conservatorul din Iași despre Dragoș Ilie, un tânăr care a câștigat până acum numeroase competiții internaționale și este doctor în chitară clasică.  

Formația Guts & Grace, în care cântă Nuțu Olteanu, își lansează primul album, ”Procrastinators”. Concert în București
Stiri Mondene
Formația Guts & Grace, în care cântă Nuțu Olteanu, își lansează primul album, ”Procrastinators”. Concert în București

Formația Guts & Grace, în care cântă și cunoscutul chitarist Nuțu Olteanu, își lansează primul său album, ”Procrastinators”, printr-un  concert care va avea loc în București, în 19 octombrie, la Sala Dalles.

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”
Stiri Sport
Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”

FCSB se va duela, astăzi, în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 21:45.

Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar
Stiri Economice
Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar

Ministerul Energiei a anunțat un pachet de măsuri prin care facturile la energie electrică ar urma să scadă cu cel puțin 25%. Acum plătim printre cele mai mari prețuri din Uniune.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 August 2025

51:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12