A murit Brent Hinds, fostul chitarist al trupei de heavy metal Mastodon. Celebrul artist avea 51 de ani

Brent Hinds, fostul chitarist al celebrei trupe de heavy metal Mastodon, a murit în noaptea de miercuri spre joi, în Atlanta, în urma unui accident rutier. Avea 51 de ani.

Fostul chitarist al trupei Mastodon, Brent Hinds, a murit la vârsta de 51 de ani. Potrivit publicației Atlanta News First, Hinds a murit într-un accident pe 20 august, în timp ce conducea o motocicletă Harley Davidson, după ce șoferul unui autoturism nu i-a acordat prioritate la intersecția dintre Memorial Drive și Boulevard. Biroul medicului legist din comitatul Fulton a confirmat decesul său. Hinds avea 51 de ani.

Hinds era cunoscut mai ales pentru perioada petrecută alături de trupa Mastodon din Atlanta, pe care a cofondat-o în 2000 împreună cu basistul Troy Sanders, chitaristul Bill Kelliher și bateristul Brann Dailor.

Într-o postare pe Instagram, trupa a declarat că se află într-o „stare de tristețe și durere de neînțeles”.

„Suntem îndurerați, șocați și încă încercăm să procesăm pierderea acestei forțe creative cu care am împărtășit atât de multe triumfuri, momente importante și crearea de muzică care a atins inimile atâtor oameni”, a declarat trupa. „Inimile noastre sunt alături de familia, prietenii și fanii lui Brent. În acest moment, vă rugăm să respectați intimitatea tuturor în această perioadă dificilă.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













