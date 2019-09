Kiss a amânat un concert, după ce liderul a ajuns pe masa de operație. Mesajul lui Simmons

A fost ultimul show programat înainte de a începe turneul de adio australian în noiembrie, notează News.ro, care citează nme.com.

Simmons a scris, pe Twitter, că motivul amânării ține de problemele sale de sănătate: "Le cer scuze fanilor din Salt Lake City. Ne vom întoarce şi vom susţine un concert la altă dată. Adevărul este că a trebuit să zbor la Los Angeles pentru o intervenţie chirurgicală. Nimic serios, dar trebuie să am grijă acum. Vă mulţumesc pentru urările de bine. Totul este bine”.

Apologies to the fans in Salt Lake City. We will come back and do the show at a later date. The truth is, I have to fly to LA to do a medical procedure. Nothing serious. But it must be taken care of now. Thank you for your good wishes. All is well. ????