Academia Buftea și VOYO lansează Bucharest Central College, cel mai nou serial românesc pentru adolescenți, din 17 decembrie

Stiri Mondene
16-12-2025 | 17:47
-

Academia Buftea anunță cu entuziasm parteneriatul oficial cu platforma de streaming VOYO, care va găzdui în exclusivitate, începând cu 17 decembrie, serialul Bucharest Central College.

autor
Stirileprotv

Producția este realizată cu peste 130 de cursanți ai academiei și o echipă tânără de creatori de film și serial din România.

Serialul cuprinde 13 episoade, fiecare cu o durată cuprinsă între 15–17 minute, și reprezintă cea mai nouă producție românească dedicată adolescenților. Creat de tineri pentru tineri, serialul propune un format dinamic, cool, vizual și sonor, specific stilului generației actuale. Acțiunea are loc într-un liceu din București condus cu o mână de fier de o directoare obsedată de control și imagine, iar apariția unui nou consilier scoate la suprafață probleme ascunse, conflicte și situații autentice din viața adolescenților.

Distribuția include actori cunoscuți, precum Daniel Nuță, Ana Maria-Moldovan și Mălina Andreescu, alături de tineri actori, cursanți ai Academiei Buftea, selectați în urma proceselor interne de casting. Regia este semnată de Theodor Ioniță, Șerban Racovițeanu, Carina Dașoveanu și Andreea Nuță, scenariul de Irina Huțu și Andrei Șanțiu, iar montajul de Diana Rădulescu.

Pentru Academia Buftea, Bucharest Central College reprezintă o etapă majoră în misiunea pe care și-a propus-o, aceea de a crea contexte reale de filmare și produse cinematografice pentru tinerii care se pregătesc pentru o carieră în film și televiziune. „Acest serial este unul dintre cele mai ambițiose proiecte realizate până acum în Academie. Suntem mândri că VOYO a ales să creadă în potențialul lor și să ofere acestui serial o platformă mare, profesionistă, unde poate ajunge la publicul pe care îl merită. Pentru noi, colaborarea deschide un drum real spre producțiile de calitate și reafirmă faptul că tinerii din România au talent, disciplină și voci care merită ascultate”, spune Vlad Ionescu, CEO Academia Buftea.

Citește și
Donald Trump Jr
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, s-a logodit. Cine este Bettina Anderson. FOTO

GEN Z merită să aibă o poveste autentică, profundă, dar și cu nuanțe de comedie. Bucharest Central College vorbește despre problemele cu care se confruntă această generație, despre întâmplările din liceu, prieteniile care se leagă sau se destramă, dragostea din timpul adolescenței, fricile și ego-urile care în sfârșit capătă o voce. Prin introducerea personajului Amalia, consiliera, ne-am propus să construim contextul în care ei să aibă curajul să vorbească. Avem practic un coming-of-age cu accente comice cât se poate de ancorat în realitatea copiilor actori, care rând pe rând au contribuit la scenarii cu povești pe care ei le-au trăit sau le-au observat în jurul lor. Valoarea serialul constă fix în această autenticitate specifică GEN Z”, declară Daniel Nuță, actor, producător creativ și executiv al serialului.

Toate cele 13 episoade vor fi disponibile integral pe 17 decembrie pe platforma VOYO, — un „binge-watch de vacanță” pentru adolescenți și familii. Serialul va fi disponibil aici https://voyo.protv.ro/seriale/4326-bucharest-central-college

Despre Academia Buftea

Academia Buftea este una dintre cele mai active instituții de formare cinematografică pentru copii și adolescenți din România, specializată în actorie, film, regie, scenaristică și producție, cu peste 800 de cursanți anual. Academia produce scurtmetraje, mediu-metraje și seriale în care cursanții își dezvoltă abilitățile în contexte reale de filmare, alături de profesioniști ai industriei.

Sursa:

Etichete: voyo,

Dată publicare: 16-12-2025 17:47

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, s-a logodit. Cine este Bettina Anderson. FOTO
Stiri Mondene
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, s-a logodit. Cine este Bettina Anderson. FOTO

Fiul cel mare al președintelui, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, figură cunoscută a societății din Palm Beach, a confirmat pentru CNN un purtător de cuvânt al lui Trump Jr.

Lily Collins, apariție plină de eleganță pe covorul roșu la Paris, la premiera sezonului cinci „Emily in Paris”. FOTO
Stiri Mondene
Lily Collins, apariție plină de eleganță pe covorul roșu la Paris, la premiera sezonului cinci „Emily in Paris”. FOTO

Vedetele din „Emily in Paris” au pășit pe covorul roșu. Lily Collins li s-a alăturat colegilor săi Ashley Park și Lucien Laviscount la premiera sezonului cinci al îndrăgitului serial, eveniment găzduit de cinematograful Le Grand Rex din Paris, Franța.

Brigitte Macron și-a cerut scuze după afirmațiile controversate despre activistele care apără victimele abuzurilor sexuale
Stiri Mondene
Brigitte Macron și-a cerut scuze după afirmațiile controversate despre activistele care apără victimele abuzurilor sexuale

Brigitte Macron și-a cerut scuze, luni seara, pentru afirmațiile care au stârnit controverse, după ce a jignit militante feministe.

 

Recomandări
Ce vrea Putin, de fapt, de la Europa. “Avem în fața noastră un adevărat inamic, care vrea să ne distrugă. Să nu fim orbi”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce vrea Putin, de fapt, de la Europa. “Avem în fața noastră un adevărat inamic, care vrea să ne distrugă. Să nu fim orbi”

Rusia lui Vladimir Putin nu vrea să cucerească Europa cu armata, ci să o „finlandizeze”, adică să o transforme forțat într-o regiune neutră din punct de vedere militar, care să nu îi conteste autoritatea pe continent.

Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
Stiri externe
Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

Aproape 80 de țări au înființat o comisie internațională menită să asigure Ucrainei despăgubiri de război pentru daunele de sute de miliarde de dolari provocate de Rusia. În paralel, Kremlinul cere despăgubiri Europei pentru că-i blochează activele.

Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei
Stiri externe
Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei

Tot mai multe familii din Regatul Unit vor ajunge să „înțeleagă ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră”, în timp ce țara încearcă să descurajeze o posibilă confruntare cu Rusia, a declarat șeful armatei britanice.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Decembrie 2025

48:27

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28