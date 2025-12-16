Academia Buftea și VOYO lansează Bucharest Central College, cel mai nou serial românesc pentru adolescenți, din 17 decembrie

Producția este realizată cu peste 130 de cursanți ai academiei și o echipă tânără de creatori de film și serial din România.

Serialul cuprinde 13 episoade, fiecare cu o durată cuprinsă între 15–17 minute, și reprezintă cea mai nouă producție românească dedicată adolescenților. Creat de tineri pentru tineri, serialul propune un format dinamic, cool, vizual și sonor, specific stilului generației actuale. Acțiunea are loc într-un liceu din București condus cu o mână de fier de o directoare obsedată de control și imagine, iar apariția unui nou consilier scoate la suprafață probleme ascunse, conflicte și situații autentice din viața adolescenților.

Distribuția include actori cunoscuți, precum Daniel Nuță, Ana Maria-Moldovan și Mălina Andreescu, alături de tineri actori, cursanți ai Academiei Buftea, selectați în urma proceselor interne de casting. Regia este semnată de Theodor Ioniță, Șerban Racovițeanu, Carina Dașoveanu și Andreea Nuță, scenariul de Irina Huțu și Andrei Șanțiu, iar montajul de Diana Rădulescu.

Pentru Academia Buftea, Bucharest Central College reprezintă o etapă majoră în misiunea pe care și-a propus-o, aceea de a crea contexte reale de filmare și produse cinematografice pentru tinerii care se pregătesc pentru o carieră în film și televiziune. „Acest serial este unul dintre cele mai ambițiose proiecte realizate până acum în Academie. Suntem mândri că VOYO a ales să creadă în potențialul lor și să ofere acestui serial o platformă mare, profesionistă, unde poate ajunge la publicul pe care îl merită. Pentru noi, colaborarea deschide un drum real spre producțiile de calitate și reafirmă faptul că tinerii din România au talent, disciplină și voci care merită ascultate”, spune Vlad Ionescu, CEO Academia Buftea.

„GEN Z merită să aibă o poveste autentică, profundă, dar și cu nuanțe de comedie. Bucharest Central College vorbește despre problemele cu care se confruntă această generație, despre întâmplările din liceu, prieteniile care se leagă sau se destramă, dragostea din timpul adolescenței, fricile și ego-urile care în sfârșit capătă o voce. Prin introducerea personajului Amalia, consiliera, ne-am propus să construim contextul în care ei să aibă curajul să vorbească. Avem practic un coming-of-age cu accente comice cât se poate de ancorat în realitatea copiilor actori, care rând pe rând au contribuit la scenarii cu povești pe care ei le-au trăit sau le-au observat în jurul lor. Valoarea serialul constă fix în această autenticitate specifică GEN Z”, declară Daniel Nuță, actor, producător creativ și executiv al serialului.

Toate cele 13 episoade vor fi disponibile integral pe 17 decembrie pe platforma VOYO, — un „binge-watch de vacanță” pentru adolescenți și familii. Serialul va fi disponibil aici https://voyo.protv.ro/seriale/4326-bucharest-central-college

Despre Academia Buftea

Academia Buftea este una dintre cele mai active instituții de formare cinematografică pentru copii și adolescenți din România, specializată în actorie, film, regie, scenaristică și producție, cu peste 800 de cursanți anual. Academia produce scurtmetraje, mediu-metraje și seriale în care cursanții își dezvoltă abilitățile în contexte reale de filmare, alături de profesioniști ai industriei.

