A fost dezvăluită cauza morții lui Sean Connery, la câteva săptămâni de la decesul său

Sean Connery a murit în somn din cauza unei insuficienţe cardiace cauzate de pneumonie şi vârsta înaintată, este precizat în certificatul de deces al actorului.

Documentele atestă că celebrul actor a murit din cauza unei fibrilaţii atriale (frecvenţă cardiacă neregulată şi deseori rapidă care poate provoca flux sanguin scăzut), bătrâneţe şi pneumonie, transmite News.ro.

Connery a murit pe 31 octombrie, în casa lui din Bahamas, la vârsta de 90 de ani.

Luna aceasta a fost raportat că cenuşa actorului va fi dusă şi împrăştiată în oraşul său natal.

„Îl vom aduce pe Sean înapoi în Scoţia. Asta a fost ultima lui dorinţă”, a declarat văduva sa, Micheline Roquebrune, pentru Scottish Mail.

Citește și Sean Connery suferea de demenţă, a dezvăluit soţia actorului

„A vrut ca cenuşa lui să fie împrăştiată în Bahamas, dar şi în oraşul lui natal”, a adăugat aceasta.

Ea a precizat că acest lucru se va întâmpla imediat ce restricţiile impuse în contexul sanitar vor permite.

„Oricând va fi posibil şi sigur să călătorim din nou, atunci familia va reveni în Scoţia cu el”, a mai spus Roquebrune, în vârstă de 91, care a fost căsătorită cu actorul timp de 45 de ani.

Cariera lui Sean Connery

Primul rol important l-a avut în filmul ”No Road Back” (1957), însă succesul a venit în 1958, când a fost distribuit în ''Another Time, Another Place'' (1958), unde a avut-o ca parteneră pe Lana Turner.

După producţiile de televiziune „Macbeth” (1961) şi „Anna Karenina” (1961), pentru Sean Connery recunoaşterea internaţională a venit în 1962, odată cu rolul James Bond în „Dr. No”. El a mai interpretat partitura în „From Russia with Love” (1963), „Goldfinger” (1964), „Thunderball” (1965), „You Only Live Twice” (1967), „Diamonds Are Forever” (1971).

În 1999, Sean Connery a semnat producţia filmului ''Entrapment'', în care a şi jucat, alături de Catherine Zeta-Jones. Actorul a fost răsplătit, în 1999, cu premiul Publicului pentru cel mai bun actor acordat de Academia Europeană de Film.

Un an mai târziu a jucat în "Finding Forrester'' (2000), considerat a fi unul dintre cele mai bune filme în care a apărut, urmat de rolurile din ''The League of Extraordinary Gentlemen'' (2003) şi de "Indiana Jones: Making the Trilogy" (2006). Actorul scoţian şi-a pus la dispoziţie vocea, în 2012, pentru un personaj din lungmetrajul animat ''Sir Billi''.

