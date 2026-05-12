Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Alături, se vor afla colegii din juriul competiției principale Diego Céspedes, Isaach de Bankolé, Paul Laverty, Demi Moore, Ruth Negga, Stellan Skarsgard, Laura Wandel și Chloé Zhao — se pare că și Jacob Elordi urma să facă parte din juriu, dar a fost nevoit să se retragă la începutul lunii mai după ce și-a fracturat piciorul.

Cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes începe pe 12 mai și se va desfășura până pe 23 mai. Regizorul sud-coreean Park Chan-wook va ocupa funcția de președinte al juriului secțiunii principale în acest an, preluând această responsabilitate de la Juliette Binoche.

În următoarele 12 zile, vedetele vor invada stațiunea franceză Cannes, prezentând cele mai bune și mai strălucitoare filme internaționale noi din întreaga lume – fără a mai menționa unele dintre cele mai uimitoare ținute de pe covorul roșu din tot anul, scrie observer.com.

Filmul francez al lui Pierre Salvadori, „The Electric Kiss”, a fost ales pentru a deschide festivalul, marcând începutul a 12 zile de premiere, petreceri și multe altele, dedicate unora dintre cele mai așteptate filme ale anului.

Programul din 2026 include „Paper Tiger” al lui James Gray, cu Adam Driver, Scarlett Johansson și Miles Teller în rolurile principale, „Full Phil” al lui Quentin Dupieux, cu Kristen Stewart și Woody Harrelson, „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve, și multe altele.

Anul acesta, vor fi acordate două Palme d’Or onorifice: prima, lui Peter Jackson la ceremonia de deschidere, iar mai târziu, Barbrei Streisand în ultima zi a festivalului.

Dar să revenim la modă: covorul roșu de la Cannes este unul dintre cele mai încântător de opulente ale anului; participanții îmbrățișează glamourul fără remușcări al Rivierei Franceze și se străduiesc din răsputeri. Anul trecut, cu doar o zi înainte de începerea festivităților, festivalul și-a actualizat codul vestimentar deja notoriu de strict, de tip black-tie, și a interzis nuditatea și „ținutele voluminoase” de pe covorul roșu.

Chiar și cu noile restricții (respectate de unii, ignorate de alții), covorul roșu de la Cannes nu a dezamăgit, de la rochia Gucci brodată cu cristale a Dakotei Johnson și rochia din tul cu corset auriu Dolce & Gabbana a lui Naomi Campbell, până la costumul scurt alb Chanel al lui Kristen Stewart și ținuta personalizată Dior Haute Couture a lui Natalie Portman. Iar ediția din 2026 va fi cu siguranță mai palpitantă ca niciodată.