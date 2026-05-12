Specialiștii vorbesc despre fluctuații de moment, având în vedere că țara noastră se confruntă de trei decenii cu o criză demografică.

Iar natalitatea este strâns legată de nivelul de dezvoltare economică, dovadă că în orașele mari găsim cei mai mulți copii și cupluri dispuse să își întemeieze o familie.

Femeie: „Mi-am dorit foarte mult. Partea de mămică este complet diferit față de cum erai înainte. Totul vine de la sine și este minunat! Este frumos.”

Fiecare naștere înseamnă un nou început pentru o familie, dar de la an la an tot mai puțini români aleg în mod voit acest drum.

Românii amână tot mai des decizia de a avea copii

După un an în care țara noastră a înregistrat cea mai mică natalitate din ultimul secol, datele din luna martie arată o ușoară creștere.

Potrivit Institutului Național de Statistică, s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 10.682 copii, în creștere cu 8% față de luna februarie și cu 2,5% mai mult față de aceeași lună din 2025.

Specialiștii spun că aceste ușoare creșteri nu indică o redresare pe termen lung, în condițiile în care România se confruntă de peste 30 de ani cu un declin demografic. Generațiile tinere sunt tot mai puține, iar instabilitatea economică și politică îi determină pe mulți să amâne să devină părinți.

Corespondent PROTV: „Totuși, în marile orașe, unde sunt mai multe oportunități și locuri de muncă mai bine plătite, se nasc și cei mai mulți copii. În București, nu e parc unde să nu auzi râsete de copii și zgomot de trotinete. Asta și pentru că în Capitală avem cei mai mulți nou-născuți. În top urmează județele Iași, Suceava, Cluj sau Timiș. În schimb, cele mai afectate sunt județele din sudul și sud-vestul țării, dar și unele zone din Moldova și Banat, acolo unde populația tânără a scăzut puternic în ultimii ani.”

Diferențele economice influențează natalitatea

Altfel spus, diferențele dintre județe urmează dinamica economică.

Potrivit INS, cele mai mari valori ale PIB-ului pe cap de locuitor se înregistrează în București, Cluj, Timiș, Brașov, Gorj și Sibiu, iar cele mai mici în Vaslui, Giurgiu, Botoșani, Călărași sau Suceava.

Raluca Popescu, specialist în sociologia familiei: „Este această obsesie a omului modern de a câștiga pe toate planurile și a nu pierde niciuna dintre. Demografic nu mai putem obține o natalitate ca acum 100 de ani, pentru că oamenii nu mai sunt aceeași ca acum 100 de ani, societate e alta. Cineva care are un nivel de educație înalt, care are aspirații, care are bunăstare economică va vrea să se realizeze pe plan personal și va face un copil, dar nu îl va face imediat și va reduce și numărul de copii.”

Specialiștii atrag atenția că România este încă departe de pragul de înlocuire a generațiilor, de aproximativ 2,1 copii pentru fiecare femeie, nivel considerat necesar pentru menținerea populației stabile.