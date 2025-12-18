Concert caritabil pentru doi frați bolnavi. Studenții de la Teologie au cântat pentru a strânge bani de tratament

18-12-2025 | 08:33
În luna cadourilor studenții de la Teologie au organizat pe Dealul Patriarhiei un concert de colinde în scop caritabil. Totul, pentru a-i ajuta pe doi frați care suferă de o boală cruntă.

autor
Valentin Baciu

Trei coruri și-au pus vocile în slujba binelui pentru a-i ajuta pe Ioan și Teodor Rusu. Surpriza serii a fost grupul de copii „Cor cu Dor”, care au participat și la „Românii au Talent”

Teodora Maria Jaworski - dirijor „Cor cu dor”: „De fiecare dată credem că o faptă bună va fi răsplătită ori aici, ori mai departe de atât. Ceea ce pe noi ne bucură este să aducem un pic de zâmbet pe chiupurile oamenilor care sunt încercați”.

Pe scenă s-au auzit și vocile din Corul Tronos, dar și din formația Corala Cantus Domini.

Mihail Bucă, dirijor Tronos: „Această societate în care trăim trebuie să ne învețe să fim mai buni. Asta e mulțumirea mea cea mai mare, ca cel din fața mea să fie bine”.

Răzvan Ștefan, dirijor Cantus Domini: „Seara asta o considerăm că este seara copiilor. Un fel de împărtășire cu trecutul fiecăruia dintre noi”.

Cei prezenți au ascultat emoționați concertul de colinde.

Spectator:Cauza este nobilă, sperăm la cât mai mulți oameni să doneze”.

Spectator: „M-a impresionat foarte mult. Am și eu o soră bolnavă și știm ce înseamnă să cauți tratamente, soluții”.

Cei doi frați suferă de o boală genetică extrem de rară, care le atacă întreg sistemul nervos.

Valentina Rusu, mama lui Ioan și Teodor: „A fost foarte greu când am aflat dar a venit la pachet cu faptul că pentru această boală există un tratament”.

Tratamentul se ridică la 2 milioane de dolari.

Cristinel Rusu, tatăl lui Ioan și Teodor: „Reprezintă pentru noi o mare bucurie. Oricare evenimente de genul acesta cu scop caritabil sunt binevenite”.

Adrian Bratu, președinte Asociației Studenților Teologi Ortodocși: „Voluntarii asociației au primit cu brațele deschise propunerea și am fost impresionați când l-am vizualizat și ne-a fost oferită șansa de a putea să-i ajută”.

Corespondent PRO TV: „Colindele vestesc bucuria și ne pregătesc pentru primirea celui mai mare dar primit de omenire, Nașterea Mântuitorului. Și cum un dar e făcut să fie împărtășit, cu un mic gest putem dărui un strop bucurie și celor mai puțin norocoși ca noi”.

