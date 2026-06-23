Sora unui supermodel, cu cea mai nereușită ținută, la Royal Ascot. Cine a fost desemnată regina eleganței | GALERIE FOTO

Nepoata regelui, Zara Tindall, a avut cea mai bună ținută, scrie Daily Mail, purtând o rochie glamour, realizată la comandă de Rebecca Vallance, de culoare liliac, cu centură, în ziua de deschidere.

Rochia midi avea mâneci ample și revere festonate, iar fiica prințesei Anne a asortat-o cu o pălărie elegantă într-o nuanță asortată, precum și cu pantofi cu toc roz pal și o poșetă „Mortimer clutch” roz-coajă de scoică de la Anya Hindmarch, în valoare de 1.150 de lire sterline.

Ca accesorii, Zara, în vârstă de 45 de ani, a ales o pereche de cercei lungi strălucitori, în nuanțe de violet și auriu, și o pereche mare de ochelari de soare eleganți, potriviți pentru vremea caldă de vară.