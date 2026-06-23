Sora unui supermodel, cu cea mai nereușită ținută, la Royal Ascot. Cine a fost desemnată regina eleganței | GALERIE FOTO

SHOW-BUZZ
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Getty

Cunoscut atât pentru evenimentele sale de modă de înaltă clasă, cât și pentru cursele de cai, Royal Ascot s-a dovedit a fi ocazia perfectă pentru etalarea talentul în materie de stil, săptămâna trecută.

autor
Sabrina Saghin

Nepoata regelui, Zara Tindall, a avut cea mai bună ținută, scrie Daily Mail, purtând o rochie glamour, realizată la comandă de Rebecca Vallance, de culoare liliac, cu centură, în ziua de deschidere.

Rochia midi avea mâneci ample și revere festonate, iar fiica prințesei Anne a asortat-o cu o pălărie elegantă într-o nuanță asortată, precum și cu pantofi cu toc roz pal și o poșetă „Mortimer clutch” roz-coajă de scoică de la Anya Hindmarch, în valoare de 1.150 de lire sterline.

Ca accesorii, Zara, în vârstă de 45 de ani, a ales o pereche de cercei lungi strălucitori, în nuanțe de violet și auriu, și o pereche mare de ochelari de soare eleganți, potriviți pentru vremea caldă de vară. 

Fosta WAG, în vârstă de 58 de ani, a fost refuzată la intrare la începutul săptămânii pentru că a încălcat codul vestimentar strict, purtând în prima zi la hipodromul din Berkshire o ținută îndrăzneață din plasă transparentă, cu o tăietură provocatoare pe spate. Materialele transparente sunt interzise în Royal Enclosure.

Lizzie a ripostat ulterior, afirmând că ținuta era de fapt căptușită cu o rochie de dedesubt bej și că pur și simplu dădea iluzia de a fi mai decoltată decât era în realitate. Deși și-a cerut scuze, ea a sugerat totodată că ar fi timpul ca Ascot să se adapteze vremurilor și să-și actualizeze regulile.

Cu cea mai nereușită ținută a fost clasată Lottie Moss, care a purtat un costum compus dintr-o fusta lungă și un blazer, de culoare albă. 

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Sursa: Daily Mail

Etichete: royal ascot, tinute, imbracaminte,

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